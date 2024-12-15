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Харківська область (204) Куп’янський район (26) Глушківка (1) Кругляківка (9)

Ворога вибито з Колесниківського лісу, - DeepState. КАРТА

Ворога вибито з Колесниківського лісу. Силам Оборони України вдалося вибити противника південніше Глушківки (село Куп'янського району Харківської області) та закріпитися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал DeepState.

Як зазначається, цю інформацію також заявив командир БпАК "Ахіллес".

"Останні дні наші підрозділи здійснювали закріплення та відбивали спроби кацапів повернутися в ліс", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог кидає всі сили для того, щоб витіснити ЗСУ з правого берега річки Оскіл, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко

Кругляківський ліс
Кругляківка

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+ Хлопці там ще невеличка клешня. Колісниківка. Треба обдурити там ворога.
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15.12.2024 14:59 Відповісти
На карті діпстейт чомусь воно червоне
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15.12.2024 15:15 Відповісти
Слава Богу! Дай, Боже, й надалі таких маленьких, але важливих успіхів! Все більше й більше!
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15.12.2024 15:17 Відповісти
Яка добра вість про знищення кацапів, дай вам боже сили побільше їх знищити ,це буде відплатою за мого загиблого сина і усіх полеглих в боях побратимів-Слава українській нації,Смерть москалям!!!
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15.12.2024 17:26 Відповісти
 
 