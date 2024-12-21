Уклали фіктивні шлюби для виїзду за кордон: Затримано два псевдоподружжя, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Два псевдоподружжя, щоб обійти кордон, уклали шлюби з жінками з інвалідністю, що давало можливість отримати дозвіл на виїзд до Європи.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
На кордоні з Польщею в пунктах пропуску "Грушів" та "Краківець" було виявлено два фіктивні подружжя, які намагалися виїхати за кордон за допомогою жінок з інвалідністю. Згідно з українським законодавством, чоловік, який одружується з жінкою з інвалідністю, має право на безперешкодний перетин кордону.
Першу пару затримали на пункті "Грушів". 33-річний чоловік з Полтави та 39-річна жінка з інвалідністю намагалися поїхати до Австрії. Однак, під час перевірки вони не змогли відповісти на прості запитання, що викликало підозру у прикордонників.
Другу пару виявили на пункті "Краківець". 38-річний чоловік з Івано-Франківщини та його дружина з інвалідністю з Хмельниччини не змогли дати однакові відповіді на питання про своє подружнє життя, що вказувало на фіктивність їхнього шлюбу.
Обидві пари не були пропущені через кордон. Правоохоронці зараз з’ясовують всі деталі цих випадків.
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життя одне і я потягну його якнайдовше.
Сусіди - хто виїхав, а хто вже помер. Хати стоять пусті.
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Треба глухонімих вибирати для одруження. І неписьменних.
Україна - то скарб (хто ще й досі з "приколістів" не роздуплився), нехай йуди-зрадники йдуть звідси - від них, какаразніц, - лише горе і біда (перевірено дебільними жлобами Донбасу).. нехай і не повертаються..
Ви чомусь вирішили що будь-який шлюб з жінкою, яка має інвалідність є обов'язково шахрайством. Ви як і я не знаємо всіх обставин конкретної справи, і тільки суд має поставити крапку в цій історії.
«Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити і вас; і якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам.»
Матвія 7:1-2; Біблія в перекладі Турконяка.