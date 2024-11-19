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Готовил ракетные удары по ТЭС и военному госпиталю в Днепре: 22-летний предатель приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

По доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один агент ФСБ, который готовил серию воздушных атак РФ по Днепру.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

За что осудили шпиона?

В феврале этого года киберспециалисты СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи госпиталя Сил обороны.

По данным следствия, агент отслеживал наличие на территории медучреждения украинских защитников, которые проходят лечение после полученных ранений.

Зрадник, який готував удари РФ по військовому шпиталю у Дніпрі, засуджений

Также злоумышленник разведывал там ориентировочное количество боевых эвакомашин и другого транспорта ВСУ.

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В случае "подтверждения" информации о пребывании личного состава и военной техники на базе госпиталя оккупанты планировали осуществить по нему ракетный удар.

Следующим заданием агента была корректировка воздушной атаки на местную тепловую электростанцию.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского агента, задокументировали его преступления и задержали. Тем самым правоохранители предотвратили вражеские обстрелы военного и энергогенерирующего объектов.

Как установило расследование, агентом оказался 22-летний местный житель, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

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Агент РФ получил тюремный срок

В поле зрения российской спецслужбы молодой человек попал из-за своей активности на Телеграм-каналах по поиску легкого "заработка".

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 15 лет тюрьмы получила российский агент, шпионившая за Силами обороны в Славянске и призывавшая убивать наших пленных, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Днепр (4417) СБУ (19893) шпионаж (1386) государственная измена (1540)


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Топ комментарии
+16
Кресло президента й рахунки на офшорах..
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19.11.2024 16:25
+10
посада в опі
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19.11.2024 16:27
+10
У свої 50+ я знаю, що то ніякий не агент, а дурень. Я в його роки мав першу роботу після закінчення інституту, тому стати таким, як він у мене шансів не було. 😊 Хто в ті часи тинявся ьез заняття - закінчили погано. Хтось спився, хтось таки потрапив у тюрму. До чого це я? А до того, що тих оболтусів потрібно навантажити суспільно корисними роботами, можливо навіть мобілізувати. Це врятує більшість з них від того, що собі надибав цей дурень.
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19.11.2024 16:43
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А за здачу частини України що там передбачається?!
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19.11.2024 16:22 Ответить
Кресло президента й рахунки на офшорах..
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19.11.2024 16:25 Ответить
посада в опі
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19.11.2024 16:27 Ответить
Буде видатним півнем у тюрмі 🐔
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19.11.2024 16:24 Ответить
Он же ещё ребенок! И вообще это же генофонд Украины, будущее страны! Зачем же вы так строго наказали парня? Понять, простить.
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19.11.2024 20:59 Ответить
ото заробило мудило 1000 баксів чи скільки йому там наобіцяли...
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19.11.2024 16:24 Ответить
пообіцяли, не заробило воно мабуть нічого, кацапи, як завжди, кинули
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19.11.2024 17:39 Ответить
олень выиграл счастливый билет,таких на зоне держат хуже опущеных.он теперь неприкасаемый,параша и объедки теперь его радость.смерть для него будет за счастье.
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19.11.2024 16:25 Ответить
У свої 50+ я знаю, що то ніякий не агент, а дурень. Я в його роки мав першу роботу після закінчення інституту, тому стати таким, як він у мене шансів не було. 😊 Хто в ті часи тинявся ьез заняття - закінчили погано. Хтось спився, хтось таки потрапив у тюрму. До чого це я? А до того, що тих оболтусів потрібно навантажити суспільно корисними роботами, можливо навіть мобілізувати. Це врятує більшість з них від того, що собі надибав цей дурень.
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19.11.2024 16:43 Ответить
якщо людини має бажання, вона собі знайде де чесно заробити грошей, чи роботу, а він шукав "легких" грошей і адреналіну, адреналін отримав.
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19.11.2024 17:40 Ответить
Трохи не так. У тому віці більшість не має бажання заробляти гроші працею. Тому тут не до демократії - тут має бути примусівка, особливо зважаючи на брак робочих рук через війну.
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19.11.2024 17:49 Ответить
22 года - молодой ещё паренёк. А выйдет из тюрьмы ближе к 40 годам, полностью больной и сломленный, без зубов и может даже с туберкулёзом. Не исключено, что от его здоровья вообще ничего не останется, сплошной инвалид. Может стать ********** или сумасшедшим. В любом случае, теперь его участь печальна.
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19.11.2024 16:53 Ответить
Hotjel 'rjuZZkij mir' - vot i poluchil. Rodjitjelji horosho vospitalji. Seijchasj jestj vremja podumatj. ********** stanjet, zastavit. Mozhet i samomu ponravitsja. I vsjegda mozhet sam povesitsja, rjuZZkaja tvarj!
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19.11.2024 17:46 Ответить
та шо там вербувати, за новенький айхфон він і мати рідну продасть...
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19.11.2024 16:55 Ответить
Може вже на часі, мобілізувати від 20 років. Бо ці малолітні бовдури, від вседозволеності , творять левову долю злочинів. Бо можуть вештатись де завгодно, без страху що їх затримає поліція чи ТЦК.
Ми зробили це разом.
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19.11.2024 17:04 Ответить
Невірно
Готував ракетні удари по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі:
22-річного зрадника засуджено до 25 років тюрми, - СБУ. так вірно
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19.11.2024 17:18 Ответить
22 летнее дерьмо, воспитанное кацапским тик током, пустая бошка, мат , говно реп и жажда наживы
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19.11.2024 17:26 Ответить
тік ток китайський
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19.11.2024 17:43 Ответить
Hotjel 'rjuZZkij mir' - vot i poluchil. Rodjitjelji horosho vospitalji. Seijchasj jestj vremja podumatj. ********** stanjet, zastavit. Mozhet i samomu ponravitsja. I vsjegda mozhet sam povesitsja, rjuZZkaja tvarj!
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19.11.2024 17:47 Ответить
22-річного зрадника засуджено
*********
Не можу зрозуміти, - що в голові у таких долбойобів?

Це риторичне запитання...
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19.11.2024 18:43 Ответить
Як що...їм какаяразніцца...звідки гроші
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19.11.2024 19:50 Ответить
надеемся что помогут ему там и остаться.
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20.11.2024 11:48 Ответить
Мразь!
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20.11.2024 18:42 Ответить
 
 