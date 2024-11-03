Убийство супругов-предпринимателей на Львовщине: полиция задержала подозреваемого. ФОТОрепортаж

Правоохранители рассказали детали поиска и задержания подозреваемого в убийстве супругов на Львовщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУНП Львовской области.

По данным правоохранителей, 4 октября 51-летний местный житель был застрелен на территории своего хозяйства, а в доме полицейские обнаружили тело его 48-летней жены - также без признаков жизни, с травмами головы. Полицейские установили, что после совершенного нападавший уехал на автомобиле убитого им мужчины.

На розыск злоумышленника был ориентирован весь личный состав полиции Львовщины, а также Ривненской и Волынской областей. Проводились сложные и длительные поиски, изучались сотни гигабайт видео, было допрошено в качестве свидетелей более тысячи человек.

Полицейские установили личность нападавшего и объявили в розыск 36-летнего уроженца Львовской области.

Во время досудебного расследования по факту умышленного убийства следователи также установили причастность мужчины к ранее совершенной кражи в селе Кустин Львовской области.

В воскресенье, 3 ноября, правоохранители Волыни получили информацию о том, в селе Озерцы неизвестный хотел проникнуть в частное домовладение, а когда владельцы пытались остановить его, он выстрелил из оружия себе в голову. Мужчину госпитализировали в больницу.

Как выяснили полицейские, потерпевшим оказался разыскиваемый за двойное убийство. Сейчас он находится в больнице.

Следователи полиции Львовщины инкриминируют ему несколько статей УК Украины:

п. 1 ч. 2 ст. 115 - умышленное убийство двух лиц;

ч. 4 ст. 185 - кража;

ч. 2 ст. 289 - незаконное завладение транспортным средством.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее мы сообщали, что в поселке на Львовщине расстреляли супругов предпринимателей.

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