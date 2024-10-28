Точное количество убитых Россией украинских детей неизвестно, мы узнаем его после войны, - Зеленский

Сейчас невозможно установить точное количество детей, убитых Россией в результате боевых действий в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью The Times of India.

"Реальное количество убитых детей на сегодня никто не знает. К сожалению, мы можем точно констатировать, что десятки тысяч детей депортированы и украдены. Какое количество из них убито, мы узнаем после войны", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что десяткам тысяч детей изменены имена, фамилии, их заставили говорить на другом языке, а многих из тех, кто были подростками, отправили на войну против Украины.

"К сожалению, если десятки тысяч было украдено, то меньше тысячи было нами возвращено", - уточнил глава государства.

Он добавил, что от войны страдают все украинские дети.

"Были удары по школам, университетам, были ранены дети, которые теряли конечности, многие дети убиты. Многие дети уехали с матерями за границу. Вы знаете, что за границей сейчас более 7 млн украинцев. Большая часть из этого количества - дети", - резюмирует глава государства.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец информировал, что РФ незаконно похитила более 20 тысяч украинских детей, есть риск депортации еще 1,5 млн.