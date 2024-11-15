Заступник Блінкена Верма прибув із візитом до Києва. ФОТО
Заступник держсекретаря США Річард Верма прибув із візитом до Києва.
Про це повідомила пресслужба посольства США, передає Цензор.НЕТ.
"Рада вітати Заступника Держсекретаря США Річарда Верму, в.о спеціального представника США з питань економічного відновлення України, з поверненням до Києва. Економічне відновлення України відкриває двері для інвестицій американського бізнесу в майбутнє України та партнерство в обороні, технологіях й інших сферах, що принесе користь обом нашим країнам", - зазначила посол США в Україні Бріджит Брінк.
Топ коментарі
+4 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар15.11.2024 10:43
+2 G.I. Jane 777 #595750
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+1 Андрій другий
показати весь коментар15.11.2024 11:29
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а зараз йде інший пристаркуватий красень, який все швидко порєшає.
🤑 Бо саме Рахункова палата звітує, куди йдуть мільярди допомоги від союзників... Оце вони нарахують.
(Н. В. Гоголь, "Ревизор")