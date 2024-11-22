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Сутки на Донетчине: один человек погиб, семеро получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ударили по 7 населенным пунктам Донецкой области: городам Константиновка, Лиман, Николаевка, Покровск, Северск, селам Малиновка, Александро-Калиново.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Кураховской громаде разрушены 3 дома в Успеновке, повреждены 2 дома в Веселом Гаю и 1 в Анновке; в Курахово повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома.

В результате обстрела Малиновки повреждено агропредприятие.

21 ноября в 8.30 утра враг направил беспилотный летательный аппарат с боевым зарядом на восточную часть Покровска. В результате попадания дрона повреждены хозяйственные помещения. Информация о пострадавших не поступала.

Краматорский район

В Александро-Калиново в результате удара бомбой "ФАБ-250" травмирован человек, разрушениям подверглись 11 частных домов.

На Константиновку Россия сбросила две управляемые авиабомбы "ФАБ-250" - ранены 6 мирных жителей, повреждены 11 многоквартирных домов, котельная, учебное заведение, газопровод, электросеть.

Бахмутский район

Северск оккупанты накрыли из артиллерии - убили гражданское лицо, повреждены 4 дома.

В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, 2 многоэтажки, 2 нежилых помещения и промышленное здание.

Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 201 человек, в том числе 19 детей.

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Наслідки обстрілів Донецької області
Наслідки обстрілів Донецької області
Наслідки обстрілів Донецької області
Наслідки обстрілів Донецької області
Наслідки обстрілів Донецької області
Наслідки обстрілів Донецької області
Наслідки обстрілів Донецької області
Наслідки обстрілів Донецької області

Автор: 

обстрел (27165) Донецкая область (9656) Покровск (593)


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