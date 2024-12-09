РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4408 посетителей онлайн
Новости Фото
9 710 30

Украинский роботизированный комплекс Droid TW с пулеметом Browning допущен к эксплуатации, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в армии украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе с пулеметом Browning 12.7 - Droid TW 12.7.

Об этом информирует пресс-служба МОУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что комплекс подтвердил свою надежность во время боевых испытаний.

Характеристики Droid TW 12.7:

  • пулемет калибра 12.7 мм;
  • гусеничная платформа для самых сложных условий;
  • дистанционное управление через планшет;
  • работает на цифровой связи.

Читайте также: Со следующего года на поле боя появится гораздо больше роботизированных комплексов, чтобы сохранить жизнь военных, - Павлюк

"В условиях современной войны технологии играют решающую роль в обеспечении преимущества на поле боя. Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 - это весомый шаг к внедрению инноваций в Вооруженные силы Украины.

Кодифицируем образцы, которые становятся надежным инструментом для наших защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях. Наше преимущество - высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Міноборони кодифікувало український роботизований комплекс Droid TW 12.7
Міноборони кодифікувало український роботизований комплекс Droid TW 12.7
Міноборони кодифікувало український роботизований комплекс Droid TW 12.7

Автор: 

Минобороны (9322) робот (52) ВСУ (6584)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Показали експериментальний прототип, і пропіарились до небес. Де масове виробництво, саботажники херові?
показать весь комментарий
09.12.2024 22:26
+8
Скільки ця хня стоїть? І не краще б за ці гроші купити сотню фпв та зажмурити пару десятків кацапів?
показать весь комментарий
09.12.2024 22:30
+5
Головне - РЕБ , на ньому , передбачений ?
показать весь комментарий
09.12.2024 22:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне - РЕБ , на ньому , передбачений ?
показать весь комментарий
09.12.2024 22:25 Ответить
Показали експериментальний прототип, і пропіарились до небес. Де масове виробництво, саботажники херові?
показать весь комментарий
09.12.2024 22:26 Ответить
Скільки ця хня стоїть? І не краще б за ці гроші купити сотню фпв та зажмурити пару десятків кацапів?
показать весь комментарий
09.12.2024 22:30 Ответить
Хорошо было бы придумать штурмовой дрон который смог бы чистить окопы от нечисти. Спустил в окоп и пусть крошит русню в капусту
показать весь комментарий
09.12.2024 22:30 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2024 23:32 Ответить
Не дуже розумно. Штурмові дії не такі небезпечні як деякі думають. Якщо маневрова група дошла до окопу то вона вичистить все, що там є. Аби набоїв вистачило.
показать весь комментарий
10.12.2024 11:11 Ответить
Якби тебе можна було із під ведмедчука якось дістати і мобілізувати, пляшку б поставив, але як же тебе троля із мухосраньск.а саратовської губернії витягти? Ти в багнюці кріпко сидиш..
показать весь комментарий
09.12.2024 23:07 Ответить
Нарешті розморозили те, що було заморожено та спроектовано порохом.
показать весь комментарий
09.12.2024 22:31 Ответить
Це дійсно розроблялося при Пороху ...
показать весь комментарий
09.12.2024 22:34 Ответить
Судячи з назви, то так.. Зєля назвав би "Кулєбяка", чи "Оселедець".
показать весь комментарий
09.12.2024 23:33 Ответить
при зеликому: є-Droid
показать весь комментарий
10.12.2024 01:02 Ответить
Арєшнік же валєжнік!
показать весь комментарий
11.12.2024 11:08 Ответить
Мало вірогідно. Тоді кулемети Browning 12.7 у України навряд були. А що точно було - це 40 мм гранатомети пороха і подібна платформа з таким гранатометом. Чи то 5 чи 10 років вже збігло, а їх на полі бою не видно. Не вистачило волі і передбачення.
показать весь комментарий
10.12.2024 12:48 Ответить
Гарна лаптекосарка
показать весь комментарий
09.12.2024 22:50 Ответить
Ta уже говнометы здесь обосрали тот комплекс снизу доверху.
показать весь комментарий
09.12.2024 23:00 Ответить
Вважаю що на сьогодні, ці "роботизовані комплекси" це неефективне витрачання грошей і ресурсів. І тому......потрібно продовжувати їх створювати та застосовувати на полі бою.
Причина проста - і так зрозуміло, що з розвитком того, що називають ШІ та машинного зору, їх ефективність різко зросте. Одночасно, практика показує, що в окремих випадках, вони є дуже ефективними (за умови що ведеться планування їх застосування, а не - "відправ в оту посадку робота, і плював я на багнюку, пісок, яр.....").
Тому колись ця машинерія "вистрелить", і ми маємо бути на передньому краї їх розвитку, тим більше, маємо нещастя випробовувати їх в реальній війні, а не на полігоні.
Навряд роботи змінять хід цієї війни, але ймовірно вони змінять хід наступної. І до цього варто готуватись, а не жартувати про весільні дрони, поки противник "хапає за хвіст" важливу ідею.
показать весь комментарий
09.12.2024 23:15 Ответить
Такую штуковину только на закрытую позицию ставить в самых опасных местах. А на открытой местности его сразу уничтожат фпвшкой.
показать весь комментарий
09.12.2024 23:38 Ответить
Ну так по сути это и есть передвижной боевой модуль, стационарный еще быстрее уничтожат.
показать весь комментарий
10.12.2024 16:45 Ответить
Зовсім не помітна, добре захищена бронею роботизована платформа.
Ще і цифровий зв'язок, який не заглушать ворожі реби.
І не дорога, з тепловізором і нічним баченням.
показать весь комментарий
09.12.2024 23:41 Ответить
А його серійне виробництво буде налагоджено? Чи це піар у дослідному зразку ?
показать весь комментарий
10.12.2024 13:50 Ответить
У серійне виробництво йдуть тіки браковані міни.
показать весь комментарий
10.12.2024 20:25 Ответить
 
 