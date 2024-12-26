Незаконно отримали інвалідність: підозрюють двох прокурорів та двох посадовців МСЕК. ФОТОрепортаж

Двох прокурорів окружних прокуратур та двох посадовців МСЕК підозрюють у шахрайстві та службовому підробленні.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Так, керівник та заступник керівника окружних прокуратур у різних областях країни незаконно отримали статуси осіб з інвалідністю II групи, що дозволило одному із них шахрайським шляхом заволодіти понад 1 млн грн пенсійних виплат, а іншому - понад 400 тис. грн.

"Також установлено, що службові особи МСЕК безпідставно встановили прокурорам другу групу інвалідності безстроково, про що зазначили у своїх актах огляду, які в подальшому направили до органів Пенсійного фонду України для нарахування та виплати пенсій", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

Розслідування зловживань в системі МСЕК триває. Встановлюються інші причетні до корупційних схем.

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Також триває перевірка рішень МСЕК.

"Крім цього, завершено службове розслідування щодо можливих зловживань з отримання груп інвалідності прокурорами, висновки якого долучено до матеріалів згаданого кримінального провадження. В ході його проведення з органів прокуратури звільнено 5 прокурорів, ще 7 – звільнено з адміністративних посад", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Працівникам прокуратури різних рівнів повідомили про підозру у шахрайстві двом прокурорам (ч. 4 та ч. 5 ст. 190 КК України). Також двом службовим особам медико-соціальних експертних комісій повідомлено про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

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