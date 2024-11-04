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Новини Допомога Україні
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Головний інспектор Держдепартаменту США прибув до Києва

До Києва прибув представник Держдепартаменту США з питань забезпечення прозорості та підзвітності допомоги США Україні.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"Приємно вітати Головного інспектора Держдепартаменту США Річардсона в Україні",- написала Брінк в соціальній мережі Х.

посол США в Україні Бріджит Брінк

"Робота Офісу головного інспектора щодо забезпечення прозорості та підзвітності допомоги США є важливою частиною наших зусиль із підтримки прагнень України приєднатися до ЄС і НАТО та забезпечення суспільної підтримки боротьби України за свободу", - зазначила посол США.

Також читайте: Держдеп цього року профінансував 800 мобільних вогневих груп, - Брінк

Автор: 

Київ (19791) США (23607) Брінк Бріджит (236)


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Топ коментарі
+19
Незря Ермак про коррупцию гавкал . Сейчас инспектор этот вопрос и проверит.
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04.11.2024 22:40 Відповісти
+15
Там смердить ще з 2019 року. Я б навіть сказав , що несе гнилими шашликами.
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04.11.2024 22:42 Відповісти
+11
Мабуть недаремно прибув щось може "засмерділось в датському королівстві".
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04.11.2024 22:37 Відповісти
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04.11.2024 22:37 Відповісти
Мабуть недаремно прибув щось може "засмерділось в датському королівстві".
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04.11.2024 22:37 Відповісти
Там смердить ще з 2019 року. Я б навіть сказав , що несе гнилими шашликами.
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04.11.2024 22:42 Відповісти
Незря Ермак про коррупцию гавкал . Сейчас инспектор этот вопрос и проверит.
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04.11.2024 22:40 Відповісти
І що він скаже :" не витрачайте мільярди наших грошей на зарплати всяким головам укрпошти, прокурорам , суддям ітд"? Як вони не додумалися ,що саме так легально будуть розкрадатися їх гроші я хз.
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04.11.2024 22:40 Відповісти
Сподіваюся, він знає свою справу і не буде куплятися на фіктивні документи м
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04.11.2024 22:44 Відповісти
дєрмачілі та верессучці може шось хоче про корупцію розповісти. а то вони обидва двоє про неї ніколи й не чули.
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04.11.2024 22:48 Відповісти
Скільки б зелень не строїла з себе целок і ображену невинність, я щось не вірю, щоб Штати не могли б прикрутити дуже боляче їм хвоста, якби тільки захотіли..
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04.11.2024 22:54 Відповісти
А прикрутити ой як треба , бо пофігізм зеленських🤡🤡 вбиває українців, не менш як війна...розграбування міліардів у ЗСУ , це теж саме вбивство наших воїнів ...як шо Харріс не переможе , трамп та зеленський здасть остаточно Україну ,це трохи заспокоїть ЄС,але не кремль ...вони підуть далі ...
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04.11.2024 23:01 Відповісти
Як би ж то хоч пофігізм, а то ж вони ставлять палки в колеса скрізь куди їхні рученята можуть дотягнутися. Ось на днях заблокували рахунки Порошенківських підприємств, бо бачте занадто багато допомагає Армії, заважає швидше здавати території. Не памʼятаю ще хтось з волонтерів кілька місяців тому попалась інфа скаржився на дії влади - тормозять де тільки можуть.
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04.11.2024 23:30 Відповісти
То файно!!!
Банда Єрмака-Зеленського кілька днів переляканими ходити будуть.
Можливо навіть здадуть декого зі своїх друзів-злодіїв.
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04.11.2024 23:09 Відповісти
Агент Малдер та агент Скаллі...істина десь поруч...
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04.11.2024 23:14 Відповісти
Прибув на фотосесію
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04.11.2024 23:15 Відповісти
Та вже пора для когось фотосесію: фас, профіль...
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04.11.2024 23:20 Відповісти
Дай Боже нашему теляті да вовка з їсти.....
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04.11.2024 23:19 Відповісти
трахнет без вазелина некоторых
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04.11.2024 23:47 Відповісти
Ждем чергових шоу зі скидання баласту, типу когось зелені зіллють самі..
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05.11.2024 00:35 Відповісти
Мабуть через те що надана зброя не доходить до фронту
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05.11.2024 03:52 Відповісти
Як тирили так і будуть тирити, вже скільки цих перевіряльників було. Янкі розуміють, що корупція тут державний устрій і якщо добре трухонути- все посипиться.
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05.11.2024 04:58 Відповісти
Будуть шукати відповідь, чому ішак ще не в НАТО.
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05.11.2024 07:16 Відповісти
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05.11.2024 08:36 Відповісти
 
 