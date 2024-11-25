Передавав ворогу дані про українських захисників та закликав до захоплення влади: зрадник із Харківщини отримав 15 років тюрми. ФОТО

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним у державній зраді та умисних дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Що встановило слідство?

Прокурори довели, що мешканець с. Геніївка Чугуївського району у лютому 2024 року став збирати інформацію про місця дислокації Сил оборони на території району. Чоловік налагодив контакт з представниками держави-агресорки та отримав завдання щодо збору даних про українських захисників.

Інформацію він надсилав у месенджері у вигляді текстових повідомлень із зазначенням відповідних координат.

Зібрані засудженим дані ворог використовував для планування прицільних ударів по території району.

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Закликав до захоплення влади

Також чоловік був активним учасником проросійських чатів. Він залишав коментарі, в яких закликав до захоплення влади. Протиправний характер його висловлювань підтверджено висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.

На суд громадянин очікував під вартою. Під час судового розгляду він визнав вину в повному обсязі.