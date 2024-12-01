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Нардепка Яцик заявила про підтримку Вікторії Спартц, яка вимагає звільнення Єрмака. ФОТО

Нардепка Юлія Яцик пояснила заяву американської конгресменки Вікторії Спартц.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардепка заявила в ефірі телеканалу "Київ24" та опублікувала пост підтримки на своїй Facebook-сторінці.

Яцик підтримала Спартц

За словами нардепки, представниця республіканців мала на увазі саме консолідацію усіх: і посадовців, і людей, переведення економіки на воєнні рейки, виробництво боєприпасів.

Адже на Заході звертають увагу на проблеми України у сфері оборони.

"Заклик був не до "мобілізації жінок і дітей", а до загальної мобілізації країни, державницької позиції чиновників, неприпустимість корупції.. і єдину мету Перемоги для всіх…

..а не те, що ОПшні канали вихопили з контексту і тим самим переводять акценти з критики дій президента на питання мобілізації", - прокоментували на своїй сторінці Яцик.

Нагадаємо, Спартц днями заявила, що Україні варто мобілізувати всю країну, щоб протистояти російській агресії.

А у липні 2022 року Спартц заявила, що голові ОП Андрію Єрмаку треба піти у відставку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спартц перемагає на виборах до Конгресу США

Автор: 

підтримка (603) Яцик Юлія (13) Спартц Вікторія (50)


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Топ коментарі
+43
А, що це безтолкове чмо буде робити без дєрмака? Гнати треба ішака разом з усім зеленим шапіто. Ну не могла ж Спартц сказати це прямим текстом.
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01.12.2024 09:45
+35
Мабуть чи не єдина притомна людина у тому зеленому болоті!
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01.12.2024 09:43
+33
проти президента єрмака пішла?
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01.12.2024 09:44
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Альоо, на святе замахнулася!
Чи так пОслицею захотілося стати?
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01.12.2024 09:39 Відповісти
не призначать, вона влітку зрадила СН.
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01.12.2024 09:51 Відповісти
Депутатка Яцик із третьої спроби вийшла з фракції «Слуга Народу»

https://hromadske.ua/polityka/228066-deputatka-iatsyk-z-tretyoyi-sproby-vyyshla-z-fraktsiyi-sluha-narodu-deputaty
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01.12.2024 09:42 Відповісти
Розумна щуриця.
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01.12.2024 09:44 Відповісти
а то. Юристка як ніяк
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01.12.2024 09:52 Відповісти
Мабуть чи не єдина притомна людина у тому зеленому болоті!
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01.12.2024 09:43 Відповісти
проти президента єрмака пішла?
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01.12.2024 09:44 Відповісти
Ні, не проти, НО власна шкуринка дорожче.
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01.12.2024 09:46 Відповісти
"Сдаётся мне, что мы на пороге ГРАНДИОЗНОГО ШУХЕРА"
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01.12.2024 11:24 Відповісти
А, що це безтолкове чмо буде робити без дєрмака? Гнати треба ішака разом з усім зеленим шапіто. Ну не могла ж Спартц сказати це прямим текстом.
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01.12.2024 09:45 Відповісти
Це у нас "труднощі перекладу". Зелєнського вона прямо назвала зрадником.
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01.12.2024 10:10 Відповісти
Виборами вже не пахне а смердить
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01.12.2024 09:50 Відповісти
Можна не сумніватися, що ці вибори будуть самими смердючими за всю новітню історію України. Для зеленого виродка програш то тюрьма або смерть.
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01.12.2024 09:59 Відповісти
І тому він владу не віддасть.Хіба що передасть наступному голоборотьку
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01.12.2024 10:43 Відповісти
Голосуйте за Залужного и всё будет нормально
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01.12.2024 10:49 Відповісти
Річ не в тому, за кого голосувати. Всі притомні і так знають. Річ в тому, що клоун, сам не піде. До останнього буде триматися за владу.
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01.12.2024 11:18 Відповісти
Є варіант, що як припиняться бойові дії, і мільйон наших бійців повернуться до дому, то зелений виродок взагалі ще до до виборів здрисне з України, або здохне. Друге краще.
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01.12.2024 12:14 Відповісти
Можеш сказать,шо поменяется как станетЗалужний,от завтра он президент,шо поменяется?
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01.12.2024 11:49 Відповісти
Пуйло усвідомлює всю безперспективність війни з Україною і починає відводити свою армію диких тварин від кордонів. Тому що вся його впевненість грунтується на неймовірній кількості зрадників навколо зеленського. Вони і нормального комбрига замінять на тупого м'ясника і міни браковані для цілої армію зроблять. І з союзниками посварять. Це те що станеться відразу як тільки щезне зелений виродок.
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01.12.2024 12:10 Відповісти
кодло, яке не видно, все вирішує..

влада та парламент - це вершина піраміди..

таких як портнов-татаров, та йому подібну номенклатуру,
в судах, поліції, прокуратурі..,
орг.злочин в законі,

потрібно обнуляти,
бо вони мають великий вплив на виборця..
але той це не бачить..
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01.12.2024 14:31 Відповісти
Як казав величезний лідор всесвіту, найпотужніший та найстійкіший: " я з єлдаком прийшов і підемо разом" А якщо хтось повірив, що єлдак і татаров підуть, то вони помиляються, для того, щоб обдурити американців Боневтік просто дасть їм нові посади.
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01.12.2024 09:57 Відповісти
Як і посадкою свого хозяїна, коломойши. Типу до сізо. Тим самим сховавши його від американських органів. Хоча коломойши навіть в сізо немає.
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01.12.2024 10:09 Відповісти
Оце заголовок придумали
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01.12.2024 09:59 Відповісти
То звернення до Зелі - нехаи пояснить для чого иому Єрмак - Безугла ж гундосить про фронт - Залужного зняла
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01.12.2024 09:59 Відповісти
Генерал Марченко в інтерв'ю сказав, що безугла сама двох слів не вміє зв'язати, а лише озвучує те, що комусь потрібно. Кличка ж у неї "торпеда", якщо не помиляюсь..
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01.12.2024 11:37 Відповісти
Так - але ж не кожен рішиться на Залужного в"якати
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01.12.2024 11:39 Відповісти
вона тупа
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01.12.2024 12:44 Відповісти
А як вам таке:
"Думаю що вистачить мозгів проголосувати за Зеленського на наступних виборах. На мою думку тільки він може змінити Україну», - Поворознюк про наступні вибори президента."
Я коментувати не можу, бо модератор відразу забанить. Матюки тут не проходять, а інших слів нема.
Так, до речі, що то за персонаж:
"Як повідомляє Вікіпедія, Олександр Поворознюк має кілька судимостей. Три з них - за бійки, а одна - викрадення державного або колективного майна шляхом крадіжки. Як розповідав сам аграрій, "Це було за соляру". Також Олекснадр Поворознюк сидів у в'язниці і зізнавався, що пишається цим."
Пацан з 90-х, по-факту, рецидивіст. Ось такі от прихильники в зеленої мерзоти.
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01.12.2024 10:03 Відповісти
Все-таки Запад, и Штаты в частности потерял политическую хватку...
Как бы это выглядело более эффективно -
Виктория Спартц встречается с зе и предлагает три варианта:
1. Зе увольняет ермака, все довольны и Виктория говорит, какая Украина хорошая и какой у нее Президент (условно);
2. Вот лям $, и ты зе, можешь взять эти деньги за увольнение елдака, но публичной поддержки я тебе высказывать не буду;
3. Вот еще один лям $ (даже 2), я заплачу снайперу за увольнение елдака и тебя.
Какой вариант выберешь?
p.s. Так выглядит "реальная" политика.
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01.12.2024 10:06 Відповісти
Вся відлповідальність за так званих менеджерах лежить на президенті ,саме цей проросійський клоун і підібрав таку команду як і сам.
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01.12.2024 10:10 Відповісти
щур професійний знає коли потрібно линяти
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01.12.2024 10:14 Відповісти
Починаються перевзування. Лишається сподіватися шо сама Спартц не буде срівпрацювати з такими персонажами.
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01.12.2024 10:14 Відповісти
От і добре ,таки правильно читати ,політ заяви від політиків , багато значить тепер чекаємо ...скоріше 🤡 здр исне з дермаком разом до Білорусі ,ніж залишиться ...Господи Допоможі !!! Виправити цю ганебну помилку з 19 р!!!
Але всі хто голосували за це бл* дство, повині хочь по морді отримати !!!
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01.12.2024 10:20 Відповісти
Просто самая хитрая !
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01.12.2024 10:26 Відповісти
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01.12.2024 10:35 Відповісти
Пмкки у них на підбір.
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01.12.2024 10:49 Відповісти
Interesna , ani s kakoi planeti 🤔 ...Nibiru 🌕
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01.12.2024 11:31 Відповісти
K sozhaleniju, s planeti BIRU.
Biru vsio, chto ploho lezhit.
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01.12.2024 16:46 Відповісти
Важко плюнути та не промазати.
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01.12.2024 11:48 Відповісти
діти підсвинки недоїденої "Мівіни"
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01.12.2024 11:57 Відповісти
"...переводять акценти з критики дій президента на питання мобілізації" Джерело: https://censor.net/ua/p3522785

Так це одне й те саме! Адже єдиний, хто несе повну відповідальність за мобілізацію в Україні (відповідно до чинного законодавства) - то є Президент (він же Голова РНБО, він же Верховний Головнокомандувач).
Тому "критика дій Президента" = "питання мобілізації".
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01.12.2024 11:22 Відповісти
Деякі слуги прозрівають-то очікувано.
Можуть же особи з вищою освітою збагнути,що "слуга народу"-це сталінський термін,яких диктатор з насмішкою так називав народних депутатів.
Тепер,в Росії,рос.диктатор навіть не посмів так назвати рос.депутатів,а...назвав такими депутатів в країні,на яку вчинив агресію.
Прижилося,нарід підтримав,регочучи.
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01.12.2024 11:30 Відповісти
Опа, бунт на кораблі? Чи запахло виборами і зелені вже починають бігти з Титаніку, щоб утворити нову партію, не заплямовану з зеленими зашкварами? Цікаво, наблюдаємо.
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01.12.2024 11:34 Відповісти
Полку "звільнювачів" Єрмака прибуло Дивно, чому інші публічні особи (для прикладу, Т.Чмут чи С.Притула) ніколи нікого не "звільняють"? А загалом ми ще побачимо чимало химерних прикладів намагання "підлизатися" до Трампа чи вирішити його іменем свої внутрішні питання.
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01.12.2024 11:54 Відповісти
Спартц це типова ВікаUA, яка з Україною не має жодного зв'язку крім походження, ніякої відповідальності не несе, нічого корисного для України не робить, ба більше - голосує проти допомоги Україні, зате регулярно дає поради і настанови наказового характеру що і як Україні робити.
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01.12.2024 12:56 Відповісти
щоб Україна перемогла хла-московію, які будуть ваші «поради»?
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01.12.2024 14:37 Відповісти
щоб сша дало зброю. Ту яку треба, і не звязувало руки. І все буде ок. А не засилати беззбройних людей в окопи під каби, бо українці бекоштовні і сша їх не шкода.
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01.12.2024 19:21 Відповісти
НЕ ЗРОЗУМІВ. У яку відставку дЄрмаку ? Він що вже державний діяч ? Чи ОПіс - це державна структура затверджена Конституцією ? Він, дЄрмак, з вулиці. Продавав "пиріжки з квашеною капустою". Як і Меншиков. Його підібрали та "крісло" під нього заштовхали. А ми, українці, ще й платимо йому ... за капусту, яку він шинкує собі та Лідору в кишеню. У відставку має піти Лідор. А за ним ... потягнуться його кадри. Без заяв.
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01.12.2024 13:03 Відповісти
він має реальну владу..
не Рада, як є по Конституції,
.. навіть не президент..

торгував пиріжками.. тепер торгує посадами..
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01.12.2024 14:35 Відповісти
Яка ж вона селючка ця Спартц. У її стиліста класне відчуття гумору та ненависть до жінок. Ця трампістка чудово знає, що ніхто ніколи Дєрьмака не звільнить, це вже всі зрозуміли , тому вона вимагає неможливе, та прикриває свою нікчемність українки тим, що кадри не ті.
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01.12.2024 17:19 Відповісти
Та то нічого , зате їй господь розум дав. Через 17 років після іміграціі стала сенатором. Не бідна, володіє бізнесом нерухомості та фермерським бізнесом. А чим ви , Іренка Ко, можете похвалитися? Майстриня манікюру чи по бровкам, із дипломом ВНЗ у шухляді?
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02.12.2024 16:35 Відповісти
А може я не майстриня по манікюру, а майстриня по вишиванню? Це щось міняє у твоєму пихатому відношенню до мене? У тебе диплом бухгалтера де лежить? Чи Канада тебе депортувала в Америку і ти зараз казначеєм у Трампа працюєш? Троль ти під vpn, якого деактивовували 100 разів за неадекватну поведінку. Більше під моїми коментарями не паркуюся, бо обговорювати треба новини, а не дописувачів.
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03.12.2024 11:55 Відповісти
Завтра до неї завітає фсбу...
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01.12.2024 22:08 Відповісти
Яка одностайність:
Адміністрація Байдена і оточення Трампа ОДНАКОВО вказують, що Єрмак - московський шпигун. А єврейський клоун НЕ ВІРИТЬ?
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02.12.2024 08:41 Відповісти
Він не просто вірить, він це знає. Завдяки кремлівському шпигуну він ще живий ходить. Єрмак - це його гарантія життя, поки він поряд. Прибере Єрмака - підпише свій смертний вирок.
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03.12.2024 12:18 Відповісти
 
 