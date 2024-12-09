Украинский роботизированный комплекс Droid TW с пулеметом Browning допущен к эксплуатации, - Минобороны. ФОТО
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в армии украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе с пулеметом Browning 12.7 - Droid TW 12.7.
Об этом информирует пресс-служба МОУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что комплекс подтвердил свою надежность во время боевых испытаний.
Характеристики Droid TW 12.7:
- пулемет калибра 12.7 мм;
- гусеничная платформа для самых сложных условий;
- дистанционное управление через планшет;
- работает на цифровой связи.
"В условиях современной войны технологии играют решающую роль в обеспечении преимущества на поле боя. Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 - это весомый шаг к внедрению инноваций в Вооруженные силы Украины.
Кодифицируем образцы, которые становятся надежным инструментом для наших защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях. Наше преимущество - высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
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Арєшнікже валєжнік!
Причина проста - і так зрозуміло, що з розвитком того, що називають ШІ та машинного зору, їх ефективність різко зросте. Одночасно, практика показує, що в окремих випадках, вони є дуже ефективними (за умови що ведеться планування їх застосування, а не - "відправ в оту посадку робота, і плював я на багнюку, пісок, яр.....").
Тому колись ця машинерія "вистрелить", і ми маємо бути на передньому краї їх розвитку, тим більше, маємо нещастя випробовувати їх в реальній війні, а не на полігоні.
Навряд роботи змінять хід цієї війни, але ймовірно вони змінять хід наступної. І до цього варто готуватись, а не жартувати про весільні дрони, поки противник "хапає за хвіст" важливу ідею.
Ще і цифровий зв'язок, який не заглушать ворожі реби.
І не дорога, з тепловізором і нічним баченням.