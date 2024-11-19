Готував ракетні удари по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі: 22-річного зрадника засуджено до 15 років тюрми, - СБУ. ФОТО

За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент ФСБ, який готував серію повітряних атак РФ по Дніпру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За що засудили шпигуна?

У лютому цього року кіберфахівці СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу шпиталю Сил оборони.

За даними слідства, агент відслідковував наявність на території медустанови українських захисників, які проходять лікування після отриманих поранень.

Також зловмисник розвідував там орієнтовну кількість бойових евакомашин та іншого транспорту ЗСУ.

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У разі "підтвердження" інформації про перебування особового складу та військової техніки на базі шпиталю окупанти планували здійснити по ньому ракетний удар.

Наступним завданням агента було коригування повітряної атаки на місцеву теплову електростанцію.

Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента, задокументували його злочини й затримали. Тим самим правоохоронці запобігли ворожим обстрілам військового та енергогенеруючого об’єктів.

Як встановило розслідування, агентом виявився 22-річний місцевий житель, якого дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ.

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Агент РФ отримав тюремний строк

У поле зору російської спецслужби молодик потрапив через свою активність на Телеграм-каналах з пошуку легкого "заробітку".

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

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