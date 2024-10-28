РУС
Точное количество убитых Россией украинских детей неизвестно, мы узнаем его после войны, - Зеленский

Унаслідок російської агресії 575 дітей було вбито, ще 1609 поранено

Сейчас невозможно установить точное количество детей, убитых Россией в результате боевых действий в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью The Times of India.

"Реальное количество убитых детей на сегодня никто не знает. К сожалению, мы можем точно констатировать, что десятки тысяч детей депортированы и украдены. Какое количество из них убито, мы узнаем после войны", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что десяткам тысяч детей изменены имена, фамилии, их заставили говорить на другом языке, а многих из тех, кто были подростками, отправили на войну против Украины.

Также читайте: 535 детей находятся в зоне активных боевых действий на Донетчине

"К сожалению, если десятки тысяч было украдено, то меньше тысячи было нами возвращено", - уточнил глава государства.

Он добавил, что от войны страдают все украинские дети.

"Были удары по школам, университетам, были ранены дети, которые теряли конечности, многие дети убиты. Многие дети уехали с матерями за границу. Вы знаете, что за границей сейчас более 7 млн украинцев. Большая часть из этого количества - дети", - резюмирует глава государства.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец информировал, что РФ незаконно похитила более 20 тысяч украинских детей, есть риск депортации еще 1,5 млн.

дети (6732) Зеленский Владимир (21986) смерть (9299)
Та ладно...це ж не 1945 рік...
показать весь комментарий
28.10.2024 12:59 Ответить
Зелена поганка нічого не мрже, окрім як красти та відсіків розумо неповноцінні викладувати
показать весь комментарий
28.10.2024 13:07 Ответить
А ти, зенелох тут ні до чого, так....
показать весь комментарий
28.10.2024 13:18 Ответить
"Як вам спиться, пане Президент? Вбиті вам не сняться?" (с) стадіон2019

Я навіть не уявляю той жах, який відкриється після звільнення Маріуполя! Хоча партнери дєрьмака, при такому варіанті розвитку подій, швиденько все підчистять...
показать весь комментарий
28.10.2024 13:18 Ответить
Жах вже можно уявити подивившись фільм 20 днів в Маріуполі.
показать весь комментарий
28.10.2024 15:13 Ответить
ложил он на всех свой чл"н зелёный. и на страну, и на армию, и на народ и на детей
показать весь комментарий
28.10.2024 14:22 Ответить
Кров дітей на твоїх грабалках, ******!!!
показать весь комментарий
28.10.2024 15:12 Ответить
 
 