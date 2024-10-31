УКР
У ще одному притулку для дітей на Львівщині виявили порушення прав вихованців, - Лубінець

У дитячому притулку Служби у справах дітей Львівської ОВА виявлено порушення прав вихованців.

Про це повідомив Омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Серед "кричущих порушень прав":

  • дітей поміщають в ізолятор як покарання. Відомо про факт перебування там дітей протягом 5 днів. Адміністрація закладу пояснила це тим, що діти симулюють хворобу, аби не йти до школи. Однак без цілодобового нагляду неповнолітніх залишати там за зачиненими дверима неприпустимо;
  • чимало дітей перебувають у притулку понад встановлений термін – 90 днів. Деякі вже більше 2-х років живуть у закладі;
  • лікарі притулку здійснюють медичну практику без ліцензії, що є грубим порушенням;
  • служби у справах дітей Львівської та Запорізької ОВА (звідки перемістили дітей зі статусом ВПО) не демонструють жодної зацікавленості в координації своїх дій на користь дітей;
  • реформа деінституціалізації ігнорується: лише 4 дитини з 44-х, які покинули притулок у 2023 році, потрапили до патронатних сімей. Інші ж діти направлені до інституційних закладів, а не до сімей.

"Звіт про виявлені порушення уже отримали відповідні державні органи. Окрім цього, я вніс подання щодо Львівської та Запорізької ОВА, які передбачають усунення виявлених порушень вказаними органами у місячний строк. Вимагаю негайного втручання і усунення цих порушень. Не можу дозволити, щоб правами дитини нехтували!" - наголосив Лубінець.

Читайте: Трудова експлуатація, побиття та вимагання особистих коштів: результати перевірки будинку-інтернату на Закарпатті

Що передувало?

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.

Згодом Державна служба у справах дітей виступила з вимогою перевести вихованців до іншого закладу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Точна кількість убитих Росією українських дітей невідома, ми дізнаємось її після війни, - Зеленський

А в Покровську і Селідовому не виявлено ніяких порушень? Як на мене, то в Селідово дітей ворог навіть розстрілює, а вам зелені потвори хочеться законності у Львові? Ще туди повністю не добралися?
показати весь коментар
31.10.2024 18:55 Відповісти
Ти бач, ворог дітей навіть розстрілює, а тут у Львові познущатися не дають. Зовсім **онутий?
показати весь коментар
31.10.2024 22:02 Відповісти
Поновіть всиновлення іноземцями дітей!! Хочаб давайте іноземцям з Українським походженням для початку якщо «турбуєтесь « про генофонд України! А краще поновіть всиновлення для усіх іноземців!! Про дітей думайте! Хоча кому це я кажу.
Путін прийде тоді вже буде запізно,діти без батьків над ними знущаються та і ще не дають надію на всиновлення!
Кому ті діти потрібні в Україні! Да нікому за дуже рідким вінятком
показати весь коментар
31.10.2024 21:29 Відповісти
 
 