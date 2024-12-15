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ДТП (4441) Нацполіція (14874) Львівська область (43)

Винуватця масштабної ДТП поблизу Львова затримано: він виїхав на зустрічку та втік після зіткнення. Чоловік, імовірно, напідпитку. ФОТО

Поліцейські встановили попередню причину масштабної ДТП на Львівщині, внаслідок якої загинуло семеро людей та ще троє травмовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції

Як зазначається, кермувальника автомобіля BMW затримано, розслідуються усі обставини події.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автопоїздом DAF, після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події", - йдеться у повідомленні.

Наслідки зіткнення

Від травм внаслідок ДТП на місці загинуло семеро пасажирів мікроавтобуса, три особи було травмовано - 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій Mercedes Sprinter та його 23-річна пасажирка.

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ДТП на Львівщині 15 грудня
ДТП на Львівщині 15 грудня
ДТП на Львівщині 15 грудня

Водія BMW поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Попередньо встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння, призначено експертизу.

Триває досудове розслідування у рамках розпочатого кримінального провадження ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про перекваліфікацію злочину.

Як повідомлялося, зранку 15 грудня масштабна ДТП сталася поблизу Львова: загинули 7 пасажирів мікроавтобуса, є травмовані.

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Топ коментарі
+39
Черговий підар на BMW.
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15.12.2024 11:34
+38
Для гівнюків у кальсонах і кросівкпх на босу ногу. До речі, чому легінь не скидає пузо на Покровському напрямку? Якби він був там, ці семеро точно були б живі. Можливо і під Покровськом дехто з тих, що загинули, теж був би живий.
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15.12.2024 11:51
+35
Ви що, який Покровськ? В 23 роки за зеленою "логікою" можна вбивати людей бухим у ДТП, а захищати країну - "він же ще дитина".
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15.12.2024 12:07
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Черговий підар на BMW.
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15.12.2024 11:34 Відповісти
BMW - авто для під@рів?
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15.12.2024 11:39 Відповісти
Для гівнюків у кальсонах і кросівкпх на босу ногу. До речі, чому легінь не скидає пузо на Покровському напрямку? Якби він був там, ці семеро точно були б живі. Можливо і під Покровськом дехто з тих, що загинули, теж був би живий.
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15.12.2024 11:51 Відповісти
Раз в нього Беха,то мав гроші аби ухилитися(
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15.12.2024 11:54 Відповісти
Приколюєшься? Тому іржавому відру трьошка ціна в базарний день. І від чого йому ухилятися у 23 роки?
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15.12.2024 14:33 Відповісти
Ви що, який Покровськ? В 23 роки за зеленою "логікою" можна вбивати людей бухим у ДТП, а захищати країну - "він же ще дитина".
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15.12.2024 12:07 Відповісти
Отож бо! Логіка у владоможців нп просто дивна, а й шкідлива для тих же 23-річних гівнюків.
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15.12.2024 12:20 Відповісти
Не всі придурки кому 23. І да 23 це ще трохи дитина. А от блатний пенсіонер в 45 вже не дитина і може сміливо іти воювати
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15.12.2024 13:01 Відповісти
Не всі придурки. Але такі ось, нічим не зайняті мають бути мобілізовані. Хоча б до промисловості. А пенсіонери у 45, які не є інвалідами - то нонсенс. Тим більше, якщо це колишні силовики. Таких не повинно бути.
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15.12.2024 15:56 Відповісти
Ось такий "генофонд" Зєля хоче зберегти?!
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15.12.2024 14:06 Відповісти
Такі чмоні пузаті в 23 рочки йому вигідні-там мізки жирком заплили...
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15.12.2024 14:40 Відповісти
BMW - це діагноз. Черговий уйобок, який не доріс до армії , зате доріс до вбивства громадян України.
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15.12.2024 12:25 Відповісти
ВМW головного мозку . Діагноз.
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15.12.2024 13:57 Відповісти
"Bez Mozku Wzagali" (c) (BMW)
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15.12.2024 22:24 Відповісти
На нових та дорогих далеко не всі такі. А на 20-річних та гнилих точно 99% довбнів їздять.
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15.12.2024 14:37 Відповісти
це все тому що поліція ніхера не робе зовсім.....ці віслюки навіть по місту літають як ракети...менти понаставляли камер і сидять дивляться кіношкі..реакції нуль...
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15.12.2024 11:55 Відповісти
В 5:30 ранку вже п'яний?
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15.12.2024 11:34 Відповісти
точніше - "ще"
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15.12.2024 11:39 Відповісти
а може і "ще" і "вже"
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15.12.2024 13:49 Відповісти
Він ще не "очухався" після пиятики вночі... Встановить неважко - є спеціальний порівняльний тест. Беруть пробу крові на аклкоголь та порівнюють, за таблицею, з результатами аналізу сечі (на предмет обсягу продуктів розкладу алкоголю) Так, приблизно, з похибкою в півгодини, можна визначить час вживання алкоголю... (Саме так "спалився" один мій знайомий - втік з місця події, а після затримання "співав пісні" про те, що напився після ДТП - бо "сильно переживав"... Але ця експертиза розставила все по своїх місцях - встановили, що пиячить він почав за три години до вчинення ДТП...)
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15.12.2024 11:55 Відповісти
І скільки йому дадуть за вбивство 7 людей ?
5 років
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15.12.2024 11:35 Відповісти
нічого не дадуть. Це "золотий" генофонд, який треба зберегти.
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15.12.2024 11:45 Відповісти
ДТП зі смертельним, ніби то до восьми. Такі справи потрібно перекваліфіковувати на умисне вбивство і шукати максимум обтяжуючих.
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15.12.2024 11:48 Відповісти
Якщо буде доведего що саме він був замкермом і т.д. А тут вже якісь мутняки, зазвичай поліцаї так допомагають уникнути відповідальності.
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15.12.2024 12:38 Відповісти
само придумало, чи зараз тренд такий?
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15.12.2024 22:05 Відповісти
на підставі чого перекваліфіковувати?
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15.12.2024 22:08 Відповісти
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15.12.2024 13:20 Відповісти
Бмв головного мозку... Чому тварини, які сідають за кермо бехи, вважають себе небожителями?
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15.12.2024 11:36 Відповісти
Та беха, що є на фото в новині, то гниле корито 80х років. Винуватець аварії тупе, алкобидло, але наврядчи мажорне.
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15.12.2024 12:02 Відповісти
бидло стайл, купив бляху їздить де хоче і як хоче
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15.12.2024 11:37 Відповісти
ганд0н
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15.12.2024 11:38 Відповісти
Ось так із за якогось виродка загинуло семеро людей ,таку паскуду треба знищувати .
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15.12.2024 11:40 Відповісти
ніт. повинна бути хоч якась користь від його існування. рочків 20 хай попрацює на шкідливому виробництві,а там буде видно
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15.12.2024 14:38 Відповісти
прокурор, суддя, тцкун, родич,кум, кварталовець ?
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15.12.2024 11:41 Відповісти
бєженєц с даунбаса.
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15.12.2024 11:58 Відповісти
В Львівській області п'яна бикота відрізняється від "даунбаса"? Ви янголятка в білому пір'ячку? Я з Донеччини. Чим ви кращій за мене і моїх близьких? Бєлая кость, курво?
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15.12.2024 13:26 Відповісти
не ведіться на провокації... Але Львівська область краща за усі інші, бо не підтримала зеленого виродка.
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15.12.2024 15:25 Відповісти
Тим що майже всі поголовно розмовляли узкім язиком та кликали росію усі роки незалежності, йолопе.
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15.12.2024 15:50 Відповісти
Та да! В львiвськiй областi нiкого крiм бежинцiв с Донбасса нема! Усi львовяне воюють пiд Покровськом.
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15.12.2024 16:50 Відповісти
Таким треба давати пожиттєво, прецеденти вже є у Німеччині. Водій напідпитку за кермом свідомий потенційний вбивця.
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15.12.2024 11:43 Відповісти
Закинувся і рвався в ТЦК - нє - *****! - людеи не повернеш
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15.12.2024 11:45 Відповісти
Одне питання, нахолери мусорні мавіки ?
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15.12.2024 11:48 Відповісти
куди диветься тцк
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15.12.2024 11:48 Відповісти
В майбутнє
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15.12.2024 11:49 Відповісти
Він із золотого покоління.
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15.12.2024 12:38 Відповісти
туди, де ви навчались мови: дивИться...
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15.12.2024 15:39 Відповісти
Та подивиться ж на нього, він же ще дитиинааа!!! 23 рочкі тільки, ну пузо пивне до колін, так це від нервів, людина втомилась від війни, а це ж наш гімно, тьфу, генофонд!!! Треба зрозуміти і пробачити, дайте йому нову беху, нехай іде, поки діди 50 річні в окопах холодних доходять тертій рік…
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15.12.2024 11:49 Відповісти
Як там пишуть противники мобілізації таких - "Це ж дитина! Золоте покоління! Майбутнє нації!"
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15.12.2024 11:50 Відповісти
Яка нація, таке і майбутнє…
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15.12.2024 11:54 Відповісти
Стаття 286. От 3 до 8.
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15.12.2024 11:50 Відповісти
сама поліція й винувата - якби була невідротність покарання то не їздили б пяні і не порушували пдр.а так дав хабар і поїхав.
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15.12.2024 11:52 Відповісти
Раніше в поліцію йшли свідомі. Але їх почали пресувати. Раз не того спинив, другий... виговор, мінус премія, колеги відвертаються, бо не хочуть у немилість до начальства. Так всі і всі і порозходились або прогнили.
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15.12.2024 11:53 Відповісти
Процес цілком був передбачуваним.Не можна будо вимагати від реформованої поліціі чесності,справедливості і законності коли головні реформатори були махровими злодіями і рафінованими корупціонерами...
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15.12.2024 12:47 Відповісти
На війну 23 річних діточок не можна відправляти, їм тільки на дорогах вбивати людей дозволено.
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15.12.2024 11:54 Відповісти
Для тих, хто істерить проти мобілізації 18-25.
Вбивати людей за кермом можна, а в армію ні?
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15.12.2024 11:54 Відповісти
Істерять в основному ті, хто має родичів вказаного віку. Але пояснити чим кращий та потрібніший для країни умовний, двадцятирічний працівник "колцентру" ніж сорокарічний, досвідчений інженер не можуть.
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15.12.2024 12:10 Відповісти
Не можна залишати поза увагою і всіх броньованих, а також дітей і родичів олігархів і різну ***********
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15.12.2024 13:31 Відповісти
студент, напевно...
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15.12.2024 11:58 Відповісти
БіЕмФакінгW винна, що приваблює так довбодятлів? Чому зіткнення з автопоїздом DAF не розчавило в пил цього хрюнделя, навіщо забирати 7 -мох?
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15.12.2024 11:58 Відповісти
ПІДАР!
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15.12.2024 12:15 Відповісти
Якщо не помиляюсь це син однієї львівської судді і він літом теж п'яний скоїв в одному селі ДТП де збив велосипедистку яка померла через неділю.
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15.12.2024 12:30 Відповісти
на таких старих коритах сини суддів не їздять
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15.12.2024 13:08 Відповісти
Від 8 до 12 може пересісти з бумера в буцегарню.
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15.12.2024 12:45 Відповісти
Якщо є гроші - пересяде з бумера на електролісапет. Поки "права" не відновить
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15.12.2024 14:32 Відповісти
Подать в суд на БМВ. Суки, шо они за машины в Украину продают? Любая авария - и везде они
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15.12.2024 13:05 Відповісти
Тут винен серіял Бригада а не концерн бмв
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15.12.2024 16:42 Відповісти
одразу, як побачив відносно цілу босяцьку БМВ та відсутність інформації про того госпідаря у повідомленні, подумав про "прокладку", жлоба-чумахєра (та ще й виявилося - "маленького хлопчика", генофонД-д, який так береже мафія Найвеличнівшивого для останніх виборів, якщо у зелених "справа вигорить")..
так воно й сталося..
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15.12.2024 13:37 Відповісти
БМВ, юнак в алкогольному угарі, не придатний для війни по віку, вбив 7-х українців! 🤬 може вже на часі, чад: суддів, депутатів, ТЦКашніків МСЕковців,СБУшніків, прокурорів та поліціянтів, в окопи на передову!
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15.12.2024 13:54 Відповісти
Розумію емоції. Але якщо всі правоохоронні органи (які б вони не були) відправити на війну - то за кермо будуть боятися сідати нормальні люди - бо на дорогах скрізь будуть їздити от такі вгашені
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15.12.2024 14:34 Відповісти
Час вже мавіками дороги патрулювати. З можливістю скиду **********. По ментах за бездіяльність також...
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15.12.2024 14:30 Відповісти
Невже оцій харі і отому пузу (наче на 9-му місяці вагітності) тільки 23 роки !?!? І за наші гроші те пузо кормить ще від 3 до 8 ??? Тільки на розмінування !!!
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15.12.2024 16:48 Відповісти
І що?Що цьому хрякку буде?
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15.12.2024 18:49 Відповісти
Щороку в Україні різних аваріях та катаклізмах гине 16-17 тис. громадян. При цьому, за заявою нашого президента, майже за 3 роки війни на фронті загинуло 40 тис. солдатів. Тобто шанс залишитися живим в армії вищий, ніж на "гражданке".
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15.12.2024 19:14 Відповісти
Можливо я когось ображу, але коли я прочитав, що серед учасників ДТП була БМВ, я навіть не сумнівався, хто винний.
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15.12.2024 20:01 Відповісти
 
 