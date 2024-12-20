Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, підприємства, адмінбудівлю, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Протягом дня 20 грудня російські війська били по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Обстріли Криворізького району
Так, на Зеленодольську громаду окупанти скерували БпЛА та пошкодили 2 приватні будинки.
Атаки на Нікопольщину
Росіяни атакували район дронами-камікадзе, а також з важкої артилерії.
Під прицілом противника були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.
Унаслідок обстрілів понівечені адмінбудівля та приміщення 7 підприємств. Потрощені 6 приватних осель, 3 авто та знищено господарську споруду. Розбиті також газогін і лінії електропередач.
Зазначається, що всюди минулося без постраждалих.
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