Держдеп цього року профінансував 800 мобільних вогневих груп, - Брінк

Держдеп США профінансував створення 800 мобільних вогневих груп боротьби з дронами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк.

"Мобільні вогневі групи Нацгвардії та Держприкордонслужби рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей та критичну інфраструктуру від нападу з боку Росії. Пишаюся тим, що Держдепартамент профінансував 800 таких груп, які з 1 січня 2024 року збили понад 200 дронів", - написала Брінк.

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