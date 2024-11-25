Вартість "послуги" 3 тис. доларів: у Запоріжжі викрили працівників МСЕК і приватної клініки, які оформляли "інвалідність" чоловікам. ФОТОрепортаж
У Запоріжжі правоохоронці викрили працівників приватної клініки і медико-соціальної комісії, які за гроші оформляли фальшиві інвалідності чоловікам призовного віку. Вартість "послуги" становила три тисячі доларів.
Про це у соцмережі Facebook повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
За неправомірну винагороду службовці видавали фіктивні документи для встановлення групи інвалідності чоловікам призовного віку з метою уникнення мобілізації.
"Пацієнтів" фіктивно клали в лікарню та писали вигадані діагнози. Крім того, один із фігурантів імітував хірургічне оперування клієнтів, а для правдивості навіть робив медичні надрізи.
Правоохоронці провели низку обшуків у лікарів, за результатами яких вилучили у них:
- 39 500 доларів;
- 7 500 євро;
- понад 140 000 гривень;
- техніку: мобільні телефони, ноутбук, флеш-накопичувачі;
- чорнові записи, закордонні паспорти, медичну документацію та печатки лікарів.
Наразі трьом працівникам приватної клініки слідчі повідомили про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
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