П’яний водій убив 7 людей під Львовом. ФОТОрепортаж

7 осіб загинули та троє травмовані внаслідок масштабної ДТП поблизу Львова. Поліцейські проводять розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, на місці події працюють слідчі, експерти-криміналісти поліції Львівщии, а також співробітники інших служб. Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди та дані усіх учасників.

Подія сталася сьогодні, 15 грудня, о 05.30 на автодорозі "Тернопіль - Львів - Рава-Руська" неподалік села Чижиків Львівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення трьох транспортних засобів: автомобіля BMW, автопоїзда DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

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"Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинули семеро людей - пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter, дані яких уточнюються. Крім того, троє осіб було травмовано - 45-річний водій вантажівки, 39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані у лікувальні заклади Львова - встановлюються діагнози", - йдеться у повідомленні.

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За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Триває досудове розслідування.