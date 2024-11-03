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Вбивство подружжя підприємців на Львівщині: поліція затримала підозрюваного. ФОТОрепортаж

Правоохоронці розповіли деталі пошуку та затримання підозрюваного у вбивстві подружжя на Львівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ГУНП Львівської області.

За даними правоохоронців, 4 жовтня 51-річний місцевий житель був застрелений на території власного господарства, а у будинку поліцейські виявили тіло його 48-річної дружини – також без ознак життя, з травмами голови. Поліцейські встановили, що після скоєного нападник поїхав на автомобілі вбитого ним чоловіка.

поліція затримала підозрюваного

поліція затримала підозрюваного

На розшук зловмисника було орієнтовано увесь особовий склад поліції Львівщини, а також Рівненської та Волинської областей. Проводились складні та тривалі пошуки, вивчались сотні гігабайт відео та було допитано в якості свідків більше тисячі людей.

Поліцейські встановили особу нападника та оголосили у розшук 36-річного уродженця Львівської області.

Під час досудового розслідування за фактом умисного вбивства слідчі також встановили причетність чоловіка до раніше скоєної крадіжки у селі Кустин Львівської області.

поліція затримала підозрюваного

У неділю, 3 листопада, правоохоронці Волині отримали інформацію про те, у селі Озерці невідомий хотів проникнути у приватне домоволодіння, а коли власники намагались зупинити його, він вистрелив зі зброї собі у голову. Чоловіка госпіталізували до лікарні. 

поліція затримала підозрюваного

поліція затримала підозрюваного

Як з’ясували поліцейські, потерпілим виявився розшукуваний за подвійне вбивство. Нині він перебуває у лікарні.

Слідчі поліції Львівщини інкримінують йому кілька статтей КК України:

  • п. 1 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство двох осіб;
  • ч. 4 ст. 185 – крадіжка;
  • ч. 2 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом.

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у селищі на Львівщині розстріляли подружжя підприємців. 

Дивіться також: У селищі на Львівщині розстріляли подружжя підприємців: поліція оголосила план "Перехоплення". ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполіція (15318) вбивство (3123) Львівська область (2479)


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Топ коментарі
+11
Для такого гівна треба смертельну інʼєкцію а не увʼязнення.
Ще утримувати це біосміття за кошти держави.
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03.11.2024 22:49 Відповісти
+7
В сенсі, не було? Фаріон вбили 19 липня, підозрюваного затримали 25 липня.
Тут вбивство було 4 жовтня, а підозрюваного затримали 3 листопада.
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03.11.2024 22:48 Відповісти
+5
Ту погань за таке живцем спалити треба як у старі добрі часи!
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03.11.2024 22:41 Відповісти
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8 років, як за релейну шафу на залізниці ! За Ирину Фаріон такої оперативності не було! Львів культурна столиця України!
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03.11.2024 22:38 Відповісти
В сенсі, не було? Фаріон вбили 19 липня, підозрюваного затримали 25 липня.
Тут вбивство було 4 жовтня, а підозрюваного затримали 3 листопада.
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03.11.2024 22:48 Відповісти
Затримали після того як він вистрелив собі у голову?
Ну тоді так, спрацювали на відмінно.
Якби вони спрацювали після крадіжки - то сім'я була би жива....
А так... Ну мусора завжди так працювали і працюють.
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04.11.2024 07:24 Відповісти
Ту погань за таке живцем спалити треба як у старі добрі часи!
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03.11.2024 22:41 Відповісти
Для такого гівна треба смертельну інʼєкцію а не увʼязнення.
Ще утримувати це біосміття за кошти держави.
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03.11.2024 22:49 Відповісти
Нічого особистого, но перевірте тих до кого він начебто ліз, якось дивно що він хотів застрелитися, може це була зустріч замовником а той вирішив що при такому розголосі та пошуку цього вбивці краще зачиститися?
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04.11.2024 07:22 Відповісти
Надії на місорів ніякої. Надія українців тільки на самих себе.
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04.11.2024 08:59 Відповісти
 
 