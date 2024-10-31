РУС
В еще одном приюте для детей на Львовщине обнаружили нарушения прав воспитанников, - Лубинец

В детском приюте Службы по делам детей Львовской ОГА выявлены нарушения прав воспитанников.

Об этом сообщил Омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Среди "вопиющих нарушений прав":

  • детей помещают в изолятор в качестве наказания. Известно о факте пребывания там детей в течение 5 дней. Администрация заведения объяснила это тем, что дети симулируют болезнь, чтобы не идти в школу. Однако без круглосуточного надзора несовершеннолетних оставлять там за закрытыми дверями недопустимо;
  • многие дети находятся в приюте сверх установленного срока - 90 дней. Некоторые уже более 2-х лет живут в заведении;
  • врачи приюта осуществляют медицинскую практику без лицензии, что является грубым нарушением;
  • службы по делам детей Львовской и Запорожской ОГА (откуда переместили детей со статусом ВПЛ) не демонстрируют никакой заинтересованности в координации своих действий в пользу детей;
  • реформа деинституциализации игнорируется: только 4 ребенка из 44-х, которые покинули приют в 2023 году, попали в патронатные семьи. Остальные же дети направлены в институциональные учреждения, а не в семьи.

"Отчет о выявленных нарушениях уже получили соответствующие государственные органы. Кроме этого, я внес представление по Львовской и Запорожской ОГА, которые предусматривают устранение выявленных нарушений указанными органами в месячный срок. Требую немедленного вмешательства и устранения этих нарушений. Не могу позволить, чтобы правами ребенка пренебрегали!" - подчеркнул Лубинец.

Читайте также: Трудовая эксплуатация, избиение и вымогательство личных средств: результаты проверки дома-интерната на Закарпатье

Что предшествовало?

Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.

Офис Генпрокурора начал уголовное производство.

Впоследствии Государственная служба по делам детей выступила с требованием перевести воспитанников в другое заведение.

Читайте также: Точное количество убитых Россией украинских детей неизвестно, мы узнаем его после войны, - Зеленский

дети (6733) нарушения (954) права (183) Львовская область (3022)
А в Покровську і Селідовому не виявлено ніяких порушень? Як на мене, то в Селідово дітей ворог навіть розстрілює, а вам зелені потвори хочеться законності у Львові? Ще туди повністю не добралися?
31.10.2024 18:55 Ответить
Ти бач, ворог дітей навіть розстрілює, а тут у Львові познущатися не дають. Зовсім **онутий?
31.10.2024 22:02 Ответить
Поновіть всиновлення іноземцями дітей!! Хочаб давайте іноземцям з Українським походженням для початку якщо «турбуєтесь « про генофонд України! А краще поновіть всиновлення для усіх іноземців!! Про дітей думайте! Хоча кому це я кажу.
Путін прийде тоді вже буде запізно,діти без батьків над ними знущаються та і ще не дають надію на всиновлення!
Кому ті діти потрібні в Україні! Да нікому за дуже рідким вінятком
31.10.2024 21:29 Ответить
 
 