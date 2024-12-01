Нардепка Яцик заявила про підтримку Вікторії Спартц, яка вимагає звільнення Єрмака. ФОТО

Нардепка Юлія Яцик пояснила заяву американської конгресменки Вікторії Спартц.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардепка заявила в ефірі телеканалу "Київ24" та опублікувала пост підтримки на своїй Facebook-сторінці.

За словами нардепки, представниця республіканців мала на увазі саме консолідацію усіх: і посадовців, і людей, переведення економіки на воєнні рейки, виробництво боєприпасів.

Адже на Заході звертають увагу на проблеми України у сфері оборони.

"Заклик був не до "мобілізації жінок і дітей", а до загальної мобілізації країни, державницької позиції чиновників, неприпустимість корупції.. і єдину мету Перемоги для всіх…

..а не те, що ОПшні канали вихопили з контексту і тим самим переводять акценти з критики дій президента на питання мобілізації", - прокоментували на своїй сторінці Яцик.

Нагадаємо, Спартц днями заявила, що Україні варто мобілізувати всю країну, щоб протистояти російській агресії.

А у липні 2022 року Спартц заявила, що голові ОП Андрію Єрмаку треба піти у відставку.

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