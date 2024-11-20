Затримано 22-річного баристу з Вінниці, який коригував обстріли та вчиняв підпали, - СБУ. ФОТО

СБУ викрила 22-річного баристу з Вінниці, який коригував обстріли РФ та вчиняв підпали у Київській та Вінницькій областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Чоловік збирав інформацію про одну із київських ТЕЦ, по якій окупанти планували здійснити комбінований удар із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе Також він намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ, які захищають повітряний простір столичного регіону, зокрема над тепловими електростанціями.

Також він намагався підпалити трансформаторні підстанції на залізниці у Вінницькій області.

Військова контррозвідка СБУ викрила зловмисника, задокументувала його злочини і затримала "по гарячих слідах" після спроби підпалити трансформатор.

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Молодика дистанційно завербувало ГРУ РФ у жовтні 2024 року.

Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, через який він "звітував" своєму російському куратору.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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