Ворога вибито з Колесниківського лісу, - DeepState. КАРТА

Ворога вибито з Колесниківського лісу. Силам Оборони України вдалося вибити противника південніше Глушківки (село Куп'янського району Харківської області) та закріпитися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал DeepState.

Як зазначається, цю інформацію також заявив командир БпАК "Ахіллес".

"Останні дні наші підрозділи здійснювали закріплення та відбивали спроби кацапів повернутися в ліс", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог кидає всі сили для того, щоб витіснити ЗСУ з правого берега річки Оскіл, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко



Кругляківка