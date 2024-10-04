У селищі на Львівщині розстріляли подружжя підприємців: поліція оголосила план "Перехоплення". ФОТОрепортаж

Жертвами злочину в одному з селищ у Шептицькому районі стало подружжя, зловмисник втік з місця події на їхньому автомобілі. Розслідується кримінальне провадження, правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення місцеперебування та затримання нападника.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 4 жовтня, вранці на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя, з вогнепальними пораненнями.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Червоноградського районного відділу поліції, оперативники карного розшуку, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини.





Правоохоронці встановили особу загиблого – 51-річного місцевого жителя, який був застрелений на території власного господарства. Окрім того, у житловому будинку поліцейські виявили тіло його 48-річної дружини – також без ознак життя, з травмами голови. Проведеними заходами було встановлено, що після вчинення злочинів нападник поїхав в автомобілі вбитого ним власника господарства.

До встановлення місцеперебування та затримання зловмисника задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Триває спеціальна поліцейська операція.

За фактом слідчі Червоноградського відділу поліції, за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури, розслідують кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – довічне позбавлення волі.

Також розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Як зазначив у коментарі "Суспільному" начальник Шептицького районного відділу поліції Ігор Підлужний, йдеться про подружжя, яке володіло невеликим відпочинковим комплексом.

За словами Підлужного, подружжя планувало їхати на відпочинок разом із родиною. Після того, як вони не з'явились, їхній зять приїхав до них додому, де виявив убитими.

"Невідомий застрелив спочатку жінку, потім чоловіка. Вбили з рушниці, але зброї на місці злочину нема. Також зараз поліція з'ясовує, чи було пограбування", — зазначив Підлужний.

Уточнюється, що свідків злочину поки не виявили.

Видання Zahid.net повідомило, що місцевого підприємця Руслана Білоуса та його дружину вбили в селищі Лопатин. Близько 05:00 їхній зять знайшов тіла в дерев’яному будинку на території приватних озер поблизу лісового масиву.

Поліція оголосила у Львівській області план "Перехоплення". За попередніми даними, вбивство було вчинене з мисливської рушниці.

За даними YouControl, Руслан Білоус займався вантажними перевезеннями, виробництвом дерев’яних будівельних конструкцій та торгівлею, а також був власником місцевих озер. Руслан Білоус також вказаний серед співзасновників громадського формування з охорони громадського порядку "Лопатинська варта".

Ресурс Буськ онлайн опублікувало орієнтування на підозрюваного. Згідно з оприлюдненим фото, злочин міг вчинити чоловік у камуфляжному одязі, який втік з місця події на автомобілі Ssang Yong Rexton чорного кольору.

Про орієнтування також повідомив депутат Червоноградської районної ради Олександр Клімов. Він опублікував фото чоловіка, якого розшукують.