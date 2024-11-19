Готовил ракетные удары по ТЭС и военному госпиталю в Днепре: 22-летний предатель приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

По доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один агент ФСБ, который готовил серию воздушных атак РФ по Днепру.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

За что осудили шпиона?

В феврале этого года киберспециалисты СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи госпиталя Сил обороны.

По данным следствия, агент отслеживал наличие на территории медучреждения украинских защитников, которые проходят лечение после полученных ранений.

Также злоумышленник разведывал там ориентировочное количество боевых эвакомашин и другого транспорта ВСУ.

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В случае "подтверждения" информации о пребывании личного состава и военной техники на базе госпиталя оккупанты планировали осуществить по нему ракетный удар.

Следующим заданием агента была корректировка воздушной атаки на местную тепловую электростанцию.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского агента, задокументировали его преступления и задержали. Тем самым правоохранители предотвратили вражеские обстрелы военного и энергогенерирующего объектов.

Как установило расследование, агентом оказался 22-летний местный житель, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

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Агент РФ получил тюремный срок

В поле зрения российской спецслужбы молодой человек попал из-за своей активности на Телеграм-каналах по поиску легкого "заработка".

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

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