Підробили понад 2 000 документів – повідомлено про підозру нотаріусу та 4 учасникам організованої ним групи. ФОТОрепортаж

Приватний нотаріус, який перебував за кордоном, протягом 2022-2024 років організував групу з чотирьох осіб, які від його імені посвідчували документи. Їм усім повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу та чотирьом співучасникам, які працювали у нього на різних посадах без оформлення трудових відносин", - ідеться в повідомленні.

Їм інкриміновано несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи та підроблення та збут офіційних документів (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

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Яку оборудку вигадали зловмисники?

За даними слідства, один з нотаріусів Київського міського нотаріального округу з кінця 2022 по 2024 роки перебував за кордоном. Втім, він не припиняв здійснювати діяльність в Україні. За його вказівкою підлеглі, створюючи видимість присутності нотаріуса на роботі у Києві, здійснювали нотаріальну діяльність від його імені.

Вони видавали довіреності, заповіти, документи на право власності, використовуючи особистий електронний підпис нотаріуса, спеціальні бланки та печатки. Від імені нотаріуса вносили відомості щодо вчинення нотаріальних дій до реєстрів. В цей час сам нотаріус, перебуваючи за кордоном, контролював роботу свого офісу через встановлені відеокамери. Проте, нотаріус не має права передавати свій підпис та паролі входу до реєстрів іншим особам.

У такий спосіб підозрювані виготовили понад 2 000 підроблених документів.

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Що виявили під час слідчих дій?

Під час обшуків за місцем проживання та в робочих кабінетах підозрюваних правоохоронці вилучили підроблені довіреності, нотаріальні документи, бланки та печатки.





Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, встановлюються інші особи, причетні до незаконної діяльності.