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ДТП (4441) жертви (1707) Львівська область (43) Львівський район (16) Чижиків (2)

П’яний водій убив 7 людей під Львовом. ФОТОрепортаж

7 осіб загинули та троє травмовані внаслідок масштабної ДТП поблизу Львова. Поліцейські проводять розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, на місці події працюють слідчі, експерти-криміналісти поліції Львівщии, а також співробітники інших служб. Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди та дані усіх учасників.

Подія сталася сьогодні, 15 грудня, о 05.30 на автодорозі "Тернопіль - Львів - Рава-Руська" неподалік села Чижиків Львівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення трьох транспортних засобів: автомобіля BMW, автопоїзда DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

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ДТП на Львівщині 15 грудня
ДТП на Львівщині 15 грудня
ДТП на Львівщині 15 грудня
ДТП на Львівщині 15 грудня
ДТП на Львівщині 15 грудня
ДТП на Львівщині 15 грудня

"Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинули семеро людей - пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter, дані яких уточнюються. Крім того, троє осіб було травмовано - 45-річний водій вантажівки, 39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані у лікувальні заклади Львова - встановлюються діагнози", - йдеться у повідомленні.

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За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Триває досудове розслідування.

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Топ коментарі
+22
Давно прийшов час поговорити і не лише про недбалість водіїв.
Читаю коменти під новиною в Запоріжжі автівка збила насмерть 72 річну жінку на пішохідному переході- більшість пише баба сама винна, заважає рухові, повільно йшла, і тд.
Збили бо перебігав дорогу- теж пішохід винний. Йшов повільно, збили, знову винний.
Мені здається це вже якась дикість. Мало того що русня нас убиває бо ми з 2019 шашлики жерли і готувались, так ще і "добрі " люди на дорозі небезпеку створюють з летальними наслідками.
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15.12.2024 10:21
+18
Краще запізнитись на 20 хвилин чим на 20років раньше піти в небеса....
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15.12.2024 10:17
+17
Скоріш, знов хтось когось обганяв, знов перевищена швидкість.
Невже так важко зрозуміти - слизька дорога - збав швидкість. НЕ бачиш, що спереду - не обганяй.
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15.12.2024 09:59
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Скоріш, знов хтось когось обганяв, знов перевищена швидкість.
Невже так важко зрозуміти - слизька дорога - збав швидкість. НЕ бачиш, що спереду - не обганяй.
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15.12.2024 09:59 Відповісти
На жаль, аналітичне мислення часто відсутнє. Мають автівку, то треба понти колотити, навіть на старих таратайках.
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15.12.2024 10:25 Відповісти
по наслідкам бболовуха у бусіка з грузовою. а легкову тернули об бік не хіло.
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15.12.2024 10:18 Відповісти
Так обганяли поліцаї біля Березні . Пішли на обгону перед спуском , а там на підйом машина . Три трупа . З Переяслава газовшики на роботу їхали
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15.12.2024 10:20 Відповісти
Чому вночі в Європі всі лягають спати і все закривається? Завжди це дивувало. Як у селі.
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15.12.2024 10:52 Відповісти
Тому що сон необхідний людині.
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15.12.2024 11:00 Відповісти
П'яне чмо убило 7 людей, санкція статті від 3 до 8 років🤦🤦🤦
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16.12.2024 04:33 Відповісти
Краще запізнитись на 20 хвилин чим на 20років раньше піти в небеса....
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15.12.2024 10:17 Відповісти
Є така приказка: " Водій- не поспішай, тебе чекають вдома."
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15.12.2024 10:58 Відповісти
Не лети швидше свого ангела-охоронця.
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15.12.2024 11:01 Відповісти
Є і така прикаказка: "Ми вже вдома, а ти ще тут".
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15.12.2024 19:40 Відповісти
Золотые мудрые слова. Сам езжу только на поездах даже несмотря на то, что сейчас очень долго и сложно добираться до Чернигова. Никогда не езжу на маршрутках: только на поезде Киев-Нежин-Чернигов.

Кстати, этот новый поезд просто шикарный по дизайну интерьера: даже лучше, чем в Австрии. Так что, украинская промышленность живая и вполне неплохо работает.
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15.12.2024 19:52 Відповісти
Давно прийшов час поговорити і не лише про недбалість водіїв.
Читаю коменти під новиною в Запоріжжі автівка збила насмерть 72 річну жінку на пішохідному переході- більшість пише баба сама винна, заважає рухові, повільно йшла, і тд.
Збили бо перебігав дорогу- теж пішохід винний. Йшов повільно, збили, знову винний.
Мені здається це вже якась дикість. Мало того що русня нас убиває бо ми з 2019 шашлики жерли і готувались, так ще і "добрі " люди на дорозі небезпеку створюють з летальними наслідками.
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15.12.2024 10:21 Відповісти
Ппц при чому ваш шашлик до пішохідного переходу? Чи вам якщо згадуєте цифру19 і "шашлик" то розцінка вища😂
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15.12.2024 10:24 Відповісти
Я дивлюсь на картину в цілому.
Ясно що вам бракує клепки. Тому ви тут возмущаєтесь
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15.12.2024 10:26 Відповісти
ви би могли написати простіше, як завжди: "ну при чьОм тут Зєлєнскій?"... але за це, ще трошки, - і будуть "давати у морду"..
- так шо - "нормально" лизонув Найвеличнівшивого..
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15.12.2024 11:23 Відповісти
Ти ділишся досвідом лизання?! Ай маладєц! Можеш лизнути Чупа Чупса . А "Найвеличнішому" можеш ще шершавим і по окуляру пройтися😂😂😂😂.
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15.12.2024 15:07 Відповісти
Найвеличнівшивий і Найвеличніший - то є дві великі різниці...
- пАлисся на дрібничках, кріпак..
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15.12.2024 15:15 Відповісти
А мені воно таке гуамно як і ти лапоть .
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16.12.2024 09:38 Відповісти
Вже другий мудак піднімає питання про якісь розцінки. Чи ти тут на чатах за плісняві серебряники тільки сидиш
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15.12.2024 18:33 Відповісти
Мій мудак тобі в рот не влізе
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16.12.2024 09:37 Відповісти
👍🤝
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15.12.2024 16:27 Відповісти
Складається враження що нам замало смертей через війну. С. У. М. (
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15.12.2024 10:22 Відповісти
''не вмієш літати, нічого ви*обуватися''-як не цинічно, але факт.. (
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15.12.2024 10:26 Відповісти
Ці мікроавтобуси літають, як шалені бо мають такий розклад. Напевно щоб більше рейсів зробить. Сам не раз ними їздив і завжди зі страхом. А тут ще й дорога слизька і ось результат.
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15.12.2024 10:49 Відповісти
Там взагалі тріо зібралось з беховода, бусовода та фури ,які часто є ще тим бидлом на дорозі
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15.12.2024 11:37 Відповісти
Їду за кермом - ненавиджу пішоходів. Йду пішки - всі водії - виродки. Правда ДЕСЬ по середині. Хамів і безпечних вистачає з обох сторін. А ще є ті у кого прав, підкріплених КСІВАми, більше чим обов'язків. А ще - після Львова НЕМАЄ доріг в бік кордону з рухом у 2 смуги в одному напрямку , А ЩЕ - де прямі там МУСОРА камер понаставили і 40 км на годину визначили. А ЩЕ на Львівщині понаробляли пішохідних ПЕРЕХОДІВ посеред поля і зменшення швидкості там до 50 км на годину і ТАКЕ враження що деякі екіпажі мусоровозів ПРОСТО викупляють собі ТАКІ місця. Заробітчани, що зробиш. А на фронт їм НІЗЗЯ - вони перехрестя або перехід кришують, гроші для МВС заробляють.
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15.12.2024 10:50 Відповісти
Водієм ненавидиш пішоходів,а пішоходом ненавидиш водіів?Даю пораду - зробись одночасно і тим і тим,поєднай то.В Китаю то називається рикша,береш возик,запрягаєшся в нього і бігаєш возячи пасажирів.Побігаєш так з годинку по центру Львова і всяка ненависть пропаде.Це без всякої іроніі...
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15.12.2024 18:17 Відповісти
Національність не та, а ви, нешановний, САМІ так на життя заробляєте?? Чи після борделів Таїланду і вживання цікавих препаратів ЩОСЬ вам захотілось подібне в Україні зробити?? ЩЕ недовго - привезуть вам негрів і арабів і будете з ними будувати нову щасливу Україну
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15.12.2024 18:22 Відповісти
Для Украіни потрібні дороги з відбіиником 1м висоти посеред руху
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15.12.2024 11:22 Відповісти
Мабуть було мало іконок і хрестиків на дзеркалі.
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15.12.2024 11:32 Відповісти
Асфальт покрився льодяною коркою,їдуть на швидкості,бо то трасса можна ганяти,от і результати
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15.12.2024 11:33 Відповісти
Нарешті почали правильні заголовки писати
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15.12.2024 15:16 Відповісти
Шо тут обговорювати? Он фотка бехи. Ось вам і винуватець.
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15.12.2024 16:59 Відповісти
все на зимней резине? ну всё, вы бессмертны
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15.12.2024 17:19 Відповісти
Типовий галичанин.Кремезний,пузатий,присадкуватий,круглоголовий,темноволосий,кароокий.широколиций і вузькочолий зі смаглявим румянцем.По характеру наглий,галасливий і боягузливий.Цей генотип зберігся в основному в селах,складає приблизно сорок відсотків і очевидно є результатом залишеного обозу монгольського тумену (десятитисячника),який пішов на Європу правою карпатською рівниною а вертався низом.Обозники - а то набрід різних східних народів що монголи забирали - залишився і асимілювався.Цікаво,що найчастіше вони родичались з найпрадавнішим українським етносом - горянами Карпат - гуцулами,бойками,лемками...Інший галицький генотип прийшов з північго заходу,в основному з Волині.Високі,біляві,сіроокі,перенісся висунуто вперед вилиць (у монголоїдів вона вдавлена),генотип називають північно-європейським або ще нордичним.Їх менше,а зараз ще менше,бо більшість з них на фронті.Галичина дуже цікава в цьому плані...
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15.12.2024 18:46 Відповісти
Ну, а ты, холоп вонючий, чьих будешь? Не уж то чистокровный ариец?
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15.12.2024 20:48 Відповісти
судячи з посту, автор відноситься до московитів-угрів (генетично,), яких за неймовірну жорстокість тюркські народи назвали живодерами (тобто катсапами, по їхньому) і котрим характерна також ксенофобія, ненависть до інших і до всього живого, зверхність, ну і сотні інших відомих епітетів.
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16.12.2024 08:54 Відповісти
Руські (не путати з русинами),або московити як етнос сформувались з трьох основних груп - монголів,фіно-угрів (марійців,удмуртів...) і слов"ян Київської Русі.Це в основному,бо значна частина тих двісті вісімдесят народностей що визначилась під час сталінського перепису асимілювалась і стали руськими.Монголи в генотипі московитів становлять основну расу,що зрештою написано на обличчі майже кожного руського.Батьківщина їх - Золота Орда,тобто Казань,але вони цього не хочуть.Вони хочуть Київ...
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16.12.2024 12:36 Відповісти
Здається слов'яни у тому вінегреті тюркських і фінських народів, зайві.
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16.12.2024 14:47 Відповісти
Водка страшнее ракет
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15.12.2024 18:51 Відповісти
Щороку в Україні різних аваріях та катаклізмах гине 16-17 тис. громадян. При цьому, за заявою нашого президента, майже за 3 роки війни на фронті загинуло 40 тис. солдатів. Тобто шанс залишитися живим в армії вищий, ніж на "гражданке".
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15.12.2024 18:58 Відповісти
а хто був п'яний?
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15.12.2024 19:11 Відповісти
23-річний водій бвм, був п'яним, виїхав на зустрічну.
То ще дитинка, таких ні мобілізувати ні судити не можна! Хай далі бавиться в машинки, лишіть в спокої!

p.s. У ДТП біля Львова загинула 24-річна донька відомої співачки Ірини Борисюк. Молода й талановита скрипалька разом з оркестром гастролювала, а коли виступи закінчилися, поїхала додому, в Україну, аби різдвяні свята провести з рідними...
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15.12.2024 20:24 Відповісти
Підар'є пропите, коли **** вже вас присипляти будуть! ******** криваві.
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15.12.2024 21:36 Відповісти
Чому не вказали хто цей покидьок на БМВ?
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15.12.2024 21:57 Відповісти
ессттественный отбор
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15.12.2024 23:45 Відповісти
Якось підозріло мовчать про динаміку і хто був водій. Де працював цей водій і що він робив на трасі Рава руська ?
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16.12.2024 00:20 Відповісти
Хто в бусику не пристебнувся той помер. Впевнений що бусик не був призначений для перевозки людей.
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16.12.2024 04:28 Відповісти
В тих бусиках і ременів нема.
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16.12.2024 10:26 Відповісти
Так хто був п'яний???
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16.12.2024 07:33 Відповісти
У Франції все ще автівки активно зупиняються, щоб пропустити пішохода. Він помахом руки їм дякує. Водії автівок посміхаються. ВСе ще це існує. Але меншу, ніж колись.
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16.12.2024 07:40 Відповісти
Направді рідні жерьва повинні пустити з димом хату водія. Ну і відгамселити до всирачки його батьків. Так так. Бо то їхній прподукт.
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16.12.2024 07:41 Відповісти
І знову бмв, і 23 роки водієві.
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16.12.2024 08:31 Відповісти
молодь,наше майбутнє
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16.12.2024 09:24 Відповісти
 
 