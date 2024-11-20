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Новини Фото Війна
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Затримано 22-річного баристу з Вінниці, який коригував обстріли та вчиняв підпали, - СБУ. ФОТО

СБУ викрила 22-річного баристу з Вінниці, який коригував обстріли РФ та вчиняв підпали у Київській та Вінницькій областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Чоловік збирав інформацію про одну із київських ТЕЦ, по якій окупанти планували здійснити комбінований удар із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе Також він намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ, які захищають повітряний простір столичного регіону, зокрема над тепловими електростанціями.

Також він намагався підпалити трансформаторні підстанції на залізниці у Вінницькій області.

Військова контррозвідка СБУ викрила зловмисника, задокументувала його злочини і затримала "по гарячих слідах" після спроби підпалити трансформатор.

Також читайте: ФСБ затримала двох мешканців Криму, нібито причетних до підриву офіцера ЧФ Транковського

Молодика дистанційно завербувало ГРУ РФ у жовтні 2024 року.

Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, через який він "звітував" своєму російському куратору.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готував ракетні удари по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі: 22-річного зрадника засуджено до 15 років тюрми, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала 22-річного баристу з Вінниці, який коригував удари РФ та вчиняв підпали
СБУ затримала 22-річного баристу з Вінниці, який коригував удари РФ та вчиняв підпали

Автор: 

Вінниця (621) підпал (674) СБУ (12821)


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Топ коментарі
+40
Чергова мерзенна гнида...
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20.11.2024 10:13
+34
Портвора, виховані на концертах і кіно "кварталу 95".
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20.11.2024 10:39
+30
Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, повинна каратися смертною карою!!!
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20.11.2024 10:16
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Чергова мерзенна гнида...
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20.11.2024 10:13 Відповісти
Портвора, виховані на концертах і кіно "кварталу 95".
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20.11.2024 10:39 Відповісти
Так а що? 25 років ще не виповнилося?
Ні.
Зеленьський таких зберігає як ударне ядро на виборах, що буде голосувати за Зелених Уродів.
Через що гроші 20- 25 річним дуже потрібні, на качалки, дєвок на тачках катати, нічні клуби...
Всьо па пріколу, чувакі!
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20.11.2024 10:54 Відповісти
О, черговий дід-пердід з ресентиментом на молодь. Знову вічне скиглення про те, що 20-25 річні не такі, бо їм треда качалки, дєвки, тачки і нічні клуби. Спокійно, діду, ато тиск підніметься і знову таблєтки будеш пити. Не переживай так, бо здоров'я вже не те. Я не виправдовую скотину, яку затримали, але зводити все до, що старим шкапам знову молодь нагадила в їхні протерті шаровари досить дивно. Начеб-то, по 111 проходить тільки школота, я нагадаю, що чел, який отримав вирок за наведення ракет на Яворівський полігон був близько 80 років, схоже твій ровесник,га?
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20.11.2024 11:04 Відповісти
Наплювати і розтерти, що ти там собі думаєш, чи недумаєш.

Всі армії, всіх часів і народів формувалися за рахунок мобілізацій. І основною бойовою силою у на війні є молодь, а не 45 - 50 річні мужики.
І ти це розумієш і Зелений Клоун це розуміє, але оскільки ти сам із тієї когорти " аснавніх вібарцев маладіх літс", ти звісно бажав би уникнути мобілізації і розважатися з ранку до ранку.

Рано чи пізно клоуну доведеться і вас мамєньких синків мобілізівовувати, тому що обмаль людей на фронті. Нікуди ти неподінешся, ховайся, чи неховайся...
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20.11.2024 11:22 Відповісти
Тому в питаннях пенсії більш важливим є показник очікуваної тривалості життя у певному віці. Так чоловіки, яким виповнилося 40 років, в середньому доживають до 70,1 років, а жінки - до 78,1 років (Графік 1а) тиц- https://voxukraine.org/vid-60-i-vishhe-chi-dozhivayut-ukrayintsi-do-pensiyi .

За статистикою, якщо не кинуть в буса, мені пожити залишилось більше 50 років, тобі, діду, я переконаний всіляко менше. Більш того, логічно, що я хочу розважатись поки можу. Водночас, не забувай, старий пендюх, що я працюю офіційно і плачу внески в ПФУ з яких тобі відраховують твої копійки пенсійні. А все що ти можеш, це сидіти заздрити і кусати лікті що ти так не можеш.

Тому давай, поки товстий сохне-худий здохне, так і тут, поки я буду доживу тебе вже відспівають і оградка на кладовищі погнеться, тому не напружуйся щоб продовжити своє існування хоча б на рік-два, бо доведеться потім плакати що на лікування сердечка і дупи гривень з пенсії не вистачає. А інфаркт він такий, підступний. Ніколи не знаєш коли кольне в грудях. Тому плюй і три-три далі, діду, твоє скиглення на цензорі як мертвому припарки, як-то кажуть, нічого, за статистикою, вже мабуть сам землею пахнеш
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20.11.2024 13:53 Відповісти
Так хоч зуби зітри
Ваш клоун все рівно буде вимушений вас, маменькіних синків мобілізовувати.
Це питання часу. Погуляв,, попив півасу,, поки інші власною кров,ю вмивалися, забезпечуючи тобі комфортне життя, солодкий, сон каву в постіль постіль і з жиру бесіння, настане твоя черга.
Краще готуйся морально зазделегідь.
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20.11.2024 14:54 Відповісти
Та не парся ти. Ти ж бачиш що це представник 73%
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22.11.2024 16:41 Відповісти
ти хоч вже розрізняй дідів, які за касапів, і нас, які за Україну...
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20.11.2024 11:28 Відповісти
У мене немає зневаги до просто людей похилого віку, сам маю і бабусів і дідусів. Мої дід з бабою мене не гонять на війну і не розмірковують що їм молодь життя портить. У мене ненависть до войовничих старих кляч, які самі не вооюють, водночас усвідомлюючи, що їхня молодість залишилась десь разом з пломбіром по 10 коп і ковбасою по 2.20 намагються в усьому звинуватити молодих
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20.11.2024 13:55 Відповісти
Та да, це в тебе стадія неприйняття, наступить і стадія прийняття, це питання часу.
Не переймайся.
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20.11.2024 15:14 Відповісти
Та я не переймаюсь, мені приємно що поважні чолов'яги турбуються за моє, в тому числі психічне, здоров'я!
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20.11.2024 15:19 Відповісти
скорее всего думали, что "все закончится относительно быстро" а если 20-25 лет не защищали, то это как бы и не их страна, глупые вопросы, типа, почему во время войны ******** баксов в тумбочке у госслужащих и десяток хатынок в теплых краях вместо оружия, боеприпасов и убежищ им задавать как-то несподручно, а пойти бить м*рду сразу после фронта в 40-50+ уже как-то и здоровье не позволит. но получилось все намного хуже.
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20.11.2024 14:14 Відповісти
Золотий генофонд
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20.11.2024 10:16 Відповісти
Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, повинна каратися смертною карою!!!
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20.11.2024 10:16 Відповісти
Да, завтра внесемо зміни в кримінальний і кримінальний процесуальний кодекси і післязавтра будемо стріляти. Чув, європейцям це сподобається. Воістину кажуть, українця з України вивезти можна, а "Україну" (в частині негативу, спаплюженого світогляду, бидлоцтва ті міщанства)-ні
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20.11.2024 10:59 Відповісти
Можеш таких подкидьків брати на поруки и годувати їх пожиттєво. Українці тобі велике спасибі скажуть.
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20.11.2024 12:01 Відповісти
Ти вже з...в
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22.11.2024 16:43 Відповісти
Скільки ж цієї мразоти ще в Україні!
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20.11.2024 10:16 Відповісти
73 %
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20.11.2024 14:29 Відповісти
баристи, барбершопери ска...
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20.11.2024 10:17 Відповісти
,....., відеографи, відеографині,...
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20.11.2024 10:23 Відповісти
А відеогрфіни де? Де графіни повні відео?
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20.11.2024 10:29 Відповісти
)) на смартфонах.
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20.11.2024 10:35 Відповісти
Бариста це що, нова форма підарастії, або кацапоїстоти?!!
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20.11.2024 10:19 Відповісти
Згідно переліку професій ці чуваки і чувіхи проходять як буфетники, але то нє по хранцузські
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20.11.2024 10:57 Відповісти
Халдеї, так розумію!
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20.11.2024 11:16 Відповісти
ЯХалдей - це клоун, а цi тупий, та ще тупiший. Об таких, як правило, грають на фано.
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20.11.2024 11:22 Відповісти
Бармен.
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20.11.2024 11:52 Відповісти
ИЗНАЧАЛЬНО - це посудомийки звичайнi. Да, чего греха таить, они и сейчас состоят в бригаде коммунистического труд... тю, в бригаде каамунейстичегокуда.
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20.11.2024 11:19 Відповісти
Бариста це той що шляпу путіна заглотує за кацапських рублів триста.
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23.11.2024 00:59 Відповісти
Прі попітке бежаль!
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20.11.2024 10:19 Відповісти
Краще одну годину на палі посидить .
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20.11.2024 10:20 Відповісти
Такий молодий , а вже ..... продався. За тридцять серебряників.
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20.11.2024 10:28 Відповісти
Цепом прикувати в центрі Вінниці та купу бруківки поруч висипати, бажаючих жбурнути буде багато.
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20.11.2024 10:29 Відповісти
Тепер на пляшку посадять того баристу
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20.11.2024 10:32 Відповісти
Золоте Пакоління Зелі.
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20.11.2024 10:35 Відповісти
Яйця в окропі годину потримати...
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20.11.2024 10:42 Відповісти
Гадюка. Зашморг йому на шию, та водити по місту , щоб усі бачили, а потім повісити на площі.
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20.11.2024 10:44 Відповісти
Географія гнид в Україні від і до.
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20.11.2024 10:45 Відповісти
У пострадянських країнах прийнято висміювати все пов'язане з країною, з державою, поліцейський - сміття, чиновник - злодій, патріот - недалекий дебіл, зроблено своїми - гівно хахаха-азаза. Ось і зростає відповідне цинічне покоління без будь-яких принципів. З них на війну піде щонайбільше кожен тридцятий. Це вже буде багато.
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20.11.2024 10:46 Відповісти
А може ''куля в лоба''.
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20.11.2024 10:57 Відповісти
пристрілити як скажену худобу, та і справі край
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20.11.2024 11:07 Відповісти
який на бариста, це кавовар. пишіть на державній.
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20.11.2024 11:12 Відповісти
Тепер на тюряжці буде чіфірок заварювати паханам.Бариста їбаний...
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20.11.2024 11:13 Відповісти
А хіба опущені заварють чифір паханам?Максимум дірява ложка і поштова скринька замість дупи.
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23.11.2024 01:06 Відповісти
Треба запроваджувати в ЗСУ штрафні батальони з комплектуванням їх зрадниками такого штибу
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20.11.2024 11:25 Відповісти
Хiба шо для розмiнування, та й то , пiд наглядом загородзагону.
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20.11.2024 11:36 Відповісти
Знижувати мобілізаційний вік не можна.

Нехай малолітні бородані краще підпалюють машини ЗСУ та наводять ракети у тилу.
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20.11.2024 11:36 Відповісти
... и вечно голосуют за придурков.
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20.11.2024 11:37 Відповісти
Так а гроші на качалки і нічні дансінги десь потрібно ж брати..
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20.11.2024 11:40 Відповісти
А батьки на що?
Зараз мамені сонечки до 30 під спідницями ходять.
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20.11.2024 12:56 Відповісти
Треба ще жінок мобілізувати - вони теж ракети наводять в тилу
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20.11.2024 11:49 Відповісти
І довбойобів.
Вони ***** на форумах пишуть замість того, щоб воювати або забезпечувати фронт.
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20.11.2024 12:25 Відповісти
Виходить вас в першу чергу треба мобілізувати
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20.11.2024 12:47 Відповісти
Добре, що ти це саме так зрозумів. 😁
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20.11.2024 12:50 Відповісти
Заплатиш 100 тис за рік тільки військового збору або мобілізуєшся - отримаєш право мені всяку хрінь писати. 😎

Ось такий не складний конкурс.
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20.11.2024 12:55 Відповісти
Я і без того права всяку хрінь пишу і ти все читаєш до останньої букви
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20.11.2024 13:15 Відповісти
на палю піторорусака...зрадник має отримати муки, які він насилав на українців
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20.11.2024 12:31 Відповісти
Доки не буде смертної кари, так і буде продовжуватись.
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20.11.2024 12:35 Відповісти
Доки їх будуть затримувати живими ?? Що за неподобство ?
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20.11.2024 12:56 Відповісти
Шкода, що цим зрадникам на фото маскують обличчя і не повідомляють прізвища.
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20.11.2024 12:56 Відповісти
Опасна прохфесія... Цірюльник трохи легша...
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20.11.2024 13:02 Відповісти
Що тут скажеш, за словами зеСлуг це золоте покоління України. От саме заради них і мають гинути люди на фронті.
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20.11.2024 13:45 Відповісти
'Бариста'? Ну так и залили бы ему, выродку' весь кофейник в паскудую пасть.
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20.11.2024 17:51 Відповісти
ВИМАГАЄМО РОЗСТРІЛІВ ВОРОГІВ!!! Це ж ВІЙНА, а не СВО!!!
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21.11.2024 14:00 Відповісти
Получит по всей строгости..зеля закона .года 7-6...отсидит три .....и это при условии если опа ярмака не сдаст Украину взамен на вечную власть..типа как у гордых горных грузинских ....
А если сдам зеля Украину эта падла будет по школам ходить 23 февраля и рассказывать как он бил хфашстав .
Их на месте стрелять !! В брюшко что бы почувствовал вкус смерти!! Долго и мучительно!!!
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21.11.2024 18:20 Відповісти
zabijcie skurwysyna nie ma prawa ruska bladź żyć . Po prostu zabijcie.
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22.11.2024 21:02 Відповісти
 
 