В поселке на Львовщине расстреляли супружескую пару предпринимателей: полиция объявила план "Перехват". ФОТОрепортаж

Жертвами преступления в одном из поселков в Шептицком районе стали супруги, злоумышленник скрылся с места происшествия на их автомобиле. Расследуется уголовное производство, правоохранители принимают все необходимые меры для установления местонахождения и задержания нападавшего.

Сегодня, 4 октября, утром на оперативную линию 102 поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни, с огнестрельными ранениями.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Червоноградского районного отдела полиции, оперативники уголовного розыска, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовщины.





Правоохранители установили личность погибшего - 51-летнего местного жителя, который был застрелен на территории собственного хозяйства. Кроме того, в жилом доме полицейские обнаружили тело его 48-летней жены - также без признаков жизни, с травмами головы. Проведенными мероприятиями было установлено, что после совершения преступлений нападающий уехал в автомобиле убитого им владельца хозяйства.

К установлению местонахождения и задержания злоумышленника задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины. Продолжается специальная полицейская операция.

По факту следователи Червоноградского отдела полиции, при процессуальном руководстве Червоноградской окружной прокуратуры, расследуют уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - пожизненное лишение свободы.

Также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Как отметил в комментарии "Суспільному" начальник Шептицкого районного отдела полиции Игорь Подлужный, речь идет о супругах, которые владели небольшим комплексом отдыха.

По словам Подлужного, супруги планировали ехать на отдых вместе с семьей. После того, как они не появились, их зять приехал к ним домой, где обнаружил убитыми.

"Неизвестный застрелил сначала женщину, потом мужчину. Убили из ружья, но оружия на месте преступления нет. Также сейчас полиция выясняет, было ли ограбление", - отметил Подлужный.

Уточняется, что свидетелей преступления пока не обнаружили.

Издание Zahid.net сообщило, что местного предпринимателя Руслана Белоуса и его жену убили в поселке Лопатин. Около 05:00 их зять нашел тела в деревянном доме на территории частных озер вблизи лесного массива.

Полиция объявила во Львовской области план "Перехват". По предварительным данным, убийство было совершено из охотничьего ружья.

По данным YouControl, Руслан Белоус занимался грузовыми перевозками, производством деревянных строительных конструкций и торговлей, а также был владельцем местных озер. Руслан Белоус также указан среди соучредителей общественного формирования по охране общественного порядка "Лопатинская стража".

Ресурс Буск онлайн опубликовало ориентировку на подозреваемого. Согласно обнародованным фото, преступление мог совершить человек в камуфляжной одежде, который скрылся с места происшествия на автомобиле Ssang Yong Rexton черного цвета.

Об ориентировке также сообщил депутат Червоноградского районного совета Александр Климов. Он опубликовал фото мужчины, которого разыскивают.