Уклали фіктивні шлюби для виїзду за кордон: Затримано два псевдоподружжя, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Два псевдоподружжя, щоб обійти кордон, уклали шлюби з жінками з інвалідністю, що давало можливість отримати дозвіл на виїзд до Європи.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

На кордоні з Польщею в пунктах пропуску "Грушів" та "Краківець" було виявлено два фіктивні подружжя, які намагалися виїхати за кордон за допомогою жінок з інвалідністю. Згідно з українським законодавством, чоловік, який одружується з жінкою з інвалідністю, має право на безперешкодний перетин кордону.

Першу пару затримали на пункті "Грушів". 33-річний чоловік з Полтави та 39-річна жінка з інвалідністю намагалися поїхати до Австрії. Однак, під час перевірки вони не змогли відповісти на прості запитання, що викликало підозру у прикордонників.

Другу пару виявили на пункті "Краківець". 38-річний чоловік з Івано-Франківщини та його дружина з інвалідністю з Хмельниччини не змогли дати однакові відповіді на питання про своє подружнє життя, що вказувало на фіктивність їхнього шлюбу.

Обидві пари не були пропущені через кордон. Правоохоронці зараз з’ясовують всі деталі цих випадків.

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