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Уклали фіктивні шлюби для виїзду за кордон: Затримано два псевдоподружжя, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Два псевдоподружжя, щоб обійти кордон, уклали шлюби з жінками з інвалідністю, що давало можливість отримати дозвіл на виїзд до Європи.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

На кордоні з Польщею в пунктах пропуску "Грушів" та "Краківець" було виявлено два фіктивні подружжя, які намагалися виїхати за кордон за допомогою жінок з інвалідністю. Згідно з українським законодавством, чоловік, який одружується з жінкою з інвалідністю, має право на безперешкодний перетин кордону.

Першу пару затримали на пункті "Грушів". 33-річний чоловік з Полтави та 39-річна жінка з інвалідністю намагалися поїхати до Австрії. Однак, під час перевірки вони не змогли відповісти на прості запитання, що викликало підозру у прикордонників.

ухилянти

Другу пару виявили на пункті "Краківець". 38-річний чоловік з Івано-Франківщини та його дружина з інвалідністю з Хмельниччини не змогли дати однакові відповіді на питання про своє подружнє життя, що вказувало на фіктивність їхнього шлюбу.

ухилянти

Обидві пари не були пропущені через кордон. Правоохоронці зараз з’ясовують всі деталі цих випадків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Чи то Андрій, чи то Олександра?" - киянин за допомогою підроблених документів спробував виїхати за кордон, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) Польща (8496) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+12
У прикордонників також можна запитати, хто більш небезпечний порушник кордону - звичайний українець, який тікає на захід, чи озброєний російський орк, який пре зі сходу. І чому вони захищають кордон від перших.
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21.12.2024 16:10
+10
так кордони не для запобіганню проникнення зовні а для того щоб голопи не порозбілались
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21.12.2024 16:17
+8
На жаль багато людей є юридично неграмотними, бо ніхто не може бути примушений давати показання та пояснення проти себе, членів своєї сім'ї, які можуть бути покладені в основу обвинувачення у вчиненні злочину - таке право встановлено статтею 63 Конституції України. Таким особам потрібно перетинати кордон разом з не військовозобовʼязаний адвокатом. В такому разі їх шанси перетнути кордон були б вищими.
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21.12.2024 17:12
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Ну,якщо в мене спросять,чому Сонце сяє,а Місяць на Землю не падає,то я теж не відповім!
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21.12.2024 16:02 Відповісти
Нужна пастанавлєніє украінськага суда што анє не в шлюбє. Прікардонники падонкі. Зельонській диктатор, Падаляк в змовє с міравой гідрай. Далой атсуцтвійо законов в странє. Всєм право навиуєзд. - Ну і всю таку іншу к уйн ю бажаю знову почитати на шпальтах сайту від записних ,, адвокатів,, ухилянтської наволочі,а по факту ворогів України. Починаєм!
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21.12.2024 16:05 Відповісти
У прикордонників також можна запитати, хто більш небезпечний порушник кордону - звичайний українець, який тікає на захід, чи озброєний російський орк, який пре зі сходу. І чому вони захищають кордон від перших.
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21.12.2024 16:10 Відповісти
так кордони не для запобіганню проникнення зовні а для того щоб голопи не порозбілались
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21.12.2024 16:17 Відповісти
А холоп не то, щоб дружину, дітей та батьків захистити, а залишає їх тут оркам, а сам свою дупу зберігає за кордоном.
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21.12.2024 17:18 Відповісти
Дружина, діти, старі батьки теж можуть закордон виїхати
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21.12.2024 18:07 Відповісти
Ну так давайте всі виїдемо, нахай кацапня приходе сюди, розселяє свої свинособак та поросят ну і т.д. А українці будуть по всій Європі біженцями.
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21.12.2024 18:22 Відповісти
Ну, якщо до тебе в вулиці підійдуть 5 амбалів зі зброєю, ти що виберешь: втікти і залишитись живим, чи вдарити одного і отримати по потилиці від інших і здохнути прямо там в канаві?
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21.12.2024 18:44 Відповісти
А ви про це у хлопців які в окопах запитайте шо їх надихає рідну землю захищати?
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21.12.2024 19:26 Відповісти
таке виправдовуваня можна найти на всі випадки у житі . ти обісранець повний !
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21.12.2024 20:17 Відповісти
Ви не повірите але більшість людей оберуть бути живим біженцем ніж мертвим героєм
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21.12.2024 19:07 Відповісти
Біженці це ті які потрапили безпосередньо в пекло бойових дій. А хто тоді повинен боронити рідну землю як не здорові молоді люди до 50 років? Чи вони всі теж повинні стати біженцями? Війна, на жаль потребує молодих людей, на жаль...
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21.12.2024 19:31 Відповісти
є люди горді а є які на колінах стоять і руками сра ку свою відкривають .ти не горда людина.
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21.12.2024 20:19 Відповісти
Сказав владімір який сам втік в Естонію
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21.12.2024 21:28 Відповісти
)))) мені 65 років із них 58 я живу тут . умийся .
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21.12.2024 23:24 Відповісти
І за всі ці роки гордий патріот владімір чомусь не захотів повернутись на батьківщину
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21.12.2024 23:47 Відповісти
та я краще буду тричі обісцяним обісранцем, але живим, ніж героєм, але мертвим.
життя одне і я потягну його якнайдовше.
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22.12.2024 00:12 Відповісти
Саме так. Навіть у Святому Письмі сказано - "живому псу краще, ніж мертвому леву".
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21.12.2024 22:33 Відповісти
Мені пох, в мене нікого немає. Всі родичі вже померли.
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21.12.2024 22:38 Відповісти
А сусіди є?
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22.12.2024 12:06 Відповісти
ні
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22.12.2024 12:09 Відповісти
У полі живеш?
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22.12.2024 13:19 Відповісти
Ні. В своєму (поки що) будинку (точніше - півбудинку), в приватному секторі м.Запоріжжя.
Сусіди - хто виїхав, а хто вже помер. Хати стоять пусті.
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22.12.2024 14:24 Відповісти
і дійсно ! відкрити всі кордони для ссикуняк і тоді вже точно російський чобіт буде на кордоні з Польшею!
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21.12.2024 18:50 Відповісти
Та вже краще в тюрму, ніж в армію.
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21.12.2024 22:39 Відповісти
А ти там вже був?
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22.12.2024 13:20 Відповісти
Ні. Але поруч зі мною жив один, котрий там 4 рази був. То я від нього багато чого знаю.
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22.12.2024 14:21 Відповісти
Зірвався медовий місяць....
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21.12.2024 16:10 Відповісти
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21.12.2024 20:21 Відповісти
Однак, під час перевірки вони не змогли відповісти на прості запитання, що викликало підозру у прикордонників Джерело: https://censor.net/ua/p3526368
***********
Треба глухонімих вибирати для одруження. І неписьменних.

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21.12.2024 16:20 Відповісти
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21.12.2024 16:25 Відповісти
..та облиште усіх цих Акторів події, продуманих, безродних зеленсько-бойкових малоросів, - і нехай пздують куди хочуть.. такі "українці" не потрібні Україні на найближчі 100 років....
Україна - то скарб (хто ще й досі з "приколістів" не роздуплився), нехай йуди-зрадники йдуть звідси - від них, какаразніц, - лише горе і біда (перевірено дебільними жлобами Донбасу).. нехай і не повертаються..
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21.12.2024 16:39 Відповісти
я такі пробачаюсь .... а на *** вони тут потрібні ? де вони зупинятся ? (пробачте за помилки , бо українську знаю , так як прабабуся навчила )
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21.12.2024 20:25 Відповісти
На жаль багато людей є юридично неграмотними, бо ніхто не може бути примушений давати показання та пояснення проти себе, членів своєї сім'ї, які можуть бути покладені в основу обвинувачення у вчиненні злочину - таке право встановлено статтею 63 Конституції України. Таким особам потрібно перетинати кордон разом з не військовозобовʼязаний адвокатом. В такому разі їх шанси перетнути кордон були б вищими.
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21.12.2024 17:12 Відповісти
Під час будь-якого спілкування з представниками державних органів громадянин України має право користуватися послугами адвокатів. В даній ситуації за порадою правознавця ця подружня пара мала відмовитись надавати будь-які пояснення оскільки мала всі необхідні документ для перетину кордону. І у разі безпідставної відмову у виїзді з країни можна було б подати до суду на прикордонників, які явно перевищили свої службові повноваження.
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21.12.2024 17:33 Відповісти
Вони відповідали на стандартні запитання прикордонників, а не були допитані. Вам ніколи на кордонах не задавали запитань, на кшталт ціль приїзду та навіть повторіть будь ласка ваше прізвище, а тоя щось не можу його прочитати. Це звичайні процедурні запитання якраз і розраховані виявити якісь нестиковки. Хіба не дивно буде коли дружина не знає як звати свого чоловіка?
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21.12.2024 17:52 Відповісти
З вашого допису зрозуміло, що ви людина не дотична до юриспруденції. Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) - правоохоронний орган спеціального призначення. Наведу примітивний приклад із американських фільмів про поліцейських. Перш за все вони говорять знамениту фразу «ви маєте право мовчати, бо все що ви скажете може бути використано проти вас». Якщо ви використовуєте термін «буде дивно», то мабуть краще не сперечатись на теми в яких ви не спеціаліст.
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21.12.2024 18:17 Відповісти
Ні, я не спеціаліст. Але десятки раз перетинав кордони різних країн. І чув багато запитань. Часом дуже дивних як на мене. І задавали мені іх не професійні слідчі з постановами від місцевих суддів, а звичайні бордер офіцери. І що дивно, я відповідав, а не кликав адвоката.
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21.12.2024 18:21 Відповісти
Можливо ви не зрозуміли, але мій допис стосувався конкретної ситуації викладеної в цій статті. Люди використали юридично чисту схему виїхати з України, витратили чималенькі гроші але вирішили зекономити на послугах адвоката, тому і поплатились, бо в підсумку їм маячить кримінальна справа. А те що ви розповіли про себе то є ваш вибір як спілкуватись з будь-якими правоохоронними органами: прикордонниками, СБУ, НАБУ, ДБР, поліція і т.д. До вас на вулиці може підійти поліцейський і щось запитати і то ваше право відповідати йому або відмовитись від спілкування залежно від ситуації. Всього вам найкращого.
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21.12.2024 18:32 Відповісти
Це не юридично чиста схема, а шахрайство.
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21.12.2024 18:34 Відповісти
Стаття 11 Загальної декларації прав людини, проголошує: «Кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися невинною доти, доки її винність не буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечують усі можливості для захисту».
Ви чомусь вирішили що будь-який шлюб з жінкою, яка має інвалідність є обов'язково шахрайством. Ви як і я не знаємо всіх обставин конкретної справи, і тільки суд має поставити крапку в цій історії.
«Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити і вас; і якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам.»
Матвія 7:1-2; Біблія в перекладі Турконяка.
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21.12.2024 18:49 Відповісти
А ще я хотів би вас бачити коли ви відмовитесь на кордоні якось країни назвати своє прізвище, бо воно, мовляв, є у паспорті який ви надали в руки офіцеру. Хай, мовляв, йде до школи та навчиться читати. А я йому не вчитель. А після цього будете запитувати чого вас з дійсною візою не пропускають у країну.
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21.12.2024 18:39 Відповісти
Ви не тільки про юриспруденція не маєте поняття, бо використовуєте термін «шахрайство» не маючи про нього ніякого уявлення, але мабуть і про чотири закони логіки нічого не чули. Спілкування з вами не має ніякого сенсу. Якщо вам важливо щоб ваше слово було останнє то напишіть мені ще якусь нісенітницю. Я відповідати не буду. Бережіть себе.
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21.12.2024 19:00 Відповісти
Маю надію, не побачу тебе більше, рафінований розумнику.
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21.12.2024 19:08 Відповісти
А також чотири елементи складу злочину ...
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21.12.2024 23:25 Відповісти
Все ви правильно кажете: усі ці випадки лише коли самі люди в кінці кінців зізнаються у тому, що не є подружжям (реальним). Але усе це фікція - складу злочину там нема (точніше його неможливо довести). Я таким чином звільнився - з ЗСУ, одружився на дівчині з інвалідністю. Мені у штабі так і сказали: ми розуміємо, що брак фіктивний, але усі документи в наявності і оформлені вірно. Відмовити в демобілізації вони не змогли.
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21.12.2024 18:51 Відповісти
Дякую за відповідь. На жаль на форумі мало адекватних дописувачів. Всього вам найкращого.
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21.12.2024 19:01 Відповісти
Дякую Вам.
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21.12.2024 22:31 Відповісти
Мене не має за що дякувати. Це в мене професійне. На початку 90-х відмовився від карʼєри судді і вирішив бути захисником. А прикордонники які без рішення суду «встановлюють» фіктивність шлюбу це один із численних прояв юридичного невігластва, який охопив Україну. Бажаю вам всього найкращого.
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21.12.2024 23:22 Відповісти
Навзаєм.
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21.12.2024 23:40 Відповісти
На вулиці, покинутих державою на призволяще інвалідів, настало свято
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21.12.2024 17:19 Відповісти
тобто без участі прикордонника в першій подружній ночі та підтвердження проникнення чоловіком його дружини, шлюб в Україні не вважаєтсья дійсним та людині не можливо користуватись законним правом?
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21.12.2024 18:57 Відповісти
Жінки-інваліди нині у тренді, завдяки війні.
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21.12.2024 21:05 Відповісти
Це якраз "прикордонники" є шахраями і злочинцями, а ці люди законно в шлюбі.Сергійко зі своїми посіпаками від майбутнього ,ревно заслуженого ордеру мкс зможе сховатися тільки в своїй любимій параші, яку він старанно з зеленим ****** намагається зробити в Україні.
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21.12.2024 21:31 Відповісти
Бідолашні.
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21.12.2024 22:32 Відповісти
 
 