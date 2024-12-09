Український роботизований комплекс Droid TW з кулеметом Browning допущено до експлуатації, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у війську український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12.7 — Droid TW 12.7.

Про це інформує пресслужба МОУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

Характеристики Droid TW 12.7:

кулемет калібру 12.7 мм;

гусенична платформа для найскладніших умов;

дистанційне управління через планшет;

⁠працює на цифровому звʼязку.

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"В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 – це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні сили України.

Кодифікуємо зразки, що стають надійним інструментом для наших захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах. Наша перевага – високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.





