Убийство супругов-предпринимателей на Львовщине: полиция задержала подозреваемого. ФОТОрепортаж
Правоохранители рассказали детали поиска и задержания подозреваемого в убийстве супругов на Львовщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУНП Львовской области.
По данным правоохранителей, 4 октября 51-летний местный житель был застрелен на территории своего хозяйства, а в доме полицейские обнаружили тело его 48-летней жены - также без признаков жизни, с травмами головы. Полицейские установили, что после совершенного нападавший уехал на автомобиле убитого им мужчины.
На розыск злоумышленника был ориентирован весь личный состав полиции Львовщины, а также Ривненской и Волынской областей. Проводились сложные и длительные поиски, изучались сотни гигабайт видео, было допрошено в качестве свидетелей более тысячи человек.
Полицейские установили личность нападавшего и объявили в розыск 36-летнего уроженца Львовской области.
Во время досудебного расследования по факту умышленного убийства следователи также установили причастность мужчины к ранее совершенной кражи в селе Кустин Львовской области.
В воскресенье, 3 ноября, правоохранители Волыни получили информацию о том, в селе Озерцы неизвестный хотел проникнуть в частное домовладение, а когда владельцы пытались остановить его, он выстрелил из оружия себе в голову. Мужчину госпитализировали в больницу.
Как выяснили полицейские, потерпевшим оказался разыскиваемый за двойное убийство. Сейчас он находится в больнице.
Следователи полиции Львовщины инкриминируют ему несколько статей УК Украины:
- п. 1 ч. 2 ст. 115 - умышленное убийство двух лиц;
- ч. 4 ст. 185 - кража;
- ч. 2 ст. 289 - незаконное завладение транспортным средством.
Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее мы сообщали, что в поселке на Львовщине расстреляли супругов предпринимателей.
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Тут вбивство було 4 жовтня, а підозрюваного затримали 3 листопада.
Ну тоді так, спрацювали на відмінно.
Якби вони спрацювали після крадіжки - то сім'я була би жива....
А так... Ну мусора завжди так працювали і працюють.
Ще утримувати це біосміття за кошти держави.