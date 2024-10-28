УКР
Точна кількість убитих Росією українських дітей невідома, ми дізнаємось її після війни, - Зеленський

Унаслідок російської агресії 575 дітей було вбито, ще 1609 поранено

Наразі неможливо встановити точну кількість дітей, вбитих Росією внаслідок бойових дій в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю The Times of India.

"Реальну кількість убитих дітей на сьогодні ніхто не знає. На жаль, ми можемо точно констатувати, що десятки тисяч дітей депортовано і вкрадено. Яка кількість із них убита, ми дізнаємося після війни", - зазначив Зеленський.

Він також зауважив, що десяткам тисяч дітей змінено імена, прізвища, їх змусили говорити іншою мовою, а багатьох з тих, хто були підлітками, відправили на війну проти України.

Також читайте: 535 дітей перебувають у зоні активних бойових дій на Донеччині

"На жаль, якщо десятки тисяч було вкрадено, то менше тисячі було нами повернуто", - уточнив глава держави.

Він додав, що від війни страждають усі українські діти.

"Були удари по школах, університетах, були поранені діти, які втрачали кінцівки, багато дітей вбито. Багато дітей поїхали з матерями за кордон. Ви знаєте, що за кордоном зараз більш ніж 7 млн українців. Велика частина з цієї кількості - діти", - резюмує глава держави.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець інформував, що РФ незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей, є ризик депортації ще 1,5 млн.

діти (5316) Зеленський Володимир (25537) смерть (6828)
Та ладно...це ж не 1945 рік...
показати весь коментар
28.10.2024 12:59 Відповісти
Зелена поганка нічого не мрже, окрім як красти та відсіків розумо неповноцінні викладувати
показати весь коментар
28.10.2024 13:07 Відповісти
А ти, зенелох тут ні до чого, так....
показати весь коментар
28.10.2024 13:18 Відповісти
"Як вам спиться, пане Президент? Вбиті вам не сняться?" (с) стадіон2019

Я навіть не уявляю той жах, який відкриється після звільнення Маріуполя! Хоча партнери дєрьмака, при такому варіанті розвитку подій, швиденько все підчистять...
показати весь коментар
28.10.2024 13:18 Відповісти
Жах вже можно уявити подивившись фільм 20 днів в Маріуполі.
показати весь коментар
28.10.2024 15:13 Відповісти
ложил он на всех свой чл"н зелёный. и на страну, и на армию, и на народ и на детей
показати весь коментар
28.10.2024 14:22 Відповісти
Кров дітей на твоїх грабалках, ******!!!
показати весь коментар
28.10.2024 15:12 Відповісти
 
 