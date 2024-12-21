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Новини Фото Війна
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Рятувальники показали наслідки атаки ворожого БпЛА по будинку у Салтівському районі Харкова: пожежу ліквідовано. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері, 20 грудня, російські загарбники влучили ударним БпЛА по багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова. Відомо про 6 постраждалих, серед них одна дитина. Надзвичайники показали фото наслідків російської атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"У Салтівському районі ворожий безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок. Постраждали 6 осіб, серед них 12-річна дитина", - йдеться у повідомленні.

Атака по Харкову 20 грудня

Співробітникам ДСНС вдалося врятувати трьох людей.

Атака по Харкову 20 грудня

Пошкоджено фасад будівлі, квартири на перших поверхах, сталася пожежа, яку ліквідували о 23:04.

Атака по Харкову 20 грудня

Наразі роботи з ліквідації наслідків тривають.

Атака по Харкову 20 грудня

Атака по Харкову 20 грудня

Раніше повідомлялося, що увечері 20 грудня російські війська вдарили по житловому будинку в Харкові, 6 постраждалих.

Згодом окупанти повторно атакували Харків дроном, двоє постраждалих.

Читайте також: Ворог знову атакував Харків безпілотниками: дві людини постраждали, сталася пожежа (оновлено)

Автор: 

пожежа (4325) Харків (5594) ДСНС (5105) Харківська область (786) війна в Україні (3858)


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В Днепре патрульная полиция в автомобиле Mercedes' обнаружила 2.7 кг наркотиков сегодня! Пока не будет отмены культуры шахедов, шахеды лететь не перестанут!
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21.12.2024 02:00 Відповісти
А был бы это ЗАЗ Ланос 2024 года выпуска и обнаружили бы там 2.7 кг Сала. Так у наших врагов из условного «Ирана» не было бы денег для производства шахедов против нас они бы там думали как задобрить посла Украины что бы Украина согласилась поставить немного гуманитарного зерна в лепёшки для голодающих «иранцев»
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21.12.2024 02:24 Відповісти
 
 