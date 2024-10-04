РУС
В поселке на Львовщине расстреляли супружескую пару предпринимателей: полиция объявила план "Перехват". ФОТОрепортаж

Жертвами преступления в одном из поселков в Шептицком районе стали супруги, злоумышленник скрылся с места происшествия на их автомобиле. Расследуется уголовное производство, правоохранители принимают все необходимые меры для установления местонахождения и задержания нападавшего.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 4 октября, утром на оперативную линию 102 поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни, с огнестрельными ранениями.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Червоноградского районного отдела полиции, оперативники уголовного розыска, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Вбиство подружжя підприємців на Львівщині
Вбиство подружжя підприємців на Львівщині

Правоохранители установили личность погибшего - 51-летнего местного жителя, который был застрелен на территории собственного хозяйства. Кроме того, в жилом доме полицейские обнаружили тело его 48-летней жены - также без признаков жизни, с травмами головы. Проведенными мероприятиями было установлено, что после совершения преступлений нападающий уехал в автомобиле убитого им владельца хозяйства.

К установлению местонахождения и задержания злоумышленника задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины. Продолжается специальная полицейская операция.

Вбиство подружжя підприємців на Львівщині

По факту следователи Червоноградского отдела полиции, при процессуальном руководстве Червоноградской окружной прокуратуры, расследуют уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - пожизненное лишение свободы.

Также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Как отметил в комментарии "Суспільному" начальник Шептицкого районного отдела полиции Игорь Подлужный, речь идет о супругах, которые владели небольшим комплексом отдыха.

По словам Подлужного, супруги планировали ехать на отдых вместе с семьей. После того, как они не появились, их зять приехал к ним домой, где обнаружил убитыми.

"Неизвестный застрелил сначала женщину, потом мужчину. Убили из ружья, но оружия на месте преступления нет. Также сейчас полиция выясняет, было ли ограбление", - отметил Подлужный.

Уточняется, что свидетелей преступления пока не обнаружили.

Издание Zahid.net сообщило, что местного предпринимателя Руслана Белоуса и его жену убили в поселке Лопатин. Около 05:00 их зять нашел тела в деревянном доме на территории частных озер вблизи лесного массива.

Полиция объявила во Львовской области план "Перехват". По предварительным данным, убийство было совершено из охотничьего ружья.

По данным YouControl, Руслан Белоус занимался грузовыми перевозками, производством деревянных строительных конструкций и торговлей, а также был владельцем местных озер. Руслан Белоус также указан среди соучредителей общественного формирования по охране общественного порядка "Лопатинская стража".

Ресурс Буск онлайн опубликовало ориентировку на подозреваемого. Согласно обнародованным фото, преступление мог совершить человек в камуфляжной одежде, который скрылся с места происшествия на автомобиле Ssang Yong Rexton черного цвета.

Об ориентировке также сообщил депутат Червоноградского районного совета Александр Климов. Он опубликовал фото мужчины, которого разыскивают.

Telegram-канал Олександра Клімова

Топ комментарии
+16
Все логічно - латифундист прихватизував озера, наклав лапу на ліс.
Люди там десятиріччями ловили рибу та збирали гриби - тепер їх відловлюють і дають звізьдюлєй.
Хтось не витримав, не дурно швидко втямили хто.
04.10.2024 17:08 Ответить
+15
Місцеві царьки прихватизували всі озера, землі, річки і т.д.
Але забули, що країна вже інша, зброї валом, нас кантужених вертається сотні тисяч......................................
Далі буде гірше!
04.10.2024 17:25 Ответить
+12
Злочинці переплутали адресу (Хмельницький мсек і пенсійний фонд у Хмельницькій області) і постраждали невинні люди...
04.10.2024 17:02 Ответить
Життя знецінилось
04.10.2024 16:30 Ответить
Нажаль воно ніколи не цінувалось. Для багатіїв при владі це лише ресурс.
04.10.2024 16:37 Ответить
Коли вже тебе бота дрищавого забанять?
04.10.2024 17:30 Ответить
Кацап чи ухилянт?
04.10.2024 17:38 Ответить
Злочинці переплутали адресу (Хмельницький мсек і пенсійний фонд у Хмельницькій області) і постраждали невинні люди...
04.10.2024 17:02 Ответить
Всі керівники мсек і пенсійного фонду України, а також всі високопосадовці хто керуе держустановами в налоговой, в освіті, в культурі, в турізмі, в прокуратурі, в судах, в ОПі, в міноборони і т.д. і т.д. прийди з обшуком до любого і будеш приемно вражений.
04.10.2024 18:53 Ответить
Все логічно - латифундист прихватизував озера, наклав лапу на ліс.
Люди там десятиріччями ловили рибу та збирали гриби - тепер їх відловлюють і дають звізьдюлєй.
Хтось не витримав, не дурно швидко втямили хто.
04.10.2024 17:08 Ответить
таке може бути
04.10.2024 17:40 Ответить
Серйозно, ти там був, тобто тільки те що люди успішні, дає комусь право їх вбивати.
Чому тоді по твоїй тупій логіці не вбили жодного депутата, суддю, поліціанта чи воєнкома!???
В цій ситуації очевидний розбій з ціллю наживи!!!
04.10.2024 18:38 Ответить
Неочевидний. Спижжений санг йонг така собі нажива :/ ти краще про власника озер розкажи - у нас можна приватизувати водні ресурси у приватну власність? Може даш посилання на закон
03.11.2024 23:08 Ответить
Засновник т.з. громадського формування з охорони громадського порядку. Мабуть колишній мусор, згодом барига, який тероризував місцеве населення, прикриваючись псевдо охороною громадського порядку. Хтось з ним за все розрахувався
03.11.2024 23:03 Ответить
Місцеві царьки прихватизували всі озера, землі, річки і т.д.
Але забули, що країна вже інша, зброї валом, нас кантужених вертається сотні тисяч......................................
Далі буде гірше!
04.10.2024 17:25 Ответить
зєлєнскій квартал-95 повертає "прикольний" нарід у 90-ті..
04.10.2024 17:34 Ответить
Та так винищити підприємців,а на додачу фермерів,як середній клас,лишити пролетаріїв,колгоспників,а ще кухарок які в курсі як керувати країною і всім знову буде щастя.
04.10.2024 18:10 Ответить
Усталі от войни. Збиралися їхати відпочивати....
04.10.2024 20:02 Ответить
не совсем понятно про "власник місцевих озер" - с какого йуха?
04.10.2024 20:16 Ответить
Марно ховатись від розлючених Українців😡
05.10.2024 01:17 Ответить
 
 