Ворога вибито з Колесниківського лісу, - DeepState. КАРТА
Ворога вибито з Колесниківського лісу. Силам Оборони України вдалося вибити противника південніше Глушківки (село Куп'янського району Харківської області) та закріпитися.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал DeepState.
Як зазначається, цю інформацію також заявив командир БпАК "Ахіллес".
"Останні дні наші підрозділи здійснювали закріплення та відбивали спроби кацапів повернутися в ліс", - йдеться у повідомленні.
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gr1959
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