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Вартість "послуги" 3 тис. доларів: у Запоріжжі викрили працівників МСЕК і приватної клініки, які оформляли "інвалідність" чоловікам. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі правоохоронці викрили працівників приватної клініки і медико-соціальної комісії, які за гроші оформляли фальшиві інвалідності чоловікам призовного віку. Вартість "послуги" становила три тисячі доларів.

Про це у соцмережі Facebook повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

За неправомірну винагороду службовці видавали фіктивні документи для встановлення групи інвалідності чоловікам призовного віку з метою уникнення мобілізації.

у Запоріжжі викрили працівників МСЕК і приватної клініки, які оформляли

у Запоріжжі викрили працівників МСЕК і приватної клініки, які оформляли

"Пацієнтів" фіктивно клали в лікарню та писали вигадані діагнози. Крім того, один із фігурантів імітував хірургічне оперування клієнтів, а для правдивості навіть робив медичні надрізи.

у Запоріжжі викрили працівників МСЕК і приватної клініки, які оформляли

у Запоріжжі викрили працівників МСЕК і приватної клініки, які оформляли

Правоохоронці провели низку обшуків у лікарів, за результатами яких вилучили у них:

  • 39 500 доларів;
  • 7 500 євро;
  • понад 140 000 гривень;
  • техніку: мобільні телефони, ноутбук, флеш-накопичувачі;
  • чорнові записи, закордонні паспорти, медичну документацію та печатки лікарів.

у Запоріжжі викрили працівників МСЕК і приватної клініки, які оформляли

у Запоріжжі викрили працівників МСЕК і приватної клініки, які оформляли

Наразі трьом працівникам приватної клініки слідчі повідомили про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Дивіться також: Лікарка на Одещині "допомагала" чоловікам уникати явки в ТЦК через фіктивну госпіталізацію дітей. ФОТО

Автор: 

хабар (4702) Запоріжжя (2265) корупція (4683) інвалідність (267) МСЕК (99)


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"Віруючи" люди, мабуть до мацковської церкви ходять...
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25.11.2024 18:40 Відповісти
шо за падло здало майже чесних людей? (якщо порівнювати з іншими які деруть по 15-20-30 тисяч баксів)
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25.11.2024 20:14 Відповісти
Демпінгували.... просто прибрали конкурентів....
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25.11.2024 21:46 Відповісти
Зараз залякаи лікарів, що навіть дійсно хворий не має можливості отримати інвалідності, я вже не кажу безкоштовно.
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25.11.2024 21:08 Відповісти
І я так розумію, це їхня денна виручка.
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25.11.2024 21:23 Відповісти
мабуть. А у крупи тижнева..або місячна наверх
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25.11.2024 22:28 Відповісти
Капуста рулит....
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27.11.2024 19:40 Відповісти
 
 