Суд обрав голові АМКУ Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн (оновлено)
Сьогодні, 28 серпня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення призначити голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 30 млн гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив кореспондент видання hromadske із зали суду.
Як пояснювала прокурорка, обрати запобіжний захід мали б через 72 години з моменту оголошення підозри. Натомість Кириленку це робили майже 2 тижні: перше засідання було 15 серпня, а потім 20-го та 27-го.
Суддя не дозволяв відеофіксацію та трансляцію попередніх засідань попри те, що вони були відкриті. Прокурорка виступала за фільмування, адже можна було б запобігти викривленню інформації у медіа, що вже, за її словами, ставалось. Натомість адвокат Кириленка наполягав, що обмеження необхідні задля безпеки глави АМКУ.
Сам же підозрюваний вказував, що "провокації" та викривлення інформації буде незалежно від дозволу на фільмування. Суддя ж заявив, що на минулих засіданнях хтось із присутніх отримав його номер телефону й писав йому.
Пізніше на засіданні 27 серпня прокурорка сама подала клопотання, щоб дозволити трансляцію суду, тому що прибула вільна слухачка на кріслі колісному, яка не змогла потрапити до зали. І хоч адвокат заперечував, суддя вже погодився на трансляцію.
Як інформує портал "Слово і діло", детектив НАБУ і прокурор САП просили заарештувати Кириленка з альтернативою 120,92 млн грн застави.
У задоволенні клопотання відмовити. Застосувати до підозрюваного Павла Кириленка запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30,28 млн грн", – оголосив рішення суддя.
На Кириленка також поклали низку обов'язків: прибувати за першою вимогою; повідомляти про зміну місця проживання та/або роботою; не відлучатися з Києва без дозволу; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.
Згодом цю інформацію підтвердили у САП.
"28 серпня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до чинного очільника державного органу зі спеціальним статусом, підозрюваного у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України).
Суд відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, про тримання під вартою та застосував до високопосадовця запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30,280 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що прокурор не погоджується із вказаним рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку до Апеляційної палати ВАКС.
Нагадаємо, НАБУ і САП підозрюють голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та брехні в деклараціях.
З 2020 по 2023 роках Кириленко став власником 21 об’єкту нерухомості (будинок, квартири в Києві та Ужгороді) та люксового авто, записавши все на родичів своєї дружини", - йдеться у повідомленні.
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Завтра, как Дмитрук - свалит
То есть 30 миллионов - это такса за возможность свалить
Недорого для такого пацана
Это слезы..
Там, на дні, закони інші.... Їх там немає!
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgordonua.com%2Fukr%2Fnews%2Fpolitics%2Fzelenskij-zvilniv-z-posadi-holovi-donetskoji-ova-kirilenka-vin-mozhe-ocholiti-antimonopolnij-komitet-1679862.html&psig=AOvVaw3r9Ik68bOYoP-4XcZxcvbi&ust=1724925315468000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCLiR7-G1l4gDFQAAAAAdAAAAABAE Зеленський звільнив з посади голови Донецької ОВА Кириленка. Він може очолити Антимонопольний комітет
Ото "потужно" здобули...☹️
Ехвєхтівний менеджер...
Якщо ця ДРГ складалася з чеченців, то ...
Для Зеленского именно чеченцы - враги
Те, кто подобно Дудаеву, защищал Ичкерию
Зеленский - абсолютно путинский продукт
Все его подсознание- это путинская эпоха
Он не испытывает ненависти к кадыровцам
Он ненавидит именно чеченцев
Не ищите ему оправдания
Нет оправдания подобному предательству
Все, что делает Зеленский - это только для спасения собственной шкуры
На Украину ему плевать точно также, как и путину - на россию
Это такие два социопата
Которые интересуются только собой
Зеленський не путінський продукт, а пост-радянський.
Он именно путинский
Когда рулят НЕ ИДЕИ - А БАБЛО
Он всегда дико восхищался путиным
А СССР ему нахрен не нужен
Где в СССР кокс возьмёшь?
Кто тебе в СССР позволит валютные счета иметь
Недвижимость в Лондоне и не только в Лондоне
А про чеченцев я вообще не хочу говорить
Если президент хотел опозориться - у него отлично получилось
Беда только,что он этого не понимает
Редкостный *******....
Все вірно.
Зеленський був популярний шоумен, артист, продюсер. Інакше б він у Президенти не потрапив.
Як - інше питання.
Если бы на него не сделали ставку спецслужбы РФ
Они в него круто вложились
Вряд ли тогда самые умные гэбэшники понимали
К чему это приведет в итоге
Эту операцию внедрения я считаю более крутой
Чем внедрение Кима Филби
Снимаю шляпу перед чекистами
А еще снимаю шляпу за Меркель и Берлускони
За Трампа и Салливана
За конченую Грету Тунберг и совсем конченого Илона Маска
Трудно найти сегодня на планете того,кто не замаран
Сотрудничеством с ФСБ
А остальных - тьма
Поэтому мир в такой жопе...
Інакше б на нього не поставили ФСБ, ГРУ - за Вашою версією.
Потом сделала популярным
Вот в такой последовательности все происходило
С мелким пацанов из украинской провинции
Высоколобые москвичи и ленинградцы не стали сотрудничать с ФСБ
А Зеленский стал
Он за славу и деньги продаст все
И маму и родину
Я не краду . И не беру
И у меня никогда в этой стране шансов не было , нет и не будет
Именно потому что я не краду и не беру
Украинцы никогда не будут выбирать честных людей во власть
Потому что тогда им будет очень стыдно за самих себя
А на фоне позорной власти - украинцы кажутся почти приличными людьми
ГАНЬБА ВСЕУКРАЇНСЬКА.