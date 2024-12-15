Винуватця масштабної ДТП поблизу Львова затримано: він виїхав на зустрічку та втік після зіткнення. Чоловік, імовірно, напідпитку. ФОТО

Поліцейські встановили попередню причину масштабної ДТП на Львівщині, внаслідок якої загинуло семеро людей та ще троє травмовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції

Як зазначається, кермувальника автомобіля BMW затримано, розслідуються усі обставини події.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автопоїздом DAF, після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події", - йдеться у повідомленні.

Наслідки зіткнення

Від травм внаслідок ДТП на місці загинуло семеро пасажирів мікроавтобуса, три особи було травмовано - 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій Mercedes Sprinter та його 23-річна пасажирка.

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Водія BMW поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Попередньо встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння, призначено експертизу.

Триває досудове розслідування у рамках розпочатого кримінального провадження ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про перекваліфікацію злочину.

Як повідомлялося, зранку 15 грудня масштабна ДТП сталася поблизу Львова: загинули 7 пасажирів мікроавтобуса, є травмовані.