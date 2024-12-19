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Підробили понад 2 000 документів – повідомлено про підозру нотаріусу та 4 учасникам організованої ним групи. ФОТОрепортаж

Приватний нотаріус, який перебував за кордоном, протягом 2022-2024 років організував групу з чотирьох осіб, які від його імені посвідчували документи. Їм усім повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу та чотирьом співучасникам, які працювали у нього на різних посадах без оформлення трудових відносин", - ідеться в повідомленні.

Їм інкриміновано несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи та підроблення та збут офіційних документів (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

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Підроблювали документи від імені нотаріуса, який був за кордоном
Підроблювали документи від імені нотаріуса, який був за кордоном

Яку оборудку вигадали зловмисники?

За даними слідства, один з нотаріусів Київського міського нотаріального округу з кінця 2022 по 2024 роки перебував за кордоном. Втім, він не припиняв здійснювати діяльність в Україні. За його вказівкою підлеглі, створюючи видимість присутності нотаріуса на роботі у Києві, здійснювали нотаріальну діяльність від його імені.

Вони видавали довіреності, заповіти, документи на право власності, використовуючи особистий електронний підпис нотаріуса, спеціальні бланки та печатки. Від імені нотаріуса вносили відомості щодо вчинення нотаріальних дій до реєстрів. В цей час сам нотаріус, перебуваючи за кордоном, контролював роботу свого офісу через встановлені відеокамери. Проте, нотаріус не має права передавати свій підпис та паролі входу до реєстрів іншим особам.

У такий спосіб підозрювані виготовили понад 2 000 підроблених документів.

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Що виявили під час слідчих дій?

Під час обшуків за місцем проживання та в робочих кабінетах підозрюваних правоохоронці вилучили підроблені довіреності, нотаріальні документи, бланки та печатки.

Підроблювали документи від імені нотаріуса, який був за кордоном
Підроблювали документи від імені нотаріуса, який був за кордоном

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, встановлюються інші особи, причетні до незаконної діяльності.

Автор: 

документ (414) нотаріус (59) підробка (437) підозра (767) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+3
Підлеглі нотаріуса вже просяться на передок?
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19.12.2024 16:54
+3
що йому буде? втрата ліцензії на 1 місяць?
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19.12.2024 16:57
+3
Зеля! Нотаріальні контори - під "ноль"... Як МСЕК!
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19.12.2024 16:59
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Підлеглі нотаріуса вже просяться на передок?
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19.12.2024 16:54 Відповісти
Вже прямують через Тису до керівника.
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19.12.2024 17:22 Відповісти
що йому буде? втрата ліцензії на 1 місяць?
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19.12.2024 16:57 Відповісти
Зеля! Нотаріальні контори - під "ноль"... Як МСЕК!
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19.12.2024 16:59 Відповісти
Нотаріальні контори, існують з раннього середедньовіччя. МСЕК, то совковий, мафіозний мутант
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19.12.2024 17:23 Відповісти
в світі ще є більш "дрєвні професії" і що...?
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19.12.2024 17:35 Відповісти
Найдревніша професія то є збирач - а те шо ви мали на увазі не могло бути раніше .
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19.12.2024 18:40 Відповісти
При Зе і воєнкоми створили корупцію, і МСЕК, і депутати, і прокурори, і військові, і поліція, і суди...дійшли вже до натаріусів.
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19.12.2024 17:32 Відповісти
безкарність та змога відкупитися створює ще більші схеми
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19.12.2024 17:51 Відповісти
А прізвище нотаріусихи не Москаленко?
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19.12.2024 18:14 Відповісти
Я навіть не знаю, яке рішення прийме Найвєлічайший Боневтік Потужний. Невже розжене нотаріат, як колись військомати і МСЕК?
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19.12.2024 21:54 Відповісти
 
 