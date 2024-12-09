Український роботизований комплекс Droid TW з кулеметом Browning допущено до експлуатації, - Міноборони. ФОТО
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у війську український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12.7 — Droid TW 12.7.
Про це інформує пресслужба МОУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.
Характеристики Droid TW 12.7:
- кулемет калібру 12.7 мм;
- гусенична платформа для найскладніших умов;
- дистанційне управління через планшет;
- працює на цифровому звʼязку.
"В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 – це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні сили України.
Кодифікуємо зразки, що стають надійним інструментом для наших захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах. Наша перевага – високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
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Арєшнікже валєжнік!
Причина проста - і так зрозуміло, що з розвитком того, що називають ШІ та машинного зору, їх ефективність різко зросте. Одночасно, практика показує, що в окремих випадках, вони є дуже ефективними (за умови що ведеться планування їх застосування, а не - "відправ в оту посадку робота, і плював я на багнюку, пісок, яр.....").
Тому колись ця машинерія "вистрелить", і ми маємо бути на передньому краї їх розвитку, тим більше, маємо нещастя випробовувати їх в реальній війні, а не на полігоні.
Навряд роботи змінять хід цієї війни, але ймовірно вони змінять хід наступної. І до цього варто готуватись, а не жартувати про весільні дрони, поки противник "хапає за хвіст" важливу ідею.
Ще і цифровий зв'язок, який не заглушать ворожі реби.
І не дорога, з тепловізором і нічним баченням.