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Головний інспектор Держдепартаменту США прибув до Києва
До Києва прибув представник Держдепартаменту США з питань забезпечення прозорості та підзвітності допомоги США Україні.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.
"Приємно вітати Головного інспектора Держдепартаменту США Річардсона в Україні",- написала Брінк в соціальній мережі Х.
"Робота Офісу головного інспектора щодо забезпечення прозорості та підзвітності допомоги США є важливою частиною наших зусиль із підтримки прагнень України приєднатися до ЄС і НАТО та забезпечення суспільної підтримки боротьби України за свободу", - зазначила посол США.
Топ коментарі
+19 Сергей Бойко #595230
показати весь коментар04.11.2024 22:40 Відповісти Посилання
+15 andi Mir
показати весь коментар04.11.2024 22:42 Відповісти Посилання
+11 Анатолій Панасюк
показати весь коментар04.11.2024 22:37 Відповісти Посилання
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Банда Єрмака-Зеленського кілька днів переляканими ходити будуть.
Можливо навіть здадуть декого зі своїх друзів-злодіїв.