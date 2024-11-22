Доба на Донеччині: одна людина загинула, семеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдарили по 7 населених пунктах Донецької області: містах Костянтинівка, Лиман, Миколаївка, Покровськ, Сіверськ, селах Малинівка, Олександро-Калинове.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Курахівській громаді зруйновано 3 будинки в Успенівці, пошкоджено 2 будинки у Веселому Гаю і 1 у Ганнівці; у Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки.

Внаслідок обстрілу Малинівки пошкоджено агропідприємство.

21 листопада о 8.30 ранку ворог спрямував безпілотний літальний апарат із бойовим зарядом на східну частину Покровська. Внаслідок влучання дрона пошкоджені господарчі приміщення. Інформація про постраждалих не надходила.

Краматорський район

В Олександро-Калиновому внаслідок удару бомбою "ФАБ-250" травмовано людину, руйнувань зазнали 11 приватних будинків.

На Костянтинівку Росія скинула дві керовані авіабомби "ФАБ-250" - поранено 6 мирних жителів, пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, котельню, заклад освіти, газопровід, електромережу.

Бахмутський район

Сіверськ окупанти накрили з артилерії – вбили цивільну особу, пошкоджено 4 будинки.

У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 нежитлові приміщення і промислова будівля.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 201 людину, у тому числі 19 дітей.

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