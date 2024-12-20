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Доба на Донеччині: 4 загиблих та 3 поранених. РФ била по трьох районах області. ФОТОрепортаж

19 грудня російські війська 12 разів били по Донеччині, внаслідок чого загинули 4 особи, 3 поранених.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Кураховому і прилеглих селах пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. У Покровську пошкоджено 3 будинки, у Шевченку загинули 2 людини.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 6 будинків, у Торському - 1. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено 13 будинків. У Костянтинівці пошкоджені 9 будинків, 3 адмінбудівлі і 2 інфраструктурні об'єкти. У Катеринівці Іллінівської громади 1 людина загинула і 1 поранена.

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Бахмутський район

У Сіверську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.

Протягом 19 грудня війська РФ 12 разів обстріляли Донеччину. З лінії фронту евакуйовано 631 людину, зокрема 42 дитини.

19 грудня 2024 року російські загарбники вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Шевченку, 1 у Катеринівці і Сіверську.

Ще 3 особи в області за добу дістали поранення.

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Наслідки обстрілу Донеччини 19 грудня
Наслідки обстрілу Донеччини 19 грудня
Наслідки обстрілу Донеччини 19 грудня

Автор: 

Донецька область (8453) Покровськ (624) Часів Яр (328) Бахмутський район (380) Краматорський район (228) Покровський район (565) Сіверськ (80) Торське (3) Катеринівка (5) Костянтинівка (273) Миколаївка (8) Шевченко (25) Курахове (122) Лиман (48)


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