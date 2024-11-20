Затримано 22-річного баристу з Вінниці, який коригував обстріли та вчиняв підпали, - СБУ. ФОТО
СБУ викрила 22-річного баристу з Вінниці, який коригував обстріли РФ та вчиняв підпали у Київській та Вінницькій областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Чоловік збирав інформацію про одну із київських ТЕЦ, по якій окупанти планували здійснити комбінований удар із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе Також він намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ, які захищають повітряний простір столичного регіону, зокрема над тепловими електростанціями.
Також він намагався підпалити трансформаторні підстанції на залізниці у Вінницькій області.
Військова контррозвідка СБУ викрила зловмисника, задокументувала його злочини і затримала "по гарячих слідах" після спроби підпалити трансформатор.
Молодика дистанційно завербувало ГРУ РФ у жовтні 2024 року.
Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, через який він "звітував" своєму російському куратору.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
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Ні.
Зеленьський таких зберігає як ударне ядро на виборах, що буде голосувати за Зелених Уродів.
Через що гроші 20- 25 річним дуже потрібні, на качалки, дєвок на тачках катати, нічні клуби...
Всьо па пріколу, чувакі!
Всі армії, всіх часів і народів формувалися за рахунок мобілізацій. І основною бойовою силою у на війні є молодь, а не 45 - 50 річні мужики.
І ти це розумієш і Зелений Клоун це розуміє, але оскільки ти сам із тієї когорти " аснавніх вібарцев маладіх літс", ти звісно бажав би уникнути мобілізації і розважатися з ранку до ранку.
Рано чи пізно клоуну доведеться і вас мамєньких синків мобілізівовувати, тому що обмаль людей на фронті. Нікуди ти неподінешся, ховайся, чи неховайся...
За статистикою, якщо не кинуть в буса, мені пожити залишилось більше 50 років, тобі, діду, я переконаний всіляко менше. Більш того, логічно, що я хочу розважатись поки можу. Водночас, не забувай, старий пендюх, що я працюю офіційно і плачу внески в ПФУ з яких тобі відраховують твої копійки пенсійні. А все що ти можеш, це сидіти заздрити і кусати лікті що ти так не можеш.
Тому давай, поки товстий сохне-худий здохне, так і тут, поки я буду доживу тебе вже відспівають і оградка на кладовищі погнеться, тому не напружуйся щоб продовжити своє існування хоча б на рік-два, бо доведеться потім плакати що на лікування сердечка і дупи гривень з пенсії не вистачає. А інфаркт він такий, підступний. Ніколи не знаєш коли кольне в грудях. Тому плюй і три-три далі, діду, твоє скиглення на цензорі як мертвому припарки, як-то кажуть, нічого, за статистикою, вже мабуть сам землею пахнеш
Ваш клоун все рівно буде вимушений вас, маменькіних синків мобілізовувати.
Це питання часу. Погуляв,, попив півасу,, поки інші власною кров,ю вмивалися, забезпечуючи тобі комфортне життя, солодкий, сон каву в постіль постіль і з жиру бесіння, настане твоя черга.
Краще готуйся морально зазделегідь.
Не переймайся.
бригаде коммунистического труд...тю, в бригаде каамунейстичегокуда.
Нехай малолітні бородані краще підпалюють машини ЗСУ та наводять ракети у тилу.
Зараз мамені сонечки до 30 під спідницями ходять.
Вони ***** на форумах пишуть замість того, щоб воювати або забезпечувати фронт.
Ось такий не складний конкурс.
А если сдам зеля Украину эта падла будет по школам ходить 23 февраля и рассказывать как он бил хфашстав .
Их на месте стрелять !! В брюшко что бы почувствовал вкус смерти!! Долго и мучительно!!!