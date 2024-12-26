У Дніпрі вандали знищили пам’ятну дошку Чорноволу. ФОТО

У Дніпрі невідомі знищили пам'ятну дошку українському політику В’ячеславу Чорноволу, яка простояла понад 20 років.

Про це повідомив голова Дніпровського товариства політв’язнів та репресованих Іван Дремлюга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, цей факт виявила невелика група активістів, коли прийшла на місце вшанувати пам’ять Чорновола.

Як зазначив Дремлюга, дошка простояла з початку 2000-их років.

Коли саме це сталося, невідомо. Дошка була посаджена на клей і насаджена на гвинти, тобто вона не могла сама впасти, вона була добре закріплена і провисіла понад двадцять років", - зазначив він.

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Дремлюга розповів, що активісти вирішили відновити дошку власними зусиллями – можливо, в іншому дизайні.

За його словами, на це потрібно близько 4,5 тисяч гривень, оголошено збір, половина суми вже надійшла.

Керівник Товариства політв’язнів та репресованих зауважив, що на цьому місці згодом можуть встановити погруддя чи меморіальний ансамбль пам’яті Чорновола.

Також активісти ініціюють встановлення пам’ятної дошки Чорноволу на будівлі нинішньої обласної філармонії. Там раніше був Будинок культури залізничників, де збиралися "рухівці" і де В’ячеслав Чорновіл бував особисто.

Водночас до поліції активісти вирішили не звертатися.

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