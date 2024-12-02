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Уламками БПЛА пошкоджено декілька будівель на Буковині. ФОТОрепортаж (оновлено)

Вночі російські БПЛА атакували Чернівецьку область, внаслідок чого пошкоджено декілька будівель.

Про це повідомив глава ОВА Руслан Запарнюк, передає Цензор.НЕТ.

"У ході нічної ворожої атаки над областю знищили ворожий безпілотник. Внаслідок падіння його уламків пошкоджено декілька будівель в одному із сіл Дністровського району.

На щастя, загиблих чи поранених немає. На місце відправились усі профільні служби", - йдеться в повідомленні.

У МВС оприлюднили наслідки ворожої атаки.

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Атака БПЛА 2 грудня 2024

У ніч на 2 грудня 2024 року ворог атакував Україну 110-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.

Сили ППО знищили 52 БПЛА, 50 - локаційно втрачено.

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Автор: 

обстріл (28274) Чернівецька область (26)


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От чим наша влада відрізняється від кацапської,а нічим,і там і у нас уламками щось пошкоджено.Дрон пролетів цілу Україну і ніхто не збив,це ж не ракета.
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02.12.2024 12:43 Відповісти
 
 