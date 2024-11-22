Сутки на Донетчине: один человек погиб, семеро получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ударили по 7 населенным пунктам Донецкой области: городам Константиновка, Лиман, Николаевка, Покровск, Северск, селам Малиновка, Александро-Калиново.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Кураховской громаде разрушены 3 дома в Успеновке, повреждены 2 дома в Веселом Гаю и 1 в Анновке; в Курахово повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома.

В результате обстрела Малиновки повреждено агропредприятие.

21 ноября в 8.30 утра враг направил беспилотный летательный аппарат с боевым зарядом на восточную часть Покровска. В результате попадания дрона повреждены хозяйственные помещения. Информация о пострадавших не поступала.

Краматорский район

В Александро-Калиново в результате удара бомбой "ФАБ-250" травмирован человек, разрушениям подверглись 11 частных домов.

На Константиновку Россия сбросила две управляемые авиабомбы "ФАБ-250" - ранены 6 мирных жителей, повреждены 11 многоквартирных домов, котельная, учебное заведение, газопровод, электросеть.

Бахмутский район

Северск оккупанты накрыли из артиллерии - убили гражданское лицо, повреждены 4 дома.

В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, 2 многоэтажки, 2 нежилых помещения и промышленное здание.

Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 201 человек, в том числе 19 детей.

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