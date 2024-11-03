Вбивство подружжя підприємців на Львівщині: поліція затримала підозрюваного. ФОТОрепортаж
Правоохоронці розповіли деталі пошуку та затримання підозрюваного у вбивстві подружжя на Львівщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ГУНП Львівської області.
За даними правоохоронців, 4 жовтня 51-річний місцевий житель був застрелений на території власного господарства, а у будинку поліцейські виявили тіло його 48-річної дружини – також без ознак життя, з травмами голови. Поліцейські встановили, що після скоєного нападник поїхав на автомобілі вбитого ним чоловіка.
На розшук зловмисника було орієнтовано увесь особовий склад поліції Львівщини, а також Рівненської та Волинської областей. Проводились складні та тривалі пошуки, вивчались сотні гігабайт відео та було допитано в якості свідків більше тисячі людей.
Поліцейські встановили особу нападника та оголосили у розшук 36-річного уродженця Львівської області.
Під час досудового розслідування за фактом умисного вбивства слідчі також встановили причетність чоловіка до раніше скоєної крадіжки у селі Кустин Львівської області.
У неділю, 3 листопада, правоохоронці Волині отримали інформацію про те, у селі Озерці невідомий хотів проникнути у приватне домоволодіння, а коли власники намагались зупинити його, він вистрелив зі зброї собі у голову. Чоловіка госпіталізували до лікарні.
Як з’ясували поліцейські, потерпілим виявився розшукуваний за подвійне вбивство. Нині він перебуває у лікарні.
Слідчі поліції Львівщини інкримінують йому кілька статтей КК України:
- п. 1 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство двох осіб;
- ч. 4 ст. 185 – крадіжка;
- ч. 2 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом.
Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.
Раніше ми повідомляли, що у селищі на Львівщині розстріляли подружжя підприємців.
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Тут вбивство було 4 жовтня, а підозрюваного затримали 3 листопада.
Ну тоді так, спрацювали на відмінно.
Якби вони спрацювали після крадіжки - то сім'я була би жива....
А так... Ну мусора завжди так працювали і працюють.
Ще утримувати це біосміття за кошти держави.