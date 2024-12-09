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Новини
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Незаконне збагачення керівника АМКУ Кириленка на понад 72 млн грн: слідство завершено

Голова АМКУ Павло Кириленко

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою керівника АМКУ Павла Кириленка у незаконному збагаченні на 72,1 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАБУ.

Як встановило слідство, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

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Йдеться про:

  • 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м
  • будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
  • 2 гаражні бокси;
  • 6 паркомісць;
  • 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
  • автомобіль ВМW Х3.

Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн.

Також читайте: Підозрюваний у незаконному збагаченні голова АМКУ Кириленко вніс 30 мільйонів застави, – САП

Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Справа Кириленка

Нагадаємо, у березні 2024 року НАБУ відкрило справу проти голови АМКУ Кириленка після розслідування про елітне майно його родини.

Як повідомлялося, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.

Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.

У серпні 2024 року САП повідомила про підозру Кириленку в незаконному збагаченні на 56 млн грн.

28 серпня 2024 року суд обрав голові АМКУ Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн. Підозрюваний у незаконному збагаченні голова АМКУ Кириленко вніс 30 мільйонів застави.

Автор: 

НАБУ (5066) САП (2215) незаконне збагачення (190) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+9
Кириленко причастен к событиям 2014 года в Донецкой области! Он даже вручал грамоту вдове организатора ДНР наверное за успешное создание ее покойным мужем ДНР.
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09.12.2024 18:40
+8
То може їм ще зарплати підвищити, щоб не крали, щоб хабарі не брали?
Але все-таки гільйотина буде дієвіша!
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09.12.2024 18:51
+7
Сьогодні в Україні державне свято День Корупії!
Щиро вітаю Вас,шановні українці!
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09.12.2024 18:41
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Пітор кончений
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09.12.2024 18:40 Відповісти
Кириленко причастен к событиям 2014 года в Донецкой области! Он даже вручал грамоту вдове организатора ДНР наверное за успешное создание ее покойным мужем ДНР.
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09.12.2024 18:40 Відповісти
А я в статье не увидел про машину которую Кириленко купил любовнице в 2010 году Jaguar XK-R АН0600НЕ
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09.12.2024 20:23 Відповісти
Сьогодні в Україні державне свято День Корупії!
Щиро вітаю Вас,шановні українці!
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09.12.2024 18:41 Відповісти
Це свято у нас кожен день. Вже за"бались святкувати.
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09.12.2024 21:24 Відповісти
наслужив народу
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09.12.2024 18:43 Відповісти
А всі інші збагачуються законно
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09.12.2024 18:48 Відповісти
Нє вінаватая оно. Нє вінаватая.
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09.12.2024 18:50 Відповісти
То може їм ще зарплати підвищити, щоб не крали, щоб хабарі не брали?
Але все-таки гільйотина буде дієвіша!
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09.12.2024 18:51 Відповісти
То таке. Головне, що всі інші держслужбовці - порядні та чесні юди.
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09.12.2024 18:58 Відповісти
******
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09.12.2024 19:05 Відповісти
Ой толоко не увольняйте его он же такой красивый и накаченный и ещё у него брат в МГБ ДНР работает, если что он может налаживать межгосударственные связи между Украиной и ДНР!
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09.12.2024 19:48 Відповісти
... прибарахлився потужно .
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09.12.2024 20:40 Відповісти
Кацапське нутро невиліковне...
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09.12.2024 21:25 Відповісти
70 вкрав, 30 віддав державі і з чистою совістью на волю.
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09.12.2024 21:26 Відповісти
ТРЕБА РОБИТИ ПАРТІЮ ЛГБТ Й ТАКИХ ВІДДАВАТИ НА ПЕРЕВИХОВАННЯ !) ЩО ТАМ ЇБЛ@М ТОРГУВАЛИ !!!
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10.12.2024 01:46 Відповісти
 
 