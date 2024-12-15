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вибухівка (456) залізниця (1469) знищення (6541) Запорізька область (3347) паливо (887) логістика (47)

Знищено ворожий потяг та 40 цистерн із паливом у Запорізькій області. Це спільна операція СБУ, ГУР та ССО. ВІДЕО+ФОТО

14 грудня 2024 року наші воїни провели успішну операцію зі знищення логістики ворога на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як зазначили джерела, 14 грудня СБУ разом із ОСУВ "Таврія", ГУР, ССО та Силами безпілотних систем провели унікальну багатоетапну спецоперацію. Ціль - перерізати логістичні шляхи постачання пального з Криму на тимчасово окуповані території Запорізької області.

Спочатку 13-те Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ організувало диверсію з підриву колій під час руху поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району.

Коли потяг зупинився, бійці 14 полку Сил безпілотних систем почали завдавати ураження ударними дронами, що призвело до загоряння частини цистерн. Після чого в гру вступив HIMARS. Завдяки повітряній розвідці ГУР та в координації з ОСУВ "Таврія" ракети  уразили локомотив і крайні вагони, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни та врятувати частину палива.

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Насамкінець бійці ГУР добили потяг ударними дронами.

У результаті спецоперації знищено локомотив та 40 вагонів-цистерн, а також на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.

Цю інформацію підтверджує також журналіст Андрій Цаплієнко. 

підрив логістики ворога на Запорізькому напрямку
підрив логістики ворога на Запорізькому напрямку
підрив логістики ворога на Запорізькому напрямку

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Топ коментарі
+36
Добре. Поїзд до пекла.
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15.12.2024 13:47
+35
Дякуємо , ЗСУ , СБУ І ГУР
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15.12.2024 13:47
+17
Хлопці , Ви молодці і надія України ,
молимось за Вас 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.12.2024 13:56
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Добре. Поїзд до пекла.
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15.12.2024 13:47 Відповісти
Дякуємо , ЗСУ , СБУ І ГУР
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15.12.2024 13:47 Відповісти
"Коли потяг у даль загуркоче" - так ось про що цей вірш.
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15.12.2024 13:54 Відповісти
Коли ми вчили цей.вірш, ще за совка, вчителька спитала, чи знаємо ми, шо таке потяг. Хтось сказав, шо це типу порив, і все таке. "Це ПОЇЗД, ідіоти!"
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15.12.2024 14:03 Відповісти
Хлопці , Ви молодці і надія України ,
молимось за Вас 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.12.2024 13:56 Відповісти
Это замечательно. Но раньше то почему не взрывали? И будут ли взрывать и дальше?
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15.12.2024 13:57 Відповісти
Зараз вам дадуть відповідь. З наступними цілями, датами та локаціями. Публічно. На Ваш запит

Ну, камон, люди.... Ну такі питання задаєте...
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15.12.2024 14:52 Відповісти
взагалі-то можно. Так робили ще в часи другої світової. Мотузку прив'язуали за кільце підривача УЗРГМ, який був встромлений у вибухівку, і сіпали мотузку коли поїзд був над вибухівкою. Просто не всі про такий метод знають. А зараз прогрес пішов вперед, і "мотузка" поміщається на долоні. Але все одно метод достатньо стрьомний, бо тут головне швидко вшитись і десь причаїтись, бажано кілометрів за надцять.
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15.12.2024 14:18 Відповісти
Ну так і ви ж стверджували що наші не звертають уваги на кацапські потяги , не знищують їх і тд..
Виявляється таки - знищують .!
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15.12.2024 14:20 Відповісти
Які три роки ? Це перший потяг на тій нещодавно відкритій ділянці залізниці .
Важко сперечатись з людьми які диверсійних справах - ні гугу ,, і вважають що підірвати потяг в тилу ворога це як два пальці об асфальт . Тому далі змовчу .
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15.12.2024 14:30 Відповісти
Ніхто таке не казав. Казали, що неможна влучити в потяг ракетою - бо рухома ціль. А для вас новина, що таки можна кудись закласти вибухівку?
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15.12.2024 14:53 Відповісти
Ракетою класа "земля-земля"
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15.12.2024 14:54 Відповісти
сподіваюсь рейки добряче поплавило.
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15.12.2024 14:08 Відповісти
Супер!!!!! ЧОМУ Ж РАНІШЕ ЦЬОГО НЕ БУЛО???????????????????????????????????????????????????
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15.12.2024 14:08 Відповісти
Із озброєння - так. І ніяк інакше. А тут не зброя, а фактично - диверсанти. Тому вам все правильно казали. І раніше знищували - просто це перший потяг на цій ділянці новій
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15.12.2024 14:56 Відповісти
я не ленивый но не изгалялся
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15.12.2024 14:31 Відповісти
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15.12.2024 15:19 Відповісти
Ну МЛЯ!!!!
"Унікальна спільна операція" ТРЬОХ відомств!!!
За три роки повномаштабки (десять років усієї) знищити ОДИН потяг нафтопродуктів!!!
Та ці потяги повинні горіти КОЖНОГО ДНЯ!!!
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15.12.2024 14:14 Відповісти
і потяги із Ростова на Крим по новозбудованій жд через Маріуполь рухаються за розкладом((((
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15.12.2024 14:19 Відповісти
Тому, що в нас замість партизанів для допомоги військам, продажні палії і коригувальники.
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15.12.2024 14:34 Відповісти
Лучше, чем хорошо! Слава боевым СОВАМ!!!))
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15.12.2024 14:30 Відповісти
Нарешиі за стільки років наважилися щось зробити з логістикою з Криму, яку люб'язно представив ***** zeоманський, якив дав спокійно її побудувати і користуватися так же як і електрику, воду і вільний шлях через Чонгар.
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15.12.2024 14:38 Відповісти
*****,ну реально ..ну як так? Це ж наша земля...окупована. І з/д лінії як на долоні. Хто не давав команду? Відомо хто. З вул.Банкова. Чому генерали слухають завхоза?
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15.12.2024 14:57 Відповісти
Немає логістики-танки не поїдуть . Тільки чому це тільки зараз зроблено?
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15.12.2024 14:54 Відповісти
Енергетика стоїть і чекає а палива в них менше не стало, може не туди пулять...
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15.12.2024 15:31 Відповісти
Потяг в Пусан
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15.12.2024 16:50 Відповісти
хтось тільки вчора на інші гілці запитував, чому локомотив спалили а не ешелон. І якийсь бовдур відповідав, що типу ешелон неможливо. Ліньки шукати. Пройшла доба, і ось тобі))
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15.12.2024 18:14 Відповісти
Ну, я писав... Але не писав, що "неможливо"... Писав, що важко... Саме тому, що рухома ціль... Пояснював це, у порівнянні з ударом по ешелонах, зупинених на під"їзді до вузлової станції, з-за диверсії на ній самій... А тут ЩО? Та те саме! Спочатку - диверсія на залізничній колії... Ешелон СПИНИВСЯ. Потім - удар дронами по цистернах та сіяння паніки. Потім - "Хаймерси" по локомотиву та хвосту ешелону - щоб вигоріло все і не можна було врятувать, хоча-б, частину вантажу... Саме таку картину я й описував... Єдина різниця - первинна дія сталася не перед станцією, а прямо на на перегоні...
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16.12.2024 14:34 Відповісти
це свідчення того, які у нас ЗСУ круті. Розбивають любий скепсис. Боже їх збережи
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16.12.2024 23:18 Відповісти
Це свідчить про те, що не треба "махать шаблею" бездумно"... А ретельно продумувать всі деталі операції...
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16.12.2024 23:25 Відповісти
 
 