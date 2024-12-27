Прокуратура викрила групу зловмисників на чолі з посадовцем Ізюмської ОВА, які провели мільйонні маніпуляції на "єВідновленні". ФОТОрепортаж

Правоохоронці припинили діяльність злочинної групи на чолі з заступником начальника Ізюмської міської військової адміністрації, яка наживалась на програмі "єВідновлення".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Схема яку розробили зловмисники

За даними правоохоронців, у січні 2024 року діючий на той період заступник начальника Ізюмської МВА, який одночасно був членом Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією рф, розробив злочинний план заволодіння бюджетними коштами.

Він підшукав будинок в Ізюмі, який потребував ремонту, та організував подачу заяви від імені власника про отримання компенсації за зруйноване житло через державну програму "єВідновлення". Посадовець звернувся до свого знайомого та розповів про "схему". Небайдужий товариш запропонував допомогу і залучив до оборудки свого рідного дядька, який був експертом та склав завідомо неправдивий звіт про обстеження житлового будинку.

Вже надалі заступник начальника Ізюмської МВА забезпечив позитивний розгляд Комісією заяви про отримання компенсації за зруйноване житло і отримання двох житлових сертифікатів на загальну суму майже 1,5 млн гривень.

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"У березні 2024 року власник будинку, який нічого не знав про наміри фігурантів, отримав сертифікати. На цьому етапі зʼявилась ще одна фігурантка — бабуся дружини заступника начальника Ізюмської МВА. Він розповів родичці про оборудку та відправив її до власника будинку укладати "договір". Вона продала чоловіку будинок у Краматорську в обмін на ці два сертифікати. Щоправда, оціночна вартість житла на Донеччині складала менше, ніж півмільйона. Сторони уклали угоду у нотаріуса, зазначивши як спосіб оплати житлові сертифікати", - йдеться в повідомленні.

Як зазанчають в прокуратурі, надалі родичка перевела у готівку гроші з сертифікатів і склала довіреність, якою уповноважила зятя придбати на її ім’я транспортний засіб. Він купив їй Nissan 2017 року випуску за 400 тис. гривень.

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Правоохоронці встановили ще два аналогічні факти з будинками у м. Ізюм та с. Камʼянка Ізюмського району. Підшукавши ці два домоволодіння, щоб вони виглядали більш "пошкодженим від обстрілів", чиновник організував розбір даху із застосуванням молотка та кувалди. За ці два будинки злочинна група отримала житлові сертифікати на суму майже 3,5 млн гривень.

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Що інкримінують учасникам злочинної групи

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури посадовцю повідомлено про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великому розмірі, замаху на вказаний злочин та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України). Бабусі його дружини інкриміновано ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Товаришу чиновника та експерту повідомлено про підозру у пособництві у вчиненні вказаних злочинів (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України).

Правоохоронці викрили трьох учасників оборудки. Експерт нині переховується від слідства, йому повідомлено про підозру заочно.

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