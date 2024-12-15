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Донецька область (7548) Покровськ (403) Покровський район (154) Курахове (101)

Доба на Донеччині: під вогнем 3 райони, пошкоджено будинки у Кураховому та Покровську. ФОТОрепортаж

14 грудня 2024 року війська РФ продовжували обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

За даними ОВА, у Кураховому і прилеглих селах пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. У Покровську пошкоджено будинок.

Краматорський район

Також зазначається, що у Лимані пошкоджено багатоповерхівку і адмінбудівлю. У Дружківці пошкоджено 7 багатоповерхівок і приватний будинок. У Новій Полтавці Іллінівської громади пошкоджено 6 об'єктів.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 19 приватних будинків і багатоповерхівку.

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Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини

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Чому тиша про Успенівський мішок ? Нервую за наших героїчних хлопців. І не можу мовчати про те, що молодші командири мають брати на себе відповідальність нарешті. Тільки вони на місці знаючи бойову обстановку мають давати команду на відхід. Не чекаючи коли до комбрига дійде доповідь, і той буде думати що робити далі ... Або ... комбриг має відходити з позицій ОСТАННІМ.
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15.12.2024 10:38 Відповісти
Згоден з Вами абсолютно!
У наших вищих гнид "тактика страуса "- нічого не бачити, робити вигляд, що проблеми немає! Мерзотно і підло!
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15.12.2024 11:18 Відповісти
 
 