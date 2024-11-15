Заместитель Блинкена Верма прибыл с визитом в Киев. ФОТО

Заместитель госсекретаря США Ричард Верма прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США, передает Цензор.НЕТ.

"Рада приветствовать заместителя Госсекретаря США Ричарда Верму, и.о. специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины, с возвращением в Киев. Экономическое восстановление Украины открывает двери для инвестиций американского бизнеса в будущее Украины и партнерство в обороне, технологиях и других сферах, что принесет пользу обеим нашим странам", - отметила посол США в Украине Бриджит Бринк.

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