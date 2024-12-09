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Український роботизований комплекс Droid TW з кулеметом Browning допущено до експлуатації, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у війську український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12.7 — Droid TW 12.7.

Про це інформує пресслужба МОУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

Характеристики Droid TW 12.7:

  • кулемет калібру 12.7 мм;
  • гусенична платформа для найскладніших умов;
  • дистанційне управління через планшет;
  • ⁠працює на цифровому звʼязку.

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"В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 – це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні сили України.

Кодифікуємо зразки, що стають надійним інструментом для наших захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах. Наша перевага – високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Міноборони кодифікувало український роботизований комплекс Droid TW 12.7
Міноборони кодифікувало український роботизований комплекс Droid TW 12.7
Міноборони кодифікувало український роботизований комплекс Droid TW 12.7

Автор: 

Міноборони (7343) робот (104) ЗСУ (7528)


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Топ коментарі
+15
Показали експериментальний прототип, і пропіарились до небес. Де масове виробництво, саботажники херові?
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09.12.2024 22:26
+8
Скільки ця хня стоїть? І не краще б за ці гроші купити сотню фпв та зажмурити пару десятків кацапів?
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09.12.2024 22:30
+5
Головне - РЕБ , на ньому , передбачений ?
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09.12.2024 22:25
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Головне - РЕБ , на ньому , передбачений ?
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09.12.2024 22:25 Відповісти
Показали експериментальний прототип, і пропіарились до небес. Де масове виробництво, саботажники херові?
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09.12.2024 22:26 Відповісти
Скільки ця хня стоїть? І не краще б за ці гроші купити сотню фпв та зажмурити пару десятків кацапів?
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09.12.2024 22:30 Відповісти
Хорошо было бы придумать штурмовой дрон который смог бы чистить окопы от нечисти. Спустил в окоп и пусть крошит русню в капусту
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09.12.2024 22:30 Відповісти
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09.12.2024 23:32 Відповісти
Не дуже розумно. Штурмові дії не такі небезпечні як деякі думають. Якщо маневрова група дошла до окопу то вона вичистить все, що там є. Аби набоїв вистачило.
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10.12.2024 11:11 Відповісти
Якби тебе можна було із під ведмедчука якось дістати і мобілізувати, пляшку б поставив, але як же тебе троля із мухосраньск.а саратовської губернії витягти? Ти в багнюці кріпко сидиш..
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09.12.2024 23:07 Відповісти
Нарешті розморозили те, що було заморожено та спроектовано порохом.
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09.12.2024 22:31 Відповісти
Це дійсно розроблялося при Пороху ...
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09.12.2024 22:34 Відповісти
Судячи з назви, то так.. Зєля назвав би "Кулєбяка", чи "Оселедець".
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09.12.2024 23:33 Відповісти
при зеликому: є-Droid
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10.12.2024 01:02 Відповісти
Арєшнік же валєжнік!
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11.12.2024 11:08 Відповісти
Мало вірогідно. Тоді кулемети Browning 12.7 у України навряд були. А що точно було - це 40 мм гранатомети пороха і подібна платформа з таким гранатометом. Чи то 5 чи 10 років вже збігло, а їх на полі бою не видно. Не вистачило волі і передбачення.
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10.12.2024 12:48 Відповісти
Гарна лаптекосарка
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09.12.2024 22:50 Відповісти
Ta уже говнометы здесь обосрали тот комплекс снизу доверху.
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09.12.2024 23:00 Відповісти
Вважаю що на сьогодні, ці "роботизовані комплекси" це неефективне витрачання грошей і ресурсів. І тому......потрібно продовжувати їх створювати та застосовувати на полі бою.
Причина проста - і так зрозуміло, що з розвитком того, що називають ШІ та машинного зору, їх ефективність різко зросте. Одночасно, практика показує, що в окремих випадках, вони є дуже ефективними (за умови що ведеться планування їх застосування, а не - "відправ в оту посадку робота, і плював я на багнюку, пісок, яр.....").
Тому колись ця машинерія "вистрелить", і ми маємо бути на передньому краї їх розвитку, тим більше, маємо нещастя випробовувати їх в реальній війні, а не на полігоні.
Навряд роботи змінять хід цієї війни, але ймовірно вони змінять хід наступної. І до цього варто готуватись, а не жартувати про весільні дрони, поки противник "хапає за хвіст" важливу ідею.
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09.12.2024 23:15 Відповісти
Такую штуковину только на закрытую позицию ставить в самых опасных местах. А на открытой местности его сразу уничтожат фпвшкой.
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09.12.2024 23:38 Відповісти
Ну так по сути это и есть передвижной боевой модуль, стационарный еще быстрее уничтожат.
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10.12.2024 16:45 Відповісти
Зовсім не помітна, добре захищена бронею роботизована платформа.
Ще і цифровий зв'язок, який не заглушать ворожі реби.
І не дорога, з тепловізором і нічним баченням.
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09.12.2024 23:41 Відповісти
А його серійне виробництво буде налагоджено? Чи це піар у дослідному зразку ?
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10.12.2024 13:50 Відповісти
У серійне виробництво йдуть тіки браковані міни.
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10.12.2024 20:25 Відповісти
 
 