Точна кількість убитих Росією українських дітей невідома, ми дізнаємось її після війни, - Зеленський

Наразі неможливо встановити точну кількість дітей, вбитих Росією внаслідок бойових дій в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю The Times of India.

"Реальну кількість убитих дітей на сьогодні ніхто не знає. На жаль, ми можемо точно констатувати, що десятки тисяч дітей депортовано і вкрадено. Яка кількість із них убита, ми дізнаємося після війни", - зазначив Зеленський.

Він також зауважив, що десяткам тисяч дітей змінено імена, прізвища, їх змусили говорити іншою мовою, а багатьох з тих, хто були підлітками, відправили на війну проти України.

"На жаль, якщо десятки тисяч було вкрадено, то менше тисячі було нами повернуто", - уточнив глава держави.

Він додав, що від війни страждають усі українські діти.

"Були удари по школах, університетах, були поранені діти, які втрачали кінцівки, багато дітей вбито. Багато дітей поїхали з матерями за кордон. Ви знаєте, що за кордоном зараз більш ніж 7 млн українців. Велика частина з цієї кількості - діти", - резюмує глава держави.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець інформував, що РФ незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей, є ризик депортації ще 1,5 млн.