Нардепка Яцик заявила про підтримку Вікторії Спартц, яка вимагає звільнення Єрмака. ФОТО
Нардепка Юлія Яцик пояснила заяву американської конгресменки Вікторії Спартц.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардепка заявила в ефірі телеканалу "Київ24" та опублікувала пост підтримки на своїй Facebook-сторінці.
За словами нардепки, представниця республіканців мала на увазі саме консолідацію усіх: і посадовців, і людей, переведення економіки на воєнні рейки, виробництво боєприпасів.
Адже на Заході звертають увагу на проблеми України у сфері оборони.
"Заклик був не до "мобілізації жінок і дітей", а до загальної мобілізації країни, державницької позиції чиновників, неприпустимість корупції.. і єдину мету Перемоги для всіх…
..а не те, що ОПшні канали вихопили з контексту і тим самим переводять акценти з критики дій президента на питання мобілізації", - прокоментували на своїй сторінці Яцик.
Нагадаємо, Спартц днями заявила, що Україні варто мобілізувати всю країну, щоб протистояти російській агресії.
А у липні 2022 року Спартц заявила, що голові ОП Андрію Єрмаку треба піти у відставку.
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Чи так пОслицею захотілося стати?
https://hromadske.ua/polityka/228066-deputatka-iatsyk-z-tretyoyi-sproby-vyyshla-z-fraktsiyi-sluha-narodu-deputaty
влада та парламент - це вершина піраміди..
таких як портнов-татаров, та йому подібну номенклатуру,
в судах, поліції, прокуратурі..,
орг.злочин в законі,
потрібно обнуляти,
бо вони мають великий вплив на виборця..
але той це не бачить..
"Думаю що вистачить мозгів проголосувати за Зеленського на наступних виборах. На мою думку тільки він може змінити Україну», - Поворознюк про наступні вибори президента."
Я коментувати не можу, бо модератор відразу забанить. Матюки тут не проходять, а інших слів нема.
Так, до речі, що то за персонаж:
"Як повідомляє Вікіпедія, Олександр Поворознюк має кілька судимостей. Три з них - за бійки, а одна - викрадення державного або колективного майна шляхом крадіжки. Як розповідав сам аграрій, "Це було за соляру". Також Олекснадр Поворознюк сидів у в'язниці і зізнавався, що пишається цим."
Пацан з 90-х, по-факту, рецидивіст. Ось такі от прихильники в зеленої мерзоти.
Как бы это выглядело более эффективно -
Виктория Спартц встречается с зе и предлагает три варианта:
1. Зе увольняет ермака, все довольны и Виктория говорит, какая Украина хорошая и какой у нее Президент (условно);
2. Вот лям $, и ты зе, можешь взять эти деньги за увольнение елдака, но публичной поддержки я тебе высказывать не буду;
3. Вот еще один лям $ (даже 2), я заплачу снайперу за увольнение елдака и тебя.
Какой вариант выберешь?
p.s. Так выглядит "реальная" политика.
Але всі хто голосували за це бл* дство, повині хочь по морді отримати !!!
Biru vsio, chto ploho lezhit.
Так це одне й те саме! Адже єдиний, хто несе повну відповідальність за мобілізацію в Україні (відповідно до чинного законодавства) - то є Президент (він же Голова РНБО, він же Верховний Головнокомандувач).
Тому "критика дій Президента" = "питання мобілізації".
Можуть же особи з вищою освітою збагнути,що "слуга народу"-це сталінський термін,яких диктатор з насмішкою так називав народних депутатів.
Тепер,в Росії,рос.диктатор навіть не посмів так назвати рос.депутатів,а...назвав такими депутатів в країні,на яку вчинив агресію.
Прижилося,нарід підтримав,регочучи.
не Рада, як є по Конституції,
.. навіть не президент..
торгував пиріжками.. тепер торгує посадами..
Адміністрація Байдена і оточення Трампа ОДНАКОВО вказують, що Єрмак - московський шпигун. А єврейський клоун НЕ ВІРИТЬ?