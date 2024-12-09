Украинский роботизированный комплекс Droid TW с пулеметом Browning допущен к эксплуатации, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в армии украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе с пулеметом Browning 12.7 - Droid TW 12.7.

Об этом информирует пресс-служба МОУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что комплекс подтвердил свою надежность во время боевых испытаний.

Характеристики Droid TW 12.7:

пулемет калибра 12.7 мм;

гусеничная платформа для самых сложных условий;

дистанционное управление через планшет;

работает на цифровой связи.

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"В условиях современной войны технологии играют решающую роль в обеспечении преимущества на поле боя. Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 - это весомый шаг к внедрению инноваций в Вооруженные силы Украины.

Кодифицируем образцы, которые становятся надежным инструментом для наших защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях. Наше преимущество - высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.





