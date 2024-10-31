В еще одном приюте для детей на Львовщине обнаружили нарушения прав воспитанников, - Лубинец
В детском приюте Службы по делам детей Львовской ОГА выявлены нарушения прав воспитанников.
Об этом сообщил Омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Среди "вопиющих нарушений прав":
- детей помещают в изолятор в качестве наказания. Известно о факте пребывания там детей в течение 5 дней. Администрация заведения объяснила это тем, что дети симулируют болезнь, чтобы не идти в школу. Однако без круглосуточного надзора несовершеннолетних оставлять там за закрытыми дверями недопустимо;
- многие дети находятся в приюте сверх установленного срока - 90 дней. Некоторые уже более 2-х лет живут в заведении;
- врачи приюта осуществляют медицинскую практику без лицензии, что является грубым нарушением;
- службы по делам детей Львовской и Запорожской ОГА (откуда переместили детей со статусом ВПЛ) не демонстрируют никакой заинтересованности в координации своих действий в пользу детей;
- реформа деинституциализации игнорируется: только 4 ребенка из 44-х, которые покинули приют в 2023 году, попали в патронатные семьи. Остальные же дети направлены в институциональные учреждения, а не в семьи.
"Отчет о выявленных нарушениях уже получили соответствующие государственные органы. Кроме этого, я внес представление по Львовской и Запорожской ОГА, которые предусматривают устранение выявленных нарушений указанными органами в месячный срок. Требую немедленного вмешательства и устранения этих нарушений. Не могу позволить, чтобы правами ребенка пренебрегали!" - подчеркнул Лубинец.
Что предшествовало?
Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.
Офис Генпрокурора начал уголовное производство.
Впоследствии Государственная служба по делам детей выступила с требованием перевести воспитанников в другое заведение.
Путін прийде тоді вже буде запізно,діти без батьків над ними знущаються та і ще не дають надію на всиновлення!
Кому ті діти потрібні в Україні! Да нікому за дуже рідким вінятком