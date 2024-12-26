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Новини
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НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо одеського експрокурора Корнілова через незадекларовану нерухомість у Дубаї, - ЗМІ

НАБУ взялося за одеського експрокурора після розслідування

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо ймовірного недостовірного декларування колишнього заступника прокурора Одеської області Олега Корнілова, у якого раніше знайшли майно у Дубаї на понад 400 тисяч доларів. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь пресслужби НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Незадекларована нерухомість

Як зазначається, в основу справи, зокрема, лягли факти з розслідування "Схем" про нерухомість експрокурора у Дубаї, яку він не згадав в жодній зі своїх декларацій.

Перед цим НАЗК провело перевірку декларації Корнілова за 2022 рік і за результатами направили обґрунтований висновок за ознаками недостовірних відомостей в НАБУ.

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"Відомості, оприлюднені у програмі журналістських розслідувань Схеми щодо активів, зокрема, об'єктів нерухомості колишнього начальника управління прокуратури Одеської області, є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому детективами НАБУ 20.12.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366−2 ККУ (декларування недостовірної інформації)", — йдеться у відповіді НАБУ на запит журналістів.

Раніше декларації Корнілова перевірили у Національному агентстві з питань запобігання корупції  й підтвердили наявність у нього незадекларованої нерухомості у Дубаї, про яке розповіли "Схеми".

"Під час проведення перевірки Національним агентством встановлено, що суб’єкт декларування володіє нерухомістю, розташованою в Об’єднаних Арабських Еміратах, що підтверджуються відомостями офіційного земельного реєстру Дубаю", - йдеться у результатах перевірки НАЗК.

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Про що розслідування "Схем"?

14 травня "Схеми" опублікували розслідування, у якому журналісти з понад 70 медіа-організацій з усього світу проаналізували дані про тисячі об'єктів нерухомості в Дубаї, переважно за 2020 і 2022 роки.

У розслідуванні йшлося про майно Корнілова на суму понад 400 тисяч доларів США, а саме двох квартир у Jumeirah Bay X1 Tower, які він придбав протягом 2011-2012 років, та готельного номеру в Aykon City-Tower B, власником якого Корнілов став у 2016 році.

Вказані квартири експрокурор здавав в оренду з 2014 року – про що свідчать дані транзакцій з державного реєстру Дубаю, які є у розпорядженні журналістів. Сукупно йому вдалося заробити на такій діяльності понад 100 тисяч доларів США.

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У 2020 році Корнілов спочатку продав одну квартиру, а згодом і другу, це сталось у 2023 році. За них загалом він отримав понад 250 тисяч доларів США.

Станом на грудень 2024 року, Корнілов все ще є власником готельного номеру, який придбав за 210 тисяч доларів США.

Крім цього, НАЗК також встановило, що одеський експрокурор не вказав у декларації грошові активи, доходи, корпоративні права, вартість транспортних засобів на суму понад 2 мільйони гривень. 

Що відомо про Олега Корнілова?

Олег Корнілов був заступником головного прокурора Одещини, після того перейшов на посаду заступника начальника слідчого управління обласної прокуратури, а ще пізніше став і керівником підрозділу.

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Але у 2014 році, після Революції гідності, був люстрований – його звільнили з посади відповідно до закону "Про очищення влади".

Корнілов подав позов до Одеського окружного адміністративного суду на прокуратуру, щоб його поновили на роботі з виплатою зарплати за період "вимушеного прогулу" та зняли 10-річну заборону обіймати посади.

У 2020 році Одеський окружний адмінсуд ухвалив рішення відновити його на посаді начальника слідчого управління прокуратури Одеської області, а через рік місцевий апеляційний адмінсуд остаточно це рішення закріпив. Йому також виплатили понад 2,3 мільйона гривень з бюджету за "вимушений прогул" з 2014 року.

Після поновлення Олег Корнілов залишався на посаді трохи понад рік, у серпні 2022 року звільнився "за власним бажанням".

Також читайте: Син Баканова завершує зведення маєтку під Києвом на землі, купленій за втричі заниженою вартістю, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

НАБУ (5068) декларація (1419) Дубай (73) корупція (4683) нерухомість (891) незаконне збагачення (191)


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Топ коментарі
+9
шукайте ретельніше.....в нього ще і пашпорт з куркою може бути...
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26.12.2024 18:49
+6
Голови МСЕКів , прокурори , судді , начальники ТЦК ... якщо всіх потрусити - там не мільони , а мільярди баксів !
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26.12.2024 18:50
+3
Всё это мелкие сошки, вот закончится война, будем надеяться, придут к власти люди с чистыми руками и железными кулаками, которые соберут всю мразоту в одну камеру, вернут государству всё украденное , а негодяев на утилизацию.
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26.12.2024 18:53
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шукайте ретельніше.....в нього ще і пашпорт з куркою може бути...
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26.12.2024 18:49 Відповісти
ну це як Rolex, куди ж без курчасто-лапчастого..
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26.12.2024 18:54 Відповісти
А якщо , наприклад , буде паспорт ЄС чи ОАЕ , тоді все нормально ?
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26.12.2024 19:02 Відповісти
...а тим часом всенародно обрані зєлєбобіки розповідають про постійну, активну та невтомну боротьбу з корупцією...
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26.12.2024 19:05 Відповісти
Голови МСЕКів , прокурори , судді , начальники ТЦК ... якщо всіх потрусити - там не мільони , а мільярди баксів !
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26.12.2024 18:50 Відповісти
Всё это мелкие сошки, вот закончится война, будем надеяться, придут к власти люди с чистыми руками и железными кулаками, которые соберут всю мразоту в одну камеру, вернут государству всё украденное , а негодяев на утилизацию.
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26.12.2024 18:53 Відповісти
мрії, мрії...
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26.12.2024 18:55 Відповісти
Это всё, что нам остаётся.....
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26.12.2024 19:03 Відповісти
"придут к власти люди с чистыми руками и железными кулаками", атнімут всьо і падєлят... мєжду собой...
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26.12.2024 19:10 Відповісти
І це правильно !
Сильний забирає що треба - на цьому базується вся еволюція на планеті
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26.12.2024 19:14 Відповісти
Якщо ви вважаєте себе твариною а не людиною - тоді для вас це правильно.
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26.12.2024 19:27 Відповісти
Так, спочатку все, що треба, забирає "сильний". Але потім все це чомусь опиняється у загребущих руках "хітрожопих".
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26.12.2024 19:43 Відповісти
Російське вторгнення - це лише 10% проблем України. 90% її ворогів знаходяться всередині.
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26.12.2024 19:49 Відповісти
як відкрили, так і закриють. Краще взагалі було не відкривати. Але ж роботу треба показати!
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26.12.2024 22:28 Відповісти
 
 