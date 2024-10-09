Держслужба у справах дітей провела перевірку реабілітаційного центру на Львівщині та вимагає перевести вихованців до іншого закладу

Фахівці Державної служби України у справах дітей завершили перевірку потреб дітей навчально-реабілітаційного центру на Львівщині, в якому нещодавно були виявлені факти насильства над дітьми з боку керівництва та працівників закладу.

Про це поінформував голова відомства Петро Добромільський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, те що "виявила робоча група шокує".

Фахівці Держслужби з'ясували, що:

територія закладу не огороджена належним чином, діти можуть залишати її безперешкодно;

діти виявляли помітну стриманість в обговоренні внутрішніх питань закладу, що може свідчити про попереднє інструктування персоналом щодо нерозголошення інформації про можливі інциденти;

зафіксовано випадки психологічного тиску: окремі вихованці повідомили про словесні образи та приниження їхньої гідності;

Деякі вихованці закладу повідомляли фахівцям із соціальної роботи та психологам, що були свідками фізичного насильства над дітьми;

наявні випадки насильства між самими дітьми (бійки, сварки тощо);

є недоглянуті діти;

наявні випадки роз'єднання родинних груп дітей;

повідомлялося про фізичне насильство над дітьми з боку помічників вихователів, які перебувають в закладі в нічний час;

критична ситуація з організацією харчування (діти не доїдають, часто повідомляють про вживання в своєму раціоні локшини швидкого приготування).

"Наш висновок: якнайшвидше розглянути питання щодо переведення всіх дітей до іншого закладу. Це рішення має терміново прийняти Львівська обласна рада, у підпорядкуванні якої знаходиться комунальний заклад, а реалізувати - Львівська ОДА та її структурні підрозділи", - написав Добромільський.

Також Держслужба у справах дітей закликає створити міжгалузеву робочу групу з представників медицини, освіти, фахівців соціальної роботи, громадських організацій, служб у справах дітей, представників областей переміщених дітей, практичних психологів щодо подальшого супроводу дітей та сімей категорії "складні життєві обставини" з метою всебічного забезпечення соціальними, медичними, освітніми та іншими послугами вихованців закладу.

"Ця ситуація вкотре демонструє неспроможність більшості закладів цілодобового перебування у їхньому теперішньому форматі забезпечити належний догляд. Хоч миттєва відмова від такої системи неможлива, необхідно активніше розвивати сімейні форми виховання", - резюмував Добромільський.

Що передувало?

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.