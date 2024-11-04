Главный инспектор Госдепартамента США прибыл в Киев

В Киев прибыл представитель Госдепартамента США по вопросам обеспечения прозрачности и подотчетности помощи США Украине.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, информирует Цензор.НЕТ.

"Приятно приветствовать Главного инспектора Госдепартамента США Ричардсона в Украине",- написала Бринк в социальной сети Х.

"Работа Офиса главного инспектора по обеспечению прозрачности и подотчетности помощи США является важной частью наших усилий по поддержке стремлений Украины присоединиться к ЕС и НАТО и обеспечения общественной поддержки борьбы Украины за свободу", - отметила посол США.

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