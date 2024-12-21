Рятувальники показали наслідки атаки ворожого БпЛА по будинку у Салтівському районі Харкова: пожежу ліквідовано. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері, 20 грудня, російські загарбники влучили ударним БпЛА по багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова. Відомо про 6 постраждалих, серед них одна дитина. Надзвичайники показали фото наслідків російської атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"У Салтівському районі ворожий безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок. Постраждали 6 осіб, серед них 12-річна дитина", - йдеться у повідомленні.

Співробітникам ДСНС вдалося врятувати трьох людей.

Пошкоджено фасад будівлі, квартири на перших поверхах, сталася пожежа, яку ліквідували о 23:04.

Наразі роботи з ліквідації наслідків тривають.

Раніше повідомлялося, що увечері 20 грудня російські війська вдарили по житловому будинку в Харкові, 6 постраждалих.

Згодом окупанти повторно атакували Харків дроном, двоє постраждалих.

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