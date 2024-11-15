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Заступник Блінкена Верма прибув із візитом до Києва. ФОТО

Заступник держсекретаря США Річард Верма прибув із візитом до Києва.

Про це повідомила пресслужба посольства США, передає Цензор.НЕТ.

"Рада вітати Заступника Держсекретаря США Річарда Верму, в.о спеціального представника США з питань економічного відновлення України, з поверненням до Києва. Економічне відновлення України відкриває двері для інвестицій американського бізнесу в майбутнє України та партнерство в обороні, технологіях й інших сферах, що принесе користь обом нашим країнам", - зазначила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Читайте: Головний інспектор Держдепартаменту США прибув до Києва

До Києва прибув заступник держсекретаря США Річард Верма

Автор: 

візит (1584) Брінк Бріджит (234) Верма Річард (4)


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Топ коментарі
+4
раніше, треба було їздити і щось думати. ми б вже були в мелітополі.
а зараз йде інший пристаркуватий красень, який все швидко порєшає.
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15.11.2024 10:43
+2
Напевно, аудит своїх грошейиробити...Треба розуміти, чому така увага Рахунковій палаті, та чому туди з порушенням процедури голосування та ігноруючи попередження послів G7, призначили сусєдку Зелі Піщанську...

🤑 Бо саме Рахункова палата звітує, куди йдуть мільярди допомоги від союзників... Оце вони нарахують.
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15.11.2024 10:46
+1
ще один гітарист
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15.11.2024 11:29
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раніше, треба було їздити і щось думати. ми б вже були в мелітополі.
а зараз йде інший пристаркуватий красень, який все швидко порєшає.
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15.11.2024 10:43 Відповісти
Напевно, аудит своїх грошейиробити...Треба розуміти, чому така увага Рахунковій палаті, та чому туди з порушенням процедури голосування та ігноруючи попередження послів G7, призначили сусєдку Зелі Піщанську...

🤑 Бо саме Рахункова палата звітує, куди йдуть мільярди допомоги від союзників... Оце вони нарахують.
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15.11.2024 10:46 Відповісти
Толку з цих візитів для захисту України і життя українського народу...нуль цілих ,куй десятих...
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15.11.2024 10:50 Відповісти
И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!

(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
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15.11.2024 10:55 Відповісти
"Після пожару і хй насос" (с)
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15.11.2024 10:58 Відповісти
індус чи індіанець?
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15.11.2024 11:09 Відповісти
ще один гітарист
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15.11.2024 11:29 Відповісти
Здається, що половина коментаторів тут - діти, і коментарі відповідні, типу багаті американські дядьки стали чомусь без цяцьок і пряників приїжджати, так ми тут на них образимося і будемо кривлятися. А от раптом гість щось привіз, тільки навряд чи це пряники ...
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15.11.2024 13:46 Відповісти
бідони, блінКєни, салівани- шушара недайбожеескалаційна
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15.11.2024 14:38 Відповісти
 
 