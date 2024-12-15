Тривають виснажливі бої на околиці та в міській забудові Курахового і Часового Яру, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 14 грудня 2024 року, противник в прагненні покращити тактичне положення атакував наші укріплення в районі північніше та східніше Лозової, південно-східних околиць Піщаного. Ворог успіху не мав, поніс втрати та відійшов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Водночас, як зазначається, ворог не полишив спроб створення плацдарму на західному березі річки Оскіл, проводив активні штурмові дії південніше Дворічної.

"Тривають виснажливі боєзіткнення на околиці та в міській забудові Курахового, в міській забудові Часового Яру, східніше Кругляківки та в районі населеного пункту Шевченко. Важкі бої точаться й в районі Благодатного, Новотроїцького, Роздольного", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни захопили будівлю міськради в Кураховому, - DeepState. ФОТО

За оцінкою ОСУВ "Хортиця", ситуація складна, швидкоплинна та динамічна. Наразі підрозділами наших військ проводяться заходи з покращення тактичного положення.

14 грудня в ОСУВ "Хортиця" інформували, що деякі укріплення зруйновано, що унеможливило їх подальше утримання. Противник покращив тактичне положення.