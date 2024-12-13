Байки кремлівського карлика, "орешник" для Лукашенка, найкращий ракурс для путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Реакція світу на погрози
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін: "Орєшнік" мінімізує необхідність застосування Росією ядерної зброї
"Орешник" для Лукашенка
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі розмістять російський "Орєшнік" так, щоб відстань до об’єктів ураження була мінімальною, - Лукашенко
Легітимний-2
Читайте на "Цензор.НЕТ": Асад пав. Так буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна, - Сибіга
Це точно
Хто наступний?
Байки кремлівського карлика
Хитрий план
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Санта виконає бажання...
Найкращій ракурс для путіна
Дійсно...
Швидка трансформація
Офіційнно
Переговорник
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Десь у Ростові
Почекаємо...
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