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Главный инспектор Госдепартамента США прибыл в Киев
В Киев прибыл представитель Госдепартамента США по вопросам обеспечения прозрачности и подотчетности помощи США Украине.
Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, информирует Цензор.НЕТ.
"Приятно приветствовать Главного инспектора Госдепартамента США Ричардсона в Украине",- написала Бринк в социальной сети Х.
"Работа Офиса главного инспектора по обеспечению прозрачности и подотчетности помощи США является важной частью наших усилий по поддержке стремлений Украины присоединиться к ЕС и НАТО и обеспечения общественной поддержки борьбы Украины за свободу", - отметила посол США.
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+19 Сергей Бойко #595230
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Банда Єрмака-Зеленського кілька днів переляканими ходити будуть.
Можливо навіть здадуть декого зі своїх друзів-злодіїв.