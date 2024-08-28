Суд обрав голові АМКУ Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн (оновлено)

Сьогодні, 28 серпня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення призначити голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 30 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив кореспондент видання hromadske із зали суду.

Як пояснювала прокурорка, обрати запобіжний захід мали б через 72 години з моменту оголошення підозри. Натомість Кириленку це робили майже 2 тижні: перше засідання було 15 серпня, а потім 20-го та 27-го.

Суддя не дозволяв відеофіксацію та трансляцію попередніх засідань попри те, що вони були відкриті. Прокурорка виступала за фільмування, адже можна було б запобігти викривленню інформації у медіа, що вже, за її словами, ставалось. Натомість адвокат Кириленка наполягав, що обмеження необхідні задля безпеки глави АМКУ.

Сам же підозрюваний вказував, що "провокації" та викривлення інформації буде незалежно від дозволу на фільмування. Суддя ж заявив, що на минулих засіданнях хтось із присутніх отримав його номер телефону й писав йому.

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Пізніше на засіданні 27 серпня прокурорка сама подала клопотання, щоб дозволити трансляцію суду, тому що прибула вільна слухачка на кріслі колісному, яка не змогла потрапити до зали. І хоч адвокат заперечував, суддя вже погодився на трансляцію.

Як інформує портал "Слово і діло", детектив НАБУ і прокурор САП просили заарештувати Кириленка з альтернативою 120,92 млн грн застави.

У задоволенні клопотання відмовити. Застосувати до підозрюваного Павла Кириленка запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30,28 млн грн", – оголосив рішення суддя.

На Кириленка також поклали низку обов'язків: прибувати за першою вимогою; повідомляти про зміну місця проживання та/або роботою; не відлучатися з Києва без дозволу; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

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Згодом цю інформацію підтвердили у САП.

"28 серпня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до чинного очільника державного органу зі спеціальним статусом, підозрюваного у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Суд відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, про тримання під вартою та застосував до високопосадовця запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30,280 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що прокурор не погоджується із вказаним рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку до Апеляційної палати ВАКС.

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Нагадаємо, НАБУ і САП підозрюють голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та брехні в деклараціях.

З 2020 по 2023 роках Кириленко став власником 21 об’єкту нерухомості (будинок, квартири в Києві та Ужгороді) та люксового авто, записавши все на родичів своєї дружини", - йдеться у повідомленні.