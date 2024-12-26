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У Дніпрі вандали знищили пам’ятну дошку Чорноволу. ФОТО

У Дніпрі невідомі знищили пам'ятну дошку українському політику В’ячеславу Чорноволу, яка простояла понад 20 років.

Про це повідомив голова Дніпровського товариства політв’язнів та репресованих Іван Дремлюга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, цей факт виявила невелика група активістів, коли прийшла на місце вшанувати пам’ять Чорновола.

У Дніпрі вандали знищили пам'ятну дошку Чорноволу

Як зазначив Дремлюга, дошка простояла з початку 2000-их років.

Коли саме це сталося, невідомо. Дошка була посаджена на клей і насаджена на гвинти, тобто вона не могла сама впасти, вона була добре закріплена і провисіла понад двадцять років", - зазначив він.

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Дремлюга розповів, що активісти вирішили відновити дошку власними зусиллями – можливо, в іншому дизайні.

За його словами, на це потрібно близько 4,5 тисяч гривень, оголошено збір, половина суми вже надійшла. 

Керівник Товариства політв’язнів та репресованих зауважив, що на цьому місці згодом можуть встановити погруддя чи меморіальний ансамбль пам’яті Чорновола.

У Дніпрі вандали знищили пам'ятну дошку Чорноволу

Також активісти ініціюють встановлення пам’ятної дошки Чорноволу на будівлі нинішньої обласної філармонії. Там раніше був Будинок культури залізничників, де збиралися "рухівці" і де В’ячеслав Чорновіл бував особисто.

Водночас до поліції активісти вирішили не звертатися.

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Автор: 

Дніпро (3274) Чорновіл В’ячеслав (19) вандалізм (427) Дніпропетровська область (3726) Дніпровський район (78)


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Топ коментарі
+29
Починає вилазити гниль регіАНАЛЬна. Ссуки...
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26.12.2024 19:14
+17
Мразоты, к сожалению, расплодилось в Украине просто немеряно и всё это стало возможным с

попустительства власти.
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26.12.2024 19:27
+17
Ця гниль нікуди і не ховалася. Вони тільки перейменувалися на "слуг народу", "за життя" та ще декілька інших назв.
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26.12.2024 19:40
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26.12.2024 19:14 Відповісти
Починає вилазити гниль регіАНАЛЬна. Ссуки...
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26.12.2024 19:14 Відповісти
Ця гниль нікуди і не ховалася. Вони тільки перейменувалися на "слуг народу", "за життя" та ще декілька інших назв.
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26.12.2024 19:40 Відповісти
Саме про тих "парнєй" і казав ***** на пресконференції. Це очікувано. Після промови *****.
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26.12.2024 19:18 Відповісти
До поліції.... а був сенс звертатись?
Краще самім вирішити,аби тільки знати хто замовник
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26.12.2024 19:20 Відповісти
Замовник у кремлі.
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29.12.2024 10:42 Відповісти
це війна. І кацапи ведуть її проти всього українського. Отже, доки ми не будем їх просто нащити за антіукраїнськи вчинки, так і буде
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26.12.2024 19:25 Відповісти
Та то 3,14-д@ри під носом у дніпровських "мус...в" гуляють.
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26.12.2024 19:26 Відповісти
Мразоты, к сожалению, расплодилось в Украине просто немеряно и всё это стало возможным с

попустительства власти.
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26.12.2024 19:27 Відповісти
потрібно зконцентруватися не на новій дошці, а на пошуку і покаранню тих, хто здійснив цю провокацію. Бо тільки Тузік мстить кусаючи віник, а не руку яка його ним бʼє
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26.12.2024 19:32 Відповісти
То не вандали то диверсанти і агенти путі! Таких тут навалом, а ще більше які зашухерилися
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26.12.2024 19:34 Відповісти
Тільки хотів написати теж саме.
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26.12.2024 19:39 Відповісти
А це не чорна вдова калоМойшкого постаралась із своїми "бійцями"? Після віджатих квартир у батьків українських героїв - він цієї пробляді можна чого хоч чекати. Схоже на помсту сину Чорновола, який сказав всю правду про неї.
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26.12.2024 19:42 Відповісти
Просто ще не до всіх дійшло, що тут фанатів русского міра, хоч греблю гати. Звісно більшість з них сидить тихо, але не всі. Втім справжній шок в багатьох буде на наступних виборах, коли знову якась партія відкритих зрадників пройде 5% бар'єр і буде бігати коридорами влади.
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26.12.2024 19:57 Відповісти
все це тому що у нас немає інституту негромадянства, ми толерантні за мир в усьому мирі і проти всього поганого, ну такі націі зникають нажаль це природа . А нація яка хоче жити і мати майбутнє повинна рвати ворогів на смерть ...
просто дивіться на Ізраїль і євреїв
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26.12.2024 20:22 Відповісти
Ага, інститут негромадянства, це точно те, чого не вистачає Україні в цих реаліях. Першими негромадянами стане нинішня опозиція (і я не про провладну ОПЗЖ кажу). Втім досить подивитись на ідею іноагент в ерефії, і відразу стане зрозуміло, як щось подібне буде реалізовано тут.
І до речі, в Ізраїлі, теж не всі євреї готові "рвати ворогів на смерть". Це поширена помилка, так вважати.
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26.12.2024 20:27 Відповісти
В Дніпрі цього можна було очікувати: варто зробити для плити заглиблення в камені,
а плиту зробити чавунну чи з нержавіючої сталі. Щоб наступні вандали намучились.
А якщо буде прихований відеонагляд по інтернету - то їх ще й упіймають.
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26.12.2024 21:19 Відповісти
 
 