Вбивство подружжя підприємців на Львівщині: поліція затримала підозрюваного. ФОТОрепортаж

Правоохоронці розповіли деталі пошуку та затримання підозрюваного у вбивстві подружжя на Львівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ГУНП Львівської області.

За даними правоохоронців, 4 жовтня 51-річний місцевий житель був застрелений на території власного господарства, а у будинку поліцейські виявили тіло його 48-річної дружини – також без ознак життя, з травмами голови. Поліцейські встановили, що після скоєного нападник поїхав на автомобілі вбитого ним чоловіка.

На розшук зловмисника було орієнтовано увесь особовий склад поліції Львівщини, а також Рівненської та Волинської областей. Проводились складні та тривалі пошуки, вивчались сотні гігабайт відео та було допитано в якості свідків більше тисячі людей.

Поліцейські встановили особу нападника та оголосили у розшук 36-річного уродженця Львівської області.

Під час досудового розслідування за фактом умисного вбивства слідчі також встановили причетність чоловіка до раніше скоєної крадіжки у селі Кустин Львівської області.

У неділю, 3 листопада, правоохоронці Волині отримали інформацію про те, у селі Озерці невідомий хотів проникнути у приватне домоволодіння, а коли власники намагались зупинити його, він вистрелив зі зброї собі у голову. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

Як з’ясували поліцейські, потерпілим виявився розшукуваний за подвійне вбивство. Нині він перебуває у лікарні.

Слідчі поліції Львівщини інкримінують йому кілька статтей КК України:

п. 1 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство двох осіб;

ч. 4 ст. 185 – крадіжка;

ч. 2 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом.

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у селищі на Львівщині розстріляли подружжя підприємців.

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