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Убийство супругов-предпринимателей на Львовщине: полиция задержала подозреваемого. ФОТОрепортаж

Правоохранители рассказали детали поиска и задержания подозреваемого в убийстве супругов на Львовщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУНП Львовской области.

По данным правоохранителей, 4 октября 51-летний местный житель был застрелен на территории своего хозяйства, а в доме полицейские обнаружили тело его 48-летней жены - также без признаков жизни, с травмами головы. Полицейские установили, что после совершенного нападавший уехал на автомобиле убитого им мужчины.

поліція затримала підозрюваного

поліція затримала підозрюваного

На розыск злоумышленника был ориентирован весь личный состав полиции Львовщины, а также Ривненской и Волынской областей. Проводились сложные и длительные поиски, изучались сотни гигабайт видео, было допрошено в качестве свидетелей более тысячи человек.

Полицейские установили личность нападавшего и объявили в розыск 36-летнего уроженца Львовской области.

Во время досудебного расследования по факту умышленного убийства следователи также установили причастность мужчины к ранее совершенной кражи в селе Кустин Львовской области.

поліція затримала підозрюваного

В воскресенье, 3 ноября, правоохранители Волыни получили информацию о том, в селе Озерцы неизвестный хотел проникнуть в частное домовладение, а когда владельцы пытались остановить его, он выстрелил из оружия себе в голову. Мужчину госпитализировали в больницу.

поліція затримала підозрюваного

поліція затримала підозрюваного

Как выяснили полицейские, потерпевшим оказался разыскиваемый за двойное убийство. Сейчас он находится в больнице.

Следователи полиции Львовщины инкриминируют ему несколько статей УК Украины:

  • п. 1 ч. 2 ст. 115 - умышленное убийство двух лиц;
  • ч. 4 ст. 185 - кража;
  • ч. 2 ст. 289 - незаконное завладение транспортным средством.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее мы сообщали, что в поселке на Львовщине расстреляли супругов предпринимателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В еще одном приюте для детей на Львовщине обнаружили нарушения прав воспитанников, - Лубинец

Автор: 

Нацполиция (16601) убийство (6519) Львовская область (2950)


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Топ комментарии
+11
Для такого гівна треба смертельну інʼєкцію а не увʼязнення.
Ще утримувати це біосміття за кошти держави.
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03.11.2024 22:49 Ответить
+7
В сенсі, не було? Фаріон вбили 19 липня, підозрюваного затримали 25 липня.
Тут вбивство було 4 жовтня, а підозрюваного затримали 3 листопада.
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03.11.2024 22:48 Ответить
+5
Ту погань за таке живцем спалити треба як у старі добрі часи!
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03.11.2024 22:41 Ответить
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8 років, як за релейну шафу на залізниці ! За Ирину Фаріон такої оперативності не було! Львів культурна столиця України!
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03.11.2024 22:38 Ответить
В сенсі, не було? Фаріон вбили 19 липня, підозрюваного затримали 25 липня.
Тут вбивство було 4 жовтня, а підозрюваного затримали 3 листопада.
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03.11.2024 22:48 Ответить
Затримали після того як він вистрелив собі у голову?
Ну тоді так, спрацювали на відмінно.
Якби вони спрацювали після крадіжки - то сім'я була би жива....
А так... Ну мусора завжди так працювали і працюють.
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04.11.2024 07:24 Ответить
Ту погань за таке живцем спалити треба як у старі добрі часи!
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03.11.2024 22:41 Ответить
Для такого гівна треба смертельну інʼєкцію а не увʼязнення.
Ще утримувати це біосміття за кошти держави.
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03.11.2024 22:49 Ответить
Нічого особистого, но перевірте тих до кого він начебто ліз, якось дивно що він хотів застрелитися, може це була зустріч замовником а той вирішив що при такому розголосі та пошуку цього вбивці краще зачиститися?
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04.11.2024 07:22 Ответить
Надії на місорів ніякої. Надія українців тільки на самих себе.
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04.11.2024 08:59 Ответить
 
 