Госслужба по делам детей провела проверку реабилитационного центра во Львовской области и требует перевести воспитанников в другое заведение

Держслужба у справах дітей перевірила реабілітаційний центр на Львівщині

Специалисты Государственной службы Украины по делам детей завершили проверку потребностей детей учебно-реабилитационного центра на Львовщине, в котором недавно были выявлены факты насилия над детьми со стороны руководства и работников заведения.

Об этом проинформировал глава ведомства Петр Добромильский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, то, что "обнаружила рабочая группа, шокирует".

Специалисты Госслужбы выяснили, что:

  • территория заведения не ограждена должным образом, дети могут покидать ее беспрепятственно;
  • дети проявляли заметную сдержанность в обсуждении внутренних вопросов заведения, что может свидетельствовать о предварительном инструктировании персоналом о неразглашении информации о возможных инцидентах;
  • зафиксированы случаи психологического давления: отдельные воспитанники сообщили о словесных оскорблениях и унижении их достоинства;
  • некоторые воспитанники заведения сообщали специалистам по социальной работе и психологам, что были свидетелями физического насилия над детьми;
  • имеются случаи насилия между самими детьми (драки, ссоры и т.д.);
  • есть неухоженные дети;
  • имеются случаи разъединения семейных групп детей;
  • сообщалось о физическом насилии над детьми со стороны помощников воспитателей, которые находятся в заведении в ночное время;
  • критическая ситуация с организацией питания (дети не доедают, часто сообщают об употреблении в своем рационе лапши быстрого приготовления).

Читайте также: МУС может привлечь Беларусь к ответственности за участие в депортации украинских детей

"Наш вывод: как можно быстрее рассмотреть вопрос о переводе всех детей в другое заведение. Это решение должен срочно принять Львовский областной совет, в подчинении которого находится коммунальное учреждение, а реализовать - Львовская ОГА и ее структурные подразделения", - написал Добромильский.

Также Госслужба по делам детей призывает создать межотраслевую рабочую группу из представителей медицины, образования, специалистов социальной работы, общественных организаций, служб по делам детей, представителей областей перемещенных детей, практических психологов по дальнейшему сопровождению детей и семей категории "сложные жизненные обстоятельства" с целью всестороннего обеспечения социальными, медицинскими, образовательными и другими услугами воспитанников учреждения.

"Эта ситуация в очередной раз демонстрирует неспособность большинства учреждений круглосуточного пребывания в их нынешнем формате обеспечить надлежащий уход. Хотя мгновенный отказ от такой системы невозможен, необходимо активнее развивать семейные формы воспитания", - резюмировал Добромильский.

Читайте также: На Харьковщине обязательную эвакуацию объявили еще в двух населенных пунктах, - ОВА

Что предшествовало?

Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.

Офис Генпрокурора начал уголовное производство.

Автор: 

дети (6693) Львовская область (2993)
ну все, держморди держслужби не дарма свою зарплату жруть, квартири та пенсії отримують??? Хоча, за ці суми, що витрачаються на усіх без винятку п'явок на тілі України, кожній дитині без родини вистачило б на проживання.
09.10.2024 20:54 Ответить
ну ****!!спеціально прочитав все до крапки.
затриманих нема!
прізвищ нема
нікуя нема...
09.10.2024 21:10 Ответить
А що раніше робили?
Немає слів - залишилась одна лайка.
Цікаво. На чому вони заробляють?
Бо тримаються посад як вош кожуха.
09.10.2024 21:51 Ответить
Не зрозуміло. Куди,нащо переведуть дітей?Залишиться пустий заклад з одними вихователями чи що? А чого не покарають керівництво і вихователів і не виселять їх? Якась дивна історія.
09.10.2024 22:31 Ответить
 
 