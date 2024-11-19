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Готував ракетні удари по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі: 22-річного зрадника засуджено до 15 років тюрми, - СБУ. ФОТО

За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент ФСБ, який готував серію повітряних атак РФ по Дніпру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За що засудили шпигуна?

У лютому цього року кіберфахівці СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу шпиталю Сил оборони.

За даними слідства, агент відслідковував наявність на території медустанови українських захисників, які проходять лікування після отриманих поранень.

Зрадник, який готував удари РФ по військовому шпиталю у Дніпрі, засуджений

Також зловмисник розвідував там орієнтовну кількість бойових евакомашин та іншого транспорту ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано агента ГРУ РФ, який палив автівки Сил оборони у Чернігові та планував убивства наших воїнів, - СБУ. ФОТОрепортаж

У разі "підтвердження" інформації про перебування особового складу та військової техніки на базі шпиталю окупанти планували здійснити по ньому ракетний удар.

Наступним завданням агента було коригування повітряної атаки на місцеву теплову електростанцію.

Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента, задокументували його злочини й затримали. Тим самим правоохоронці запобігли ворожим обстрілам військового та енергогенеруючого об’єктів.

Як встановило розслідування, агентом виявився 22-річний місцевий житель, якого дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито нові "схеми для ухилянтів": Затримано 13 осіб, серед яких посадовці МСЕК та лікарень, - СБУ. ФОТОрепортаж 

Агент РФ отримав тюремний строк

У поле зору російської спецслужби молодик потрапив через свою активність на Телеграм-каналах з пошуку легкого "заробітку".

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву і Одесі та планував втекти до РФ, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Дніпро (3274) СБУ (12821) шпигунство (993) державна зрада (1686)


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Топ коментарі
+16
Кресло президента й рахунки на офшорах..
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19.11.2024 16:25
+10
посада в опі
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19.11.2024 16:27
+10
У свої 50+ я знаю, що то ніякий не агент, а дурень. Я в його роки мав першу роботу після закінчення інституту, тому стати таким, як він у мене шансів не було. 😊 Хто в ті часи тинявся ьез заняття - закінчили погано. Хтось спився, хтось таки потрапив у тюрму. До чого це я? А до того, що тих оболтусів потрібно навантажити суспільно корисними роботами, можливо навіть мобілізувати. Це врятує більшість з них від того, що собі надибав цей дурень.
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19.11.2024 16:43
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А за здачу частини України що там передбачається?!
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19.11.2024 16:22 Відповісти
Кресло президента й рахунки на офшорах..
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19.11.2024 16:25 Відповісти
посада в опі
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19.11.2024 16:27 Відповісти
Буде видатним півнем у тюрмі 🐔
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19.11.2024 16:24 Відповісти
Он же ещё ребенок! И вообще это же генофонд Украины, будущее страны! Зачем же вы так строго наказали парня? Понять, простить.
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19.11.2024 20:59 Відповісти
ото заробило мудило 1000 баксів чи скільки йому там наобіцяли...
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19.11.2024 16:24 Відповісти
пообіцяли, не заробило воно мабуть нічого, кацапи, як завжди, кинули
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19.11.2024 17:39 Відповісти
олень выиграл счастливый билет,таких на зоне держат хуже опущеных.он теперь неприкасаемый,параша и объедки теперь его радость.смерть для него будет за счастье.
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19.11.2024 16:25 Відповісти
У свої 50+ я знаю, що то ніякий не агент, а дурень. Я в його роки мав першу роботу після закінчення інституту, тому стати таким, як він у мене шансів не було. 😊 Хто в ті часи тинявся ьез заняття - закінчили погано. Хтось спився, хтось таки потрапив у тюрму. До чого це я? А до того, що тих оболтусів потрібно навантажити суспільно корисними роботами, можливо навіть мобілізувати. Це врятує більшість з них від того, що собі надибав цей дурень.
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19.11.2024 16:43 Відповісти
якщо людини має бажання, вона собі знайде де чесно заробити грошей, чи роботу, а він шукав "легких" грошей і адреналіну, адреналін отримав.
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19.11.2024 17:40 Відповісти
Трохи не так. У тому віці більшість не має бажання заробляти гроші працею. Тому тут не до демократії - тут має бути примусівка, особливо зважаючи на брак робочих рук через війну.
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19.11.2024 17:49 Відповісти
22 года - молодой ещё паренёк. А выйдет из тюрьмы ближе к 40 годам, полностью больной и сломленный, без зубов и может даже с туберкулёзом. Не исключено, что от его здоровья вообще ничего не останется, сплошной инвалид. Может стать ********** или сумасшедшим. В любом случае, теперь его участь печальна.
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19.11.2024 16:53 Відповісти
Hotjel 'rjuZZkij mir' - vot i poluchil. Rodjitjelji horosho vospitalji. Seijchasj jestj vremja podumatj. ********** stanjet, zastavit. Mozhet i samomu ponravitsja. I vsjegda mozhet sam povesitsja, rjuZZkaja tvarj!
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19.11.2024 17:46 Відповісти
та шо там вербувати, за новенький айхфон він і мати рідну продасть...
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19.11.2024 16:55 Відповісти
Може вже на часі, мобілізувати від 20 років. Бо ці малолітні бовдури, від вседозволеності , творять левову долю злочинів. Бо можуть вештатись де завгодно, без страху що їх затримає поліція чи ТЦК.
Ми зробили це разом.
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19.11.2024 17:04 Відповісти
Невірно
Готував ракетні удари по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі:
22-річного зрадника засуджено до 25 років тюрми, - СБУ. так вірно
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19.11.2024 17:18 Відповісти
22 летнее дерьмо, воспитанное кацапским тик током, пустая бошка, мат , говно реп и жажда наживы
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19.11.2024 17:26 Відповісти
тік ток китайський
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19.11.2024 17:43 Відповісти
Hotjel 'rjuZZkij mir' - vot i poluchil. Rodjitjelji horosho vospitalji. Seijchasj jestj vremja podumatj. ********** stanjet, zastavit. Mozhet i samomu ponravitsja. I vsjegda mozhet sam povesitsja, rjuZZkaja tvarj!
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19.11.2024 17:47 Відповісти
22-річного зрадника засуджено
*********
Не можу зрозуміти, - що в голові у таких долбойобів?

Це риторичне запитання...
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19.11.2024 18:43 Відповісти
Як що...їм какаяразніцца...звідки гроші
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19.11.2024 19:50 Відповісти
надеемся что помогут ему там и остаться.
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20.11.2024 11:48 Відповісти
Мразь!
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20.11.2024 18:42 Відповісти
 
 