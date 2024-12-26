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Незаконно отримали інвалідність: підозрюють двох прокурорів та двох посадовців МСЕК. ФОТОрепортаж

Двох прокурорів окружних прокуратур та двох посадовців МСЕК підозрюють у шахрайстві та службовому підробленні.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Так, керівник та заступник керівника окружних прокуратур у різних областях країни незаконно отримали статуси осіб з інвалідністю II групи, що дозволило одному із них шахрайським шляхом заволодіти понад 1 млн грн пенсійних виплат, а іншому - понад 400 тис. грн.

"Також установлено, що службові особи МСЕК безпідставно встановили прокурорам другу групу інвалідності безстроково, про що зазначили у своїх актах огляду, які в подальшому направили до органів Пенсійного фонду України для нарахування та виплати пенсій", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

Розслідування зловживань в системі МСЕК триває. Встановлюються інші причетні до корупційних схем.

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Також триває перевірка рішень МСЕК.

"Крім цього, завершено службове розслідування щодо можливих зловживань з отримання груп інвалідності прокурорами, висновки якого долучено до матеріалів згаданого кримінального провадження. В ході його проведення з органів прокуратури звільнено 5 прокурорів, ще 7 – звільнено з адміністративних посад", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Працівникам прокуратури різних рівнів повідомили про підозру у шахрайстві двом прокурорам (ч. 4 та ч. 5 ст. 190 КК України). Також двом службовим особам медико-соціальних експертних комісій повідомлено про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

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Шахрайство з інвалідністю: підозрюють двох прокурорів та двох посадовців МСЕК
Шахрайство з інвалідністю: підозрюють двох прокурорів та двох посадовців МСЕК
Шахрайство з інвалідністю: підозрюють двох прокурорів та двох посадовців МСЕК
Шахрайство з інвалідністю: підозрюють двох прокурорів та двох посадовців МСЕК

Автор: 

прокурор (624) інвалідність (267) Офіс Генпрокурора (3250) МСЕК (99)


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Топ коментарі
+6
Не хвилюйтесь! Цапів-відбувайлів знайшли і цим все закінчиться! Нікого не посадять, як завжди! Все притихне і ці інваліди знову вийдуть на роботу та будуть отримувати свої законні 100 000 пенсії!
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26.12.2024 13:45
+6
Ой! І н-і-і-х-то-о про це не знав! Значна частина цих проКУРВОрів, ментів, сбу-шників, мчс-ників, суддів поробили собі не те що групи інвалідності, але й .... статус УБД! А група інвалідності + статус УБД = статус інваліда війни. У той час як Воїн - фронтовик без руки, ноги чи ока... оббиває пороги виклянчуючи інвалідність, - ці підари в погонах отримують захмарні пенсії і ржуть з нас усіх! А пенсії їм виплачують з наших податків а далі - з податків наших дітей і онуків. ***... і ніхто про це не знав...
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26.12.2024 13:58
+4
та не травіть душу цією платівкою... Тут (в Україні) куди не плюнь то схематоз на державі та повне зрощення рукзакянів, прокурвів із суддями, із "десятиною" на верх, кожна мерія- це угрупування по розкраданню "нічийного" майна... А побачити "викинутого" високопосадовця мента на пенсії із НЕ болячками як у хронічного піддослідного щура- це нонсенс.
А морально вбиває те, що ні.уа їм не буде, максимум- як прийшло так і піде.
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26.12.2024 13:40
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Одне одному допомогло прокурор мав матеріали на лікарів а ті в сво чергу дали їм групи а ще адвокати як посередники і судді які все це заминають не за спасибі кругова порука система не пропала а пристосувалась і знахабніла
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26.12.2024 13:38 Відповісти
та не травіть душу цією платівкою... Тут (в Україні) куди не плюнь то схематоз на державі та повне зрощення рукзакянів, прокурвів із суддями, із "десятиною" на верх, кожна мерія- це угрупування по розкраданню "нічийного" майна... А побачити "викинутого" високопосадовця мента на пенсії із НЕ болячками як у хронічного піддослідного щура- це нонсенс.
А морально вбиває те, що ні.уа їм не буде, максимум- як прийшло так і піде.
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26.12.2024 13:40 Відповісти
Не піде - залишиться. "Звільнення" за кримінал. От і все...
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26.12.2024 14:16 Відповісти
І все? А всі інші?
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26.12.2024 13:40 Відповісти
А інші поки гроші на халяву отримують.Великі зарплати їм не вадять.
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26.12.2024 14:08 Відповісти
Не хвилюйтесь! Цапів-відбувайлів знайшли і цим все закінчиться! Нікого не посадять, як завжди! Все притихне і ці інваліди знову вийдуть на роботу та будуть отримувати свої законні 100 000 пенсії!
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26.12.2024 13:45 Відповісти
Це мабуть та прокурорша, що у 30 років стала інвалідом? А потім за день подолала відстань близько 40 км і зійшла на дві гори в Карпатах? Все це за один день!
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26.12.2024 13:49 Відповісти
Ой! І н-і-і-х-то-о про це не знав! Значна частина цих проКУРВОрів, ментів, сбу-шників, мчс-ників, суддів поробили собі не те що групи інвалідності, але й .... статус УБД! А група інвалідності + статус УБД = статус інваліда війни. У той час як Воїн - фронтовик без руки, ноги чи ока... оббиває пороги виклянчуючи інвалідність, - ці підари в погонах отримують захмарні пенсії і ржуть з нас усіх! А пенсії їм виплачують з наших податків а далі - з податків наших дітей і онуків. ***... і ніхто про це не знав...
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26.12.2024 13:58 Відповісти
Не треба забувати і про"пересічних" громадян України яки незаконо отримали пенсії по інвалідності..Таких "інвалідів"-тьма..
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26.12.2024 14:09 Відповісти
Дуже вибіркова "принциповість". Наприклад - з області, де 27 прокурорів пооформляли собі інвалідності й пенсію за вислугу років (прокурорську), відправляють для поглибленої перевірки МСЕК в Дніпровський НДІ проблем інвалідності лише... - 3-х. З яких - у т.ч. з онкологією, хіміо- та радіотерапією (коли волосся випадає), операціями з видалення пухлини... Напевно - підроблено, і волосся не випадало - людина брилася, щоб надурити МСЕК... (злий сарказм).
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26.12.2024 14:12 Відповісти
лише 2 із 10 000 .. ?
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26.12.2024 14:28 Відповісти
інші - свої, недоторкані
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26.12.2024 14:31 Відповісти
...прокурора Одеської області Олега Корнілова, у якого раніше знайшли майно у Дубаї на понад 400 тисяч доларів. Джерело: https://censor.net/ua/n3527201
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26.12.2024 18:53 Відповісти
Допис для МММ..
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26.12.2024 18:11 Відповісти
Безкарність породжує злочин, так і живем.
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26.12.2024 14:34 Відповісти
Іроди трикляті! Віддайте сук фронтовикам для Суда Божого!!!
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26.12.2024 16:05 Відповісти
Звільнили...?! ЗЛОДІІ в погонах наворовали( незаконно отримали...) міліони і... звільнили?! Адмінка?! В той час ,коли країна ,для захисту, пішла на жебри...?!А де кримінальна відповідальність,де компенсація збитків державі,НАРОДУ?!
Поділились здобутками?!!!
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26.12.2024 16:34 Відповісти
Цікаво, а напишуть колись приблизно так- спіймали сьогодні злодія, через два дні конфіскували у нього і його родини все майно і на третій день розстріляли казнокрада.
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27.12.2024 06:36 Відповісти
Прокурори НЕЗАКОННО отримали інвалідність і по суті почали ГРАБУВАТИ Пенсійний фонд, а за повинна бути тюрма.
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27.12.2024 13:48 Відповісти
 
 