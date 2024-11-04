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Новости Помощь Украине
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Главный инспектор Госдепартамента США прибыл в Киев

В Киев прибыл представитель Госдепартамента США по вопросам обеспечения прозрачности и подотчетности помощи США Украине.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, информирует Цензор.НЕТ.

"Приятно приветствовать Главного инспектора Госдепартамента США Ричардсона в Украине",- написала Бринк в социальной сети Х.

посол США в Україні Бріджит Брінк

"Работа Офиса главного инспектора по обеспечению прозрачности и подотчетности помощи США является важной частью наших усилий по поддержке стремлений Украины присоединиться к ЕС и НАТО и обеспечения общественной поддержки борьбы Украины за свободу", - отметила посол США.

Читайте также: Госдеп в этом году профинансировал 800 мобильных огневых групп, - Бринк

Автор: 

Киев (25792) США (27325) Бринк Бриджит (188)


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Топ комментарии
+19
Незря Ермак про коррупцию гавкал . Сейчас инспектор этот вопрос и проверит.
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04.11.2024 22:40 Ответить
+15
Там смердить ще з 2019 року. Я б навіть сказав , що несе гнилими шашликами.
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04.11.2024 22:42 Ответить
+11
Мабуть недаремно прибув щось може "засмерділось в датському королівстві".
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04.11.2024 22:37 Ответить
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Щипці взяв?
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04.11.2024 22:37 Ответить
Мабуть недаремно прибув щось може "засмерділось в датському королівстві".
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04.11.2024 22:37 Ответить
Там смердить ще з 2019 року. Я б навіть сказав , що несе гнилими шашликами.
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04.11.2024 22:42 Ответить
Незря Ермак про коррупцию гавкал . Сейчас инспектор этот вопрос и проверит.
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04.11.2024 22:40 Ответить
І що він скаже :" не витрачайте мільярди наших грошей на зарплати всяким головам укрпошти, прокурорам , суддям ітд"? Як вони не додумалися ,що саме так легально будуть розкрадатися їх гроші я хз.
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04.11.2024 22:40 Ответить
Сподіваюся, він знає свою справу і не буде куплятися на фіктивні документи м
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04.11.2024 22:44 Ответить
дєрмачілі та верессучці може шось хоче про корупцію розповісти. а то вони обидва двоє про неї ніколи й не чули.
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04.11.2024 22:48 Ответить
Скільки б зелень не строїла з себе целок і ображену невинність, я щось не вірю, щоб Штати не могли б прикрутити дуже боляче їм хвоста, якби тільки захотіли..
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04.11.2024 22:54 Ответить
А прикрутити ой як треба , бо пофігізм зеленських🤡🤡 вбиває українців, не менш як війна...розграбування міліардів у ЗСУ , це теж саме вбивство наших воїнів ...як шо Харріс не переможе , трамп та зеленський здасть остаточно Україну ,це трохи заспокоїть ЄС,але не кремль ...вони підуть далі ...
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04.11.2024 23:01 Ответить
Як би ж то хоч пофігізм, а то ж вони ставлять палки в колеса скрізь куди їхні рученята можуть дотягнутися. Ось на днях заблокували рахунки Порошенківських підприємств, бо бачте занадто багато допомагає Армії, заважає швидше здавати території. Не памʼятаю ще хтось з волонтерів кілька місяців тому попалась інфа скаржився на дії влади - тормозять де тільки можуть.
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04.11.2024 23:30 Ответить
То файно!!!
Банда Єрмака-Зеленського кілька днів переляканими ходити будуть.
Можливо навіть здадуть декого зі своїх друзів-злодіїв.
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04.11.2024 23:09 Ответить
Агент Малдер та агент Скаллі...істина десь поруч...
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04.11.2024 23:14 Ответить
Прибув на фотосесію
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04.11.2024 23:15 Ответить
Та вже пора для когось фотосесію: фас, профіль...
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04.11.2024 23:20 Ответить
Дай Боже нашему теляті да вовка з їсти.....
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04.11.2024 23:19 Ответить
трахнет без вазелина некоторых
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04.11.2024 23:47 Ответить
Ждем чергових шоу зі скидання баласту, типу когось зелені зіллють самі..
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05.11.2024 00:35 Ответить
Мабуть через те що надана зброя не доходить до фронту
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05.11.2024 03:52 Ответить
Як тирили так і будуть тирити, вже скільки цих перевіряльників було. Янкі розуміють, що корупція тут державний устрій і якщо добре трухонути- все посипиться.
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05.11.2024 04:58 Ответить
Будуть шукати відповідь, чому ішак ще не в НАТО.
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05.11.2024 07:16 Ответить
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05.11.2024 08:36 Ответить
 
 