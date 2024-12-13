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Новини Фото Фотошопи політиків
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Лавров (1544) Лукашенко (2620) політика (4141) путін (23317) фотожаба (13599) Янукович (10771) Асад (197)

Байки кремлівського карлика, "орешник" для Лукашенка, найкращий ракурс для путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Реакція світу на погрози

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін: "Орєшнік" мінімізує необхідність застосування Росією ядерної зброї

фотожаба

"Орешник" для Лукашенка

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі розмістять російський "Орєшнік" так, щоб відстань до об’єктів ураження була мінімальною, - Лукашенко

фотожаба

Легітимний-2

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асад пав. Так буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна, - Сибіга

фотожаба

Це точно

фотожаба

Хто наступний?

фотожаба

Байки кремлівського карлика

фотожаба

Хитрий план

Читайте на "Цензор.НЕТ": Падіння диктатури Асада свідчить про слабкість Росії та Ірану, - Каллас

фотожаба

Санта виконає бажання...

фотожаба

Найкращій ракурс для путіна

фотожаба

Дійсно...

фотожаба

Швидка трансформація

фотожаба

Офіційнно

фотожаба

Переговорник

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Орбан ініціював дзвінок до Путіна після зустрічі з Трампом

фотожаба

Десь у Ростові

фотожаба

Почекаємо...

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Je ne mange pas six jours

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13.12.2024 20:42 Відповісти
Оце ...почекаємо ...Шедевр
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13.12.2024 21:01 Відповісти
Чим? Тим, що ніколи одна країна другій не дасть ядерну зброю?
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13.12.2024 21:33 Відповісти
Остання фото-жаба Найцікавіша
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13.12.2024 23:27 Відповісти
 
 