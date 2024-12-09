Незаконне збагачення керівника АМКУ Кириленка на понад 72 млн грн: слідство завершено

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою керівника АМКУ Павла Кириленка у незаконному збагаченні на 72,1 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАБУ.

Як встановило слідство, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

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Йдеться про:

7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м

будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;

2 гаражні бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль ВМW Х3.

Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн.

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Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Справа Кириленка

Нагадаємо, у березні 2024 року НАБУ відкрило справу проти голови АМКУ Кириленка після розслідування про елітне майно його родини.

Як повідомлялося, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.

Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.

У серпні 2024 року САП повідомила про підозру Кириленку в незаконному збагаченні на 56 млн грн.

28 серпня 2024 року суд обрав голові АМКУ Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн. Підозрюваний у незаконному збагаченні голова АМКУ Кириленко вніс 30 мільйонів застави.