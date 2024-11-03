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Госдеп в этом году профинансировал 800 мобильных огневых групп, - Бринк

Мобільні вогневі групи

Госдеп США профинансировал создание 800 мобильных огневых групп по борьбе с дронами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Мобильные огневые группы Нацгвардии и Госпогранслужбы спасают жизни своей успешной работой, защищая людей и критическую инфраструктуру от нападения со стороны России. Горжусь тем, что Госдепартамент профинансировал 800 таких групп, которые с 1 января 2024 года сбили более 200 дронов", - написала Бринк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США консультируются с союзниками относительно ответных шагов на привлечение Россией войск КНДР, - спикер Госдепа Миллер

Автор: 

Госдепартамент США (1856) ПВО (2884) дроны (4189) Бринк Бриджит (188)


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Топ комментарии
+34
А мы финансируем прокурорские пенсии по инвалидности и телемарафон
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03.11.2024 18:34 Ответить
+16
Мдаа, а зелені фінансують свої офшори. І блокують рахунки ''пороха'' щоб він не міг допомагати ЗСУ. Ото вже вибрали продажну корумповану заздрісну цинічну істоту в президенти. ''Дякую'' вам 73% *******!
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03.11.2024 18:37 Ответить
+13
Надеюсь хоть тут, зелёные ублюдки НЕ смогли украсть.
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03.11.2024 18:36 Ответить
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А мы финансируем прокурорские пенсии по инвалидности и телемарафон
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03.11.2024 18:34 Ответить
800 вогневих груп збили 200 БПЛА. Скільки ж їх по УКраїні. Якк потрібні вони б були на фронті.
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03.11.2024 18:40 Ответить
Ну так маршрути пуску Шахедів невідомі. Пропонуєте залишити 15 груп і нехай вони як Чіп і Дейл з області в область мотиляються по тривозі? Ну це хіба що Гіперлуп тоді треба мати, щоб встигнути з Житомирської області в Полтавську за 20 хвилин. Лол

За такою логікою - навіщо стільки патрулів поліції - якщо злочинців затримує за добу десятки два патруля
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03.11.2024 19:01 Ответить
Ну світова практика боротьби з великими беспілотниками, це з допомогою гелікоптерів, з допомогою винищувачів, з допомогою засобів ППО але ніхто давно вже не збиває повітряні цілі методами другої світової війни, тому що це неефективно. Простий приклад туман, низька хмарність, висота польоту вище дальності ДШК

А нові методи які розробляють всі передові країни це збиття їх з допомогою беспілотників, от тільки у нас цим займаються зараз волонтери.

Штати нажаль не профінансують волонтерів а розробки на рівні держави будуть довгими і дуже дорогими.
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03.11.2024 19:16 Ответить
Це зрозуміло. Тут опонент просто намагається прив'язати кількість збитих БПЛА до кількості вогневих груп. А в цілому - згоден...
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03.11.2024 19:24 Ответить
Мінімум 800 кулеметників за рік збили 200 дронів. І це ще потрібно перевірити, оскільки цифри занадто вражаючі. Читала думки фахівців - це просто добре оплачуваний спосіб ухилитися від фронту.
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03.11.2024 19:34 Ответить
А як ви перевірите? З калькулятором ніхто не рахує. Що вважати "збитим" дроном - пошкоджений, але він пролетів ще кілометр впав і вибухнув - це збитий чи ні? А ще вони збивають розвідувальні дрони, про які ніхто не пише. Ухилянтсво - не ухилянтсво - але я так розумію нічого дієвого масового у нас немає. Так людина служить. А так би, можливо, взагалі б залягла на "дно" ((
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03.11.2024 19:47 Ответить
Нічого не зрозуміло... Якийсь суд..
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03.11.2024 22:05 Ответить
Та збивають вони просто не можливо ними перекрити все і тому вони більш щільно біля міст і збитий дрон потім десь падає та може попасти в якесь приміщення.

От до прикладу вроді збили а він впав на трансформаторну 10кВ/380 місцевого знащення і х... пойми чи він туди цілив, що мало ймовірно чи його збили і він туди просто випадково впав, що більш ймовірно але результату якогось то досяг, немає світла в частини бізнесу, заміна трансформатора, пожар.

І ніби звітують наверх що збили дрон і все красиво, але в реальності дрон то наніс шкоду хоча і випадково.
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03.11.2024 21:22 Ответить
Боже яке ти тупе! Типовий виборець Зе.
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04.11.2024 03:54 Ответить
На фронте они просто мишень для fpv дрона, эти группы состоят многие из женщин, там стоят пулеметы максим спаренные на турели с зенитным прицелом, а на фронте шахеды не летают.
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03.11.2024 19:20 Ответить
про мішень не буду сперечатися , але у жодній такій групі ніколи не бачив жінок , можливо вони і є у складі екіпажів скажімо Буків чи РЛС , але кулеметники-жінки ....
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03.11.2024 19:55 Ответить
Недавно и статья была в Украинской правде, там женщины в возрасте пулеметчицы из Ровно рассказывали про свою службу, с фотками
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03.11.2024 20:29 Ответить
https://kiev.informator.ua/uk/boyovi-vidmi-na-kijivshchini-zhinkam-proponuyut-doluchatisya-do-mobilno-vognevih-grup-dlya-zahistu-neba
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03.11.2024 20:33 Ответить
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03.11.2024 20:34 Ответить
І нах вони на фронті???
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04.11.2024 03:52 Ответить
І це майже на рік. Щось там з ефективністью не дуже. В середньому один дрон на одну групу з чотирьох.
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04.11.2024 06:51 Ответить
Вы то профинансировали, а кто создавал, елдак?
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03.11.2024 18:34 Ответить
Надеюсь хоть тут, зелёные ублюдки НЕ смогли украсть.
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03.11.2024 18:36 Ответить
Мдаа, а зелені фінансують свої офшори. І блокують рахунки ''пороха'' щоб він не міг допомагати ЗСУ. Ото вже вибрали продажну корумповану заздрісну цинічну істоту в президенти. ''Дякую'' вам 73% *******!
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03.11.2024 18:37 Ответить
Аааааа нас всі кинули!!!!Аааааа...забаганки лідора не всі виконали!!!Аааа..план миру не підтримали!!!
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03.11.2024 18:37 Ответить
АААААААААААААААААА......... таких груп потрібно 800 на одну область .
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03.11.2024 19:56 Ответить
А я про що?Байден,чому наволоч не працюєш?!!!!Стоп,чи Байден президент і верховний головнокомандувач України?
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03.11.2024 20:09 Ответить
У вас помилка в слові "головнокомандувач"...після "г" замініть "оло" на "і" і обовёзяково в лапках - тоді буде реальність яка вона є!
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03.11.2024 20:17 Ответить
Мені плювати на зелупинців , як і на тих , хто їх до влади привів , але не ліпи з Байдена святого - у нього косяків теж вистача , як мінімум - міг одним розчерком пера нам за один долар десяток мільйонів снарядів списаних віддати , які нічим не гірші за корейські у кацапів ....... уяви скільки ці снаряди життів українців могли порятувати .
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03.11.2024 20:42 Ответить
Допомагають тим хто сам паше та жили рве.На сьогодні наша влада демонструє всьому світу що збирається не воювати а домовлятися з рашкою."План досягнення миру" є,але немає плану перемоги.
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03.11.2024 21:01 Ответить
"Допомагають тим хто сам паше та жили рве." По твоєму - ЗСУ на фронті пиво із шашликами п'ють ? P.S. Щодо влади я вже писав , вона з кацапами іще у березні 2022 домовлялася , але не влада на нулі гине , але щось нашим військовим ніхто допомогти не поспішає , навіть коли рішення приймають про фінансування ((
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03.11.2024 21:08 Ответить
Тому що влада керує зсу,і по її керівництву,діях та заявах світ судить про нас усіх.Мав "задоволення" якраз під Соледаром бути коли завдяки тупості нашої влади перерва у 8м в постачанні бк союзниками відбулося.Лідор відосики пиляв а ми бк підарів на собі сточували.А тепер побачивши роздачу 1 шт з барського плеча зеленського боюся що на нам взагалі допомогати припинять
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03.11.2024 23:04 Ответить
На скільки я пам'ятаю, в Київські обл, таких груп було близько 300, в складі 24 підрозділів. А потім кращий підрозділ, в травні, перекинули під Купянськ, в піхоту. Дивно, чому в Києві літають шахеди, вдень?
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04.11.2024 04:00 Ответить
Нічого дивного немає , вони повсюдно вдень літають а не тільки на Київщині , бо добираються до вас не через космос .Щодо кількості вже писав , а щодо складу - це якраз і повинна бути робота тероборони яку погнали на нуль ((
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04.11.2024 11:28 Ответить
а нам сказали, что мобильные группы уже в пехоте. Поэтому ваши денежки уже по багажникам барыг
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03.11.2024 18:43 Ответить
А можна б було профінансувати пару ракет на той завод. От і неефективність використання зброї.
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03.11.2024 18:44 Ответить
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03.11.2024 18:45 Ответить
Поважна людина, чо
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03.11.2024 19:10 Ответить
Сирьский їх вже утилізував, бо каби вони збивати не можуть...)))
Безлуга написала, що їх вже у піхоту перевели...
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03.11.2024 18:47 Ответить
Якщо чесно, нічого не зрозумів. Це якісь найманці, яких окремо фінансує Держдеп США ??

А МО України чим займається ? ГШ ??
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03.11.2024 18:52 Ответить
Давєча створили робочу групу по полонених кацапах, кацапи олівє трєбуют
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03.11.2024 19:04 Ответить
Спорядження скорійше за все - типу прожектори-кулемети-РЕБ
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03.11.2024 19:04 Ответить
Так, абонплата того ж Starlink, пальне для авто тощо
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03.11.2024 19:11 Ответить
писали що Старлінк оплачує Польща
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03.11.2024 20:43 Ответить
Можливо. Я в цілому. Зрозуміло, що грошове забезпечення - ДПСУ/НГУ, форма, спорядження. А от матеріальна частина...
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03.11.2024 23:26 Ответить
В моїй області на це ОВА виділила гроші і волонтери збирають, прожектори, авто, ІЧ камери
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03.11.2024 19:24 Ответить
Пікап, кулимет, турель, тепловізійний приціл, планшет, прожектор.
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04.11.2024 04:05 Ответить
Могли би ще бінти прислати...якщо у вас такі підходи боротьби з російською і іранською чумою то ці шахеди будуть ще довго літати і мабуть і в США з часом долетять сотнями в день
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03.11.2024 19:44 Ответить
Выдать Дашки дедам 55+. На фронте они обуза.Остаткам ТРО. Обучить немного. Там много прошедших кафедры. Откопать с60е и шилки. Сейчас мопеды и на 100 метрах летают. Но выдать пулеметы времен второй мировой власть боится.
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03.11.2024 20:11 Ответить
Максими спарені використовують.
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03.11.2024 20:44 Ответить
До Дашок наборі дефіцит. Браунінг.
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04.11.2024 04:07 Ответить
Офіс Мар'яни Безуглої пише, що Повітряні Сили збивають менше «шахедів», через те, що із частин Повітряних Сил (і не тільки) чимало людей направляють в піхоту. Так, підтверджую, направляють! Не від хороших часів… і багато, і це дуже болісно для ПС оті направлення. І, звісно, це певним чином впливає на загальну картину. Але є відповідні рішення, маємо їх виконувати, і розумієте чому! https://www.facebook.com/yuriy.ignat/?locale=uk_UA Джерело.

І скільки з цих восьми сотень пішли в піхоту?
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03.11.2024 20:19 Ответить
Всі, хто збивали. Через це ї шахеди над Києвом.
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04.11.2024 04:08 Ответить
На початку своєї каденції зустрілась на одинці з Бакановим і незабаром він погас, зустрілась з Будановим і той почав рухатись в правильному напрямку, можливо пора вже 5-6 менеджерів запросити на бесіду
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03.11.2024 20:43 Ответить
про 800 мобільних груп маратонське бидло не дізнається ніколи!! а от про томагавки бидлу торочитиме зе-лупа, єлдак з мусійчук на додачу вдень і вночі...
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03.11.2024 21:59 Ответить
"800 мобільних груп збило 200(!!) дронів за 11 МІСЯЦІВ ? Судячи з результатів роботи цих "800 мобільних вогневих груп" ОЗГ Зеленського гроші вкрало, як мінімум 90%." https://timeze2019.blogspot.com/
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04.11.2024 07:38 Ответить
Краще б профінансували придбання ЗСУ типу "Вулкан"
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04.11.2024 13:08 Ответить
 
 