Доба на Донеччині: 4 загиблих та 3 поранених. РФ била по трьох районах області. ФОТОрепортаж

19 грудня російські війська 12 разів били по Донеччині, внаслідок чого загинули 4 особи, 3 поранених.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Кураховому і прилеглих селах пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. У Покровську пошкоджено 3 будинки, у Шевченку загинули 2 людини.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 6 будинків, у Торському - 1. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено 13 будинків. У Костянтинівці пошкоджені 9 будинків, 3 адмінбудівлі і 2 інфраструктурні об'єкти. У Катеринівці Іллінівської громади 1 людина загинула і 1 поранена.

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Бахмутський район

У Сіверську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.

Протягом 19 грудня війська РФ 12 разів обстріляли Донеччину. З лінії фронту евакуйовано 631 людину, зокрема 42 дитини.

19 грудня 2024 року російські загарбники вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Шевченку, 1 у Катеринівці і Сіверську.



Ще 3 особи в області за добу дістали поранення.

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