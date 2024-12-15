Доба на Донеччині: під вогнем 3 райони, пошкоджено будинки у Кураховому та Покровську. ФОТОрепортаж

14 грудня 2024 року війська РФ продовжували обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

За даними ОВА, у Кураховому і прилеглих селах пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. У Покровську пошкоджено будинок.

Краматорський район

Також зазначається, що у Лимані пошкоджено багатоповерхівку і адмінбудівлю. У Дружківці пошкоджено 7 багатоповерхівок і приватний будинок. У Новій Полтавці Іллінівської громади пошкоджено 6 об'єктів.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 19 приватних будинків і багатоповерхівку.

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