Одна людина загинула і чотири поранені внаслідок атак окупантів на Донеччину. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 грудня, російські війська з ночі отакують Донецьку область, зокрема під ударами перебували міста Костянтинівка, Лиман та Покровськ.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Так, о 4:40, війська держави-агресора атакували м. Костянтинівка. Влучання засобу ураження, ймовірно "ФАБ-250" з УМПК відбулось у багатоповерховий будинок. З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники деблокували тіло загиблої 75-річної жінки.

О 7:00 ворог обстріляв з артилерії м. Лиман. Під прицілом окупантів також опинився житловий квартал, де на території гаражного кооперативу дістав тілесні ушкодження 51-річний містянин. З мінно-вибуховою травмою, пораненнями голови і грудної клітини його доставлено до лікарні.

Також читайте: Доба на Донеччині: 4 загиблих та 3 поранених. РФ била по трьох районах області. ФОТОрепортаж

Крім того, у м. Покровськ внаслідок ворожих атак, що стались у період з 09:50 до 11:30, травмовано ще троє чоловіків. У них діагностовано травму голови, різані рани тіла, осколкові поранення плеча й стегна. Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу.

Також читайте: У Кураховому йдуть важкі міські бої, окупанти лізуть, мов "мурахи", - ОСУВ "Хортиця"

Повідомляється, що в населених пунктах пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, гаражі, складські приміщення.





