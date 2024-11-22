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Доба на Донеччині: одна людина загинула, семеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдарили по 7  населених пунктах Донецької області: містах Костянтинівка, Лиман, Миколаївка, Покровськ, Сіверськ, селах Малинівка, Олександро-Калинове.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Курахівській громаді зруйновано 3 будинки в Успенівці, пошкоджено 2 будинки у Веселому Гаю і 1 у Ганнівці; у Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. 

Внаслідок обстрілу Малинівки пошкоджено агропідприємство.

21 листопада о 8.30 ранку ворог спрямував безпілотний літальний апарат із бойовим зарядом на східну частину Покровська. Внаслідок влучання дрона пошкоджені господарчі приміщення. Інформація про постраждалих не надходила. 

Краматорський район

В Олександро-Калиновому внаслідок удару бомбою "ФАБ-250" травмовано людину, руйнувань зазнали 11 приватних будинків.

На Костянтинівку Росія скинула дві керовані авіабомби "ФАБ-250" - поранено 6 мирних жителів, пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, котельню, заклад освіти, газопровід, електромережу.

Бахмутський район

Сіверськ окупанти накрили з артилерії – вбили цивільну особу, пошкоджено 4 будинки.

У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 нежитлові приміщення і промислова будівля.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 201 людину, у тому числі 19 дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зону примусової евакуації планують розширити в Донецькій області, - ОВА

Наслідки обстрілів Донецької області
Наслідки обстрілів Донецької області
Наслідки обстрілів Донецької області
Наслідки обстрілів Донецької області
Наслідки обстрілів Донецької області
Наслідки обстрілів Донецької області
Наслідки обстрілів Донецької області
Наслідки обстрілів Донецької області

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453) Покровськ (624)


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