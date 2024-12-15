Знищено ворожий потяг та 40 цистерн із паливом у Запорізькій області. Це спільна операція СБУ, ГУР та ССО. ВІДЕО+ФОТО
14 грудня 2024 року наші воїни провели успішну операцію зі знищення логістики ворога на Запорізькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Як зазначили джерела, 14 грудня СБУ разом із ОСУВ "Таврія", ГУР, ССО та Силами безпілотних систем провели унікальну багатоетапну спецоперацію. Ціль - перерізати логістичні шляхи постачання пального з Криму на тимчасово окуповані території Запорізької області.
Спочатку 13-те Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ організувало диверсію з підриву колій під час руху поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району.
Коли потяг зупинився, бійці 14 полку Сил безпілотних систем почали завдавати ураження ударними дронами, що призвело до загоряння частини цистерн. Після чого в гру вступив HIMARS. Завдяки повітряній розвідці ГУР та в координації з ОСУВ "Таврія" ракети уразили локомотив і крайні вагони, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни та врятувати частину палива.
Насамкінець бійці ГУР добили потяг ударними дронами.
У результаті спецоперації знищено локомотив та 40 вагонів-цистерн, а також на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.
Цю інформацію підтверджує також журналіст Андрій Цаплієнко.
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Ну, камон, люди.... Ну такі питання задаєте...
Виявляється таки - знищують .!
Важко сперечатись з людьми які диверсійних справах - ні гугу ,, і вважають що підірвати потяг в тилу ворога це як два пальці об асфальт . Тому далі змовчу .
"Унікальна спільна операція" ТРЬОХ відомств!!!
За три роки повномаштабки (десять років усієї) знищити ОДИН потяг нафтопродуктів!!!
Та ці потяги повинні горіти КОЖНОГО ДНЯ!!!