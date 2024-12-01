Доба на Донеччині: Окупанти атакували три райони, дві людини загинули, чотири поранені. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 1 грудня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Курахівській громаді пошкоджено численні приватні будинки і багатоповерхівки. У Мирнограді 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 3 будівлі і авто. У Покровську поранено людину, пошкоджено 4 будинки; у Шевченку пошкоджено крамницю. Пошкоджено будинки у Промені, Балагані і Новоекономічному Гродівської громади.
Краматорський район
У Калиновому Іллінівської громади пошкоджено 11 об'єктів. Під вогнем околиці Костянтинівської і Лиманської громад.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлове приміщення.
Зазначається, що загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 208 людей, зокрема 19 дітей.
Наслідки атаки показали в ГУ Нацполіції в Донецькій області.
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