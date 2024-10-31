У ще одному притулку для дітей на Львівщині виявили порушення прав вихованців, - Лубінець

У дитячому притулку Служби у справах дітей Львівської ОВА виявлено порушення прав вихованців.

Про це повідомив Омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Серед "кричущих порушень прав":

дітей поміщають в ізолятор як покарання. Відомо про факт перебування там дітей протягом 5 днів. Адміністрація закладу пояснила це тим, що діти симулюють хворобу, аби не йти до школи. Однак без цілодобового нагляду неповнолітніх залишати там за зачиненими дверима неприпустимо;

чимало дітей перебувають у притулку понад встановлений термін – 90 днів. Деякі вже більше 2-х років живуть у закладі;

лікарі притулку здійснюють медичну практику без ліцензії, що є грубим порушенням;

служби у справах дітей Львівської та Запорізької ОВА (звідки перемістили дітей зі статусом ВПО) не демонструють жодної зацікавленості в координації своїх дій на користь дітей;

реформа деінституціалізації ігнорується: лише 4 дитини з 44-х, які покинули притулок у 2023 році, потрапили до патронатних сімей. Інші ж діти направлені до інституційних закладів, а не до сімей.

"Звіт про виявлені порушення уже отримали відповідні державні органи. Окрім цього, я вніс подання щодо Львівської та Запорізької ОВА, які передбачають усунення виявлених порушень вказаними органами у місячний строк. Вимагаю негайного втручання і усунення цих порушень. Не можу дозволити, щоб правами дитини нехтували!" - наголосив Лубінець.

Що передувало?

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.

Згодом Державна служба у справах дітей виступила з вимогою перевести вихованців до іншого закладу.

