Заступник Блінкена Верма прибув із візитом до Києва. ФОТО

Заступник держсекретаря США Річард Верма прибув із візитом до Києва.

Про це повідомила пресслужба посольства США, передає Цензор.НЕТ.

"Рада вітати Заступника Держсекретаря США Річарда Верму, в.о спеціального представника США з питань економічного відновлення України, з поверненням до Києва. Економічне відновлення України відкриває двері для інвестицій американського бізнесу в майбутнє України та партнерство в обороні, технологіях й інших сферах, що принесе користь обом нашим країнам", - зазначила посол США в Україні Бріджит Брінк.

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