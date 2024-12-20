УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11313 відвідувачів онлайн
Новини Фото
875 0

Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, підприємства, адмінбудівлю, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом дня 20 грудня російські війська били по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли Криворізького району

Так, на Зеленодольську громаду окупанти скерували БпЛА та пошкодили 2 приватні будинки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу: у лікарнях залишаються двоє людей, яких дістали з-під завалів зруйнованого будинку. ФОТОрепортаж

Обстріл Криворізького району 20 грудня
Обстріл Криворізького району 20 грудня

Атаки на Нікопольщину

Росіяни атакували район дронами-камікадзе, а також з важкої артилерії.

Під прицілом противника були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.

Також дивіться: Росіяни вдарили ракетою по будинку в Кривому Розі, з-під завалів врятували дівчинку та чоловіка. ФОТОрепортаж

Атаки на Нікопольщину 20 грудня

Унаслідок обстрілів понівечені адмінбудівля та приміщення 7 підприємств. Потрощені 6 приватних осель, 3 авто та знищено господарську споруду. Розбиті також газогін і лінії електропередач.

Зазначається, що всюди минулося без постраждалих.

Атаки на Нікопольщину 20 грудня
Атаки на Нікопольщину 20 грудня
Атаки на Нікопольщину 20 грудня
Атаки на Нікопольщину 20 грудня

Автор: 

обстріл (28449) Дніпропетровська область (3718) Криворізький район (132) Нікопольський район (189)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 