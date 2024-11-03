Держдеп цього року профінансував 800 мобільних вогневих груп, - Брінк
Держдеп США профінансував створення 800 мобільних вогневих груп боротьби з дронами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк.
"Мобільні вогневі групи Нацгвардії та Держприкордонслужби рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей та критичну інфраструктуру від нападу з боку Росії. Пишаюся тим, що Держдепартамент профінансував 800 таких груп, які з 1 січня 2024 року збили понад 200 дронів", - написала Брінк.
Топ коментарі
+34 Vlad Hof
показати весь коментар03.11.2024 18:34 Відповісти Посилання
+16 Валерій Кваша
показати весь коментар03.11.2024 18:37 Відповісти Посилання
+13 Сергей Бойко #595230
показати весь коментар03.11.2024 18:36 Відповісти Посилання
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За такою логікою - навіщо стільки патрулів поліції - якщо злочинців затримує за добу десятки два патруля
А нові методи які розробляють всі передові країни це збиття їх з допомогою беспілотників, от тільки у нас цим займаються зараз волонтери.
Штати нажаль не профінансують волонтерів а розробки на рівні держави будуть довгими і дуже дорогими.
От до прикладу вроді збили а він впав на трансформаторну 10кВ/380 місцевого знащення і х... пойми чи він туди цілив, що мало ймовірно чи його збили і він туди просто випадково впав, що більш ймовірно але результату якогось то досяг, немає світла в частини бізнесу, заміна трансформатора, пожар.
І ніби звітують наверх що збили дрон і все красиво, але в реальності дрон то наніс шкоду хоча і випадково.
Безлуга написала, що їх вже у піхоту перевели...
А МО України чим займається ? ГШ ??
І скільки з цих восьми сотень пішли в піхоту?