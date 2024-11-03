Госдеп в этом году профинансировал 800 мобильных огневых групп, - Бринк
Госдеп США профинансировал создание 800 мобильных огневых групп по борьбе с дронами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
"Мобильные огневые группы Нацгвардии и Госпогранслужбы спасают жизни своей успешной работой, защищая людей и критическую инфраструктуру от нападения со стороны России. Горжусь тем, что Госдепартамент профинансировал 800 таких групп, которые с 1 января 2024 года сбили более 200 дронов", - написала Бринк.
Топ комментарии
+34 Vlad Hof
показать весь комментарий03.11.2024 18:34 Ответить Ссылка
+16 Валерій Кваша
показать весь комментарий03.11.2024 18:37 Ответить Ссылка
+13 Сергей Бойко #595230
показать весь комментарий03.11.2024 18:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За такою логікою - навіщо стільки патрулів поліції - якщо злочинців затримує за добу десятки два патруля
А нові методи які розробляють всі передові країни це збиття їх з допомогою беспілотників, от тільки у нас цим займаються зараз волонтери.
Штати нажаль не профінансують волонтерів а розробки на рівні держави будуть довгими і дуже дорогими.
От до прикладу вроді збили а він впав на трансформаторну 10кВ/380 місцевого знащення і х... пойми чи він туди цілив, що мало ймовірно чи його збили і він туди просто випадково впав, що більш ймовірно але результату якогось то досяг, немає світла в частини бізнесу, заміна трансформатора, пожар.
І ніби звітують наверх що збили дрон і все красиво, але в реальності дрон то наніс шкоду хоча і випадково.
Безлуга написала, що їх вже у піхоту перевели...
А МО України чим займається ? ГШ ??
І скільки з цих восьми сотень пішли в піхоту?