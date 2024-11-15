Заместитель Блинкена Верма прибыл с визитом в Киев. ФОТО
Заместитель госсекретаря США Ричард Верма прибыл с визитом в Киев.
Об этом сообщила пресс-служба посольства США, передает Цензор.НЕТ.
"Рада приветствовать заместителя Госсекретаря США Ричарда Верму, и.о. специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины, с возвращением в Киев. Экономическое восстановление Украины открывает двери для инвестиций американского бизнеса в будущее Украины и партнерство в обороне, технологиях и других сферах, что принесет пользу обеим нашим странам", - отметила посол США в Украине Бриджит Бринк.
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а зараз йде інший пристаркуватий красень, який все швидко порєшає.
🤑 Бо саме Рахункова палата звітує, куди йдуть мільярди допомоги від союзників... Оце вони нарахують.
(Н. В. Гоголь, "Ревизор")