Байки кремлівського карлика, "орешник" для Лукашенка, найкращий ракурс для путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Реакція світу на погрози

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін: "Орєшнік" мінімізує необхідність застосування Росією ядерної зброї

"Орешник" для Лукашенка

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі розмістять російський "Орєшнік" так, щоб відстань до об’єктів ураження була мінімальною, - Лукашенко

Легітимний-2

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асад пав. Так буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна, - Сибіга

Це точно

Хто наступний?

Байки кремлівського карлика

Хитрий план

Читайте на "Цензор.НЕТ": Падіння диктатури Асада свідчить про слабкість Росії та Ірану, - Каллас

Санта виконає бажання...

Найкращій ракурс для путіна

Дійсно...

Швидка трансформація

Офіційнно

Переговорник

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан ініціював дзвінок до Путіна після зустрічі з Трампом

Десь у Ростові

Почекаємо...

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