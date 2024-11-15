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Заместитель Блинкена Верма прибыл с визитом в Киев. ФОТО

Заместитель госсекретаря США Ричард Верма прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США, передает Цензор.НЕТ.

"Рада приветствовать заместителя Госсекретаря США Ричарда Верму, и.о. специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины, с возвращением в Киев. Экономическое восстановление Украины открывает двери для инвестиций американского бизнеса в будущее Украины и партнерство в обороне, технологиях и других сферах, что принесет пользу обеим нашим странам", - отметила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Читайте также: Спецпредставитель США по восстановлению Украины Верма будет работать по модели Прицкер: Ее план из пяти пунктов является правильным

До Києва прибув заступник держсекретаря США Річард Верма

Автор: 

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Топ комментарии
+4
раніше, треба було їздити і щось думати. ми б вже були в мелітополі.
а зараз йде інший пристаркуватий красень, який все швидко порєшає.
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15.11.2024 10:43
+2
Напевно, аудит своїх грошейиробити...Треба розуміти, чому така увага Рахунковій палаті, та чому туди з порушенням процедури голосування та ігноруючи попередження послів G7, призначили сусєдку Зелі Піщанську...

🤑 Бо саме Рахункова палата звітує, куди йдуть мільярди допомоги від союзників... Оце вони нарахують.
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15.11.2024 10:46
+1
ще один гітарист
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15.11.2024 11:29
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раніше, треба було їздити і щось думати. ми б вже були в мелітополі.
а зараз йде інший пристаркуватий красень, який все швидко порєшає.
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15.11.2024 10:43 Ответить
Напевно, аудит своїх грошейиробити...Треба розуміти, чому така увага Рахунковій палаті, та чому туди з порушенням процедури голосування та ігноруючи попередження послів G7, призначили сусєдку Зелі Піщанську...

🤑 Бо саме Рахункова палата звітує, куди йдуть мільярди допомоги від союзників... Оце вони нарахують.
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15.11.2024 10:46 Ответить
Толку з цих візитів для захисту України і життя українського народу...нуль цілих ,куй десятих...
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15.11.2024 10:50 Ответить
И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!

(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
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15.11.2024 10:55 Ответить
"Після пожару і хй насос" (с)
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15.11.2024 10:58 Ответить
індус чи індіанець?
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15.11.2024 11:09 Ответить
ще один гітарист
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15.11.2024 11:29 Ответить
Здається, що половина коментаторів тут - діти, і коментарі відповідні, типу багаті американські дядьки стали чомусь без цяцьок і пряників приїжджати, так ми тут на них образимося і будемо кривлятися. А от раптом гість щось привіз, тільки навряд чи це пряники ...
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15.11.2024 13:46 Ответить
бідони, блінКєни, салівани- шушара недайбожеескалаційна
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15.11.2024 14:38 Ответить
 
 