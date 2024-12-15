П’яний водій убив 7 людей під Львовом. ФОТОрепортаж
7 осіб загинули та троє травмовані внаслідок масштабної ДТП поблизу Львова. Поліцейські проводять розслідування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, на місці події працюють слідчі, експерти-криміналісти поліції Львівщии, а також співробітники інших служб. Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди та дані усіх учасників.
Подія сталася сьогодні, 15 грудня, о 05.30 на автодорозі "Тернопіль - Львів - Рава-Руська" неподалік села Чижиків Львівського району.
Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення трьох транспортних засобів: автомобіля BMW, автопоїзда DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter.
"Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинули семеро людей - пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter, дані яких уточнюються. Крім того, троє осіб було травмовано - 45-річний водій вантажівки, 39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані у лікувальні заклади Львова - встановлюються діагнози", - йдеться у повідомленні.
За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Триває досудове розслідування.
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Невже так важко зрозуміти - слизька дорога - збав швидкість. НЕ бачиш, що спереду - не обганяй.
Кстати, этот новый поезд просто шикарный по дизайну интерьера: даже лучше, чем в Австрии. Так что, украинская промышленность живая и вполне неплохо работает.
Читаю коменти під новиною в Запоріжжі автівка збила насмерть 72 річну жінку на пішохідному переході- більшість пише баба сама винна, заважає рухові, повільно йшла, і тд.
Збили бо перебігав дорогу- теж пішохід винний. Йшов повільно, збили, знову винний.
Мені здається це вже якась дикість. Мало того що русня нас убиває бо ми з 2019 шашлики жерли і готувались, так ще і "добрі " люди на дорозі небезпеку створюють з летальними наслідками.
Ясно що вам бракує клепки. Тому ви тут возмущаєтесь
- так шо - "нормально" лизонув Найвеличнівшивого..
- пАлисся на дрібничках, кріпак..
То ще дитинка, таких ні мобілізувати ні судити не можна! Хай далі бавиться в машинки, лишіть в спокої!
p.s. У ДТП біля Львова загинула 24-річна донька відомої співачки Ірини Борисюк. Молода й талановита скрипалька разом з оркестром гастролювала, а коли виступи закінчилися, поїхала додому, в Україну, аби різдвяні свята провести з рідними...