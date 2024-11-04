Головний інспектор Держдепартаменту США прибув до Києва

До Києва прибув представник Держдепартаменту США з питань забезпечення прозорості та підзвітності допомоги США Україні.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"Приємно вітати Головного інспектора Держдепартаменту США Річардсона в Україні",- написала Брінк в соціальній мережі Х.

"Робота Офісу головного інспектора щодо забезпечення прозорості та підзвітності допомоги США є важливою частиною наших зусиль із підтримки прагнень України приєднатися до ЄС і НАТО та забезпечення суспільної підтримки боротьби України за свободу", - зазначила посол США.

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