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Новини
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Суд обрав голові АМКУ Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн (оновлено)

Павло Кириленко

Сьогодні, 28 серпня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення призначити голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 30 млн гривень. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив кореспондент видання hromadske із зали суду.

Як пояснювала прокурорка, обрати запобіжний захід мали б через 72 години з моменту оголошення підозри. Натомість Кириленку це робили майже 2 тижні: перше засідання було 15 серпня, а потім 20-го та 27-го.

Суддя не дозволяв відеофіксацію та трансляцію попередніх засідань попри те, що вони були відкриті. Прокурорка виступала за фільмування, адже можна було б запобігти викривленню інформації у медіа, що вже, за її словами, ставалось. Натомість адвокат Кириленка наполягав, що обмеження необхідні задля безпеки глави АМКУ.

Сам же підозрюваний вказував, що "провокації" та викривлення інформації буде незалежно від дозволу на фільмування. Суддя ж заявив, що на минулих засіданнях хтось із присутніх отримав його номер телефону й писав йому.

Також читайте: Справа голови АМКУ Кириленка: У одному з телефонів знайшли рекомендації щодо знищення доказів

Пізніше на засіданні 27 серпня прокурорка сама подала клопотання, щоб дозволити трансляцію суду, тому що прибула вільна слухачка на кріслі колісному, яка не змогла потрапити до зали. І хоч адвокат заперечував, суддя вже погодився на трансляцію.

Як інформує портал "Слово і діло", детектив НАБУ і прокурор САП просили заарештувати Кириленка з альтернативою 120,92 млн грн застави.

У задоволенні клопотання відмовити. Застосувати до підозрюваного Павла Кириленка запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30,28 млн грн", – оголосив рішення суддя.

На Кириленка також поклали низку обов'язків: прибувати за першою вимогою; повідомляти про зміну місця проживання та/або роботою; не відлучатися з Києва без дозволу; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очільнику АМКУ Кириленку повідомлено про підозру в незаконному збагаченні на 56 млн грн, - САП

Згодом цю інформацію підтвердили у САП.

"28 серпня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до чинного очільника державного органу зі спеціальним статусом, підозрюваного у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Суд відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, про тримання під вартою та застосував до високопосадовця запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30,280 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що прокурор не погоджується із вказаним рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку до Апеляційної палати ВАКС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова АМКУ Кириленко задекларував оформлену на бабусю елітну квартиру, яку знайшли журналісти

Нагадаємо, НАБУ і САП підозрюють голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та брехні в деклараціях.

З 2020 по 2023 роках Кириленко став власником 21 об’єкту нерухомості (будинок, квартири в Києві та Ужгороді) та люксового авто, записавши все на родичів своєї дружини", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Антикорупційний суд ВАКС (1947) запобіжний захід (484) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+16
Сегодня заплатит
Завтра, как Дмитрук - свалит
То есть 30 миллионов - это такса за возможность свалить
Недорого для такого пацана
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28.08.2024 12:37
+11
Оце маємо " правосуддя"...вкрав 56млн...віддав 30млн і ти вільний...
Ото "потужно" здобули...☹️
Ехвєхтівний менеджер...
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28.08.2024 13:02
+9
Збагатився на 56 лямів застава в 30, лишається ще на непогане життя.
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28.08.2024 12:55
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Сегодня заплатит
Завтра, как Дмитрук - свалит
То есть 30 миллионов - это такса за возможность свалить
Недорого для такого пацана
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28.08.2024 12:37 Відповісти
Стєсняюсь спросить. Откуда бабки, Зин?
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28.08.2024 14:24 Відповісти
Да это разве бабки для него?
Это слезы..
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28.08.2024 14:36 Відповісти
для нього - це копійки.....
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28.08.2024 14:39 Відповісти
В залишку, решта -(56,2-30,28)= 26 млн.кому...?
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28.08.2024 21:08 Відповісти
Дно не що пробито а й розірвано на шматки..злодій займає велику посаду і при владі...та він давно повинен під шконкою коло параші в позі ембріона чухатись в роздовбане дупло бути..
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28.08.2024 12:38 Відповісти
Дно є дно....
Там, на дні, закони інші.... Їх там немає!
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28.08.2024 14:40 Відповісти
чи будуть його ловити на кордоні, чи не будуть...риторичне питання...
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28.08.2024 12:44 Відповісти
Збагатився на 56 лямів застава в 30, лишається ще на непогане життя.
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28.08.2024 12:55 Відповісти
На 5******, це те що знайшли, при такій посаді напевно десятина ,там ще стане всім і суддям ітд.
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28.08.2024 13:18 Відповісти


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgordonua.com%2Fukr%2Fnews%2Fpolitics%2Fzelenskij-zvilniv-z-posadi-holovi-donetskoji-ova-kirilenka-vin-mozhe-ocholiti-antimonopolnij-komitet-1679862.html&psig=AOvVaw3r9Ik68bOYoP-4XcZxcvbi&ust=1724925315468000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCLiR7-G1l4gDFQAAAAAdAAAAABAE Зеленський звільнив з посади голови Донецької ОВА Кириленка. Він може очолити Антимонопольний комітет
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28.08.2024 12:57 Відповісти
Оце маємо " правосуддя"...вкрав 56млн...віддав 30млн і ти вільний...
Ото "потужно" здобули...☹️
Ехвєхтівний менеджер...
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28.08.2024 13:02 Відповісти
може віін теж чеченців під Києвом кошмарив ... пліч опліч з татаровим ...
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28.08.2024 13:15 Відповісти
Нервувався. Обмовився. Треба було сказати "кадирівці". Але виникає питання - кадирівці чеченці ??

Якщо ця ДРГ складалася з чеченців, то ...
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28.08.2024 14:58 Відповісти
Я так не думаю
Для Зеленского именно чеченцы - враги
Те, кто подобно Дудаеву, защищал Ичкерию
Зеленский - абсолютно путинский продукт
Все его подсознание- это путинская эпоха
Он не испытывает ненависти к кадыровцам
Он ненавидит именно чеченцев
Не ищите ему оправдания
Нет оправдания подобному предательству
Все, что делает Зеленский - это только для спасения собственной шкуры
На Украину ему плевать точно также, как и путину - на россию
Это такие два социопата
Которые интересуются только собой
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28.08.2024 15:08 Відповісти
Тобто кадирівці не чеченці ??

Зеленський не путінський продукт, а пост-радянський.
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28.08.2024 22:46 Відповісти
О, нет!!!!
Он именно путинский
Когда рулят НЕ ИДЕИ - А БАБЛО
Он всегда дико восхищался путиным
А СССР ему нахрен не нужен
Где в СССР кокс возьмёшь?
Кто тебе в СССР позволит валютные счета иметь
Недвижимость в Лондоне и не только в Лондоне
А про чеченцев я вообще не хочу говорить
Если президент хотел опозориться - у него отлично получилось
Беда только,что он этого не понимает
Редкостный *******....
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28.08.2024 23:55 Відповісти
Ви тільки підтверджуєте - усі нуворіши, після розпаду Союзу, хотіли і отримали бабло.
Все вірно.

Зеленський був популярний шоумен, артист, продюсер. Інакше б він у Президенти не потрапив.
Як - інше питання.
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29.08.2024 12:53 Відповісти
Зеленский никогда не стал бы популярным ШОУМЕНОМ
Если бы на него не сделали ставку спецслужбы РФ
Они в него круто вложились
Вряд ли тогда самые умные гэбэшники понимали
К чему это приведет в итоге
Эту операцию внедрения я считаю более крутой
Чем внедрение Кима Филби
Снимаю шляпу перед чекистами
А еще снимаю шляпу за Меркель и Берлускони
За Трампа и Салливана
За конченую Грету Тунберг и совсем конченого Илона Маска
Трудно найти сегодня на планете того,кто не замаран
Сотрудничеством с ФСБ
А остальных - тьма
Поэтому мир в такой жопе...
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29.08.2024 14:19 Відповісти
Ніт, Зеленський таки був відомим і популярним шоуменом.
Інакше б на нього не поставили ФСБ, ГРУ - за Вашою версією.
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29.08.2024 18:14 Відповісти
ФСБ сначала его завербовала
Потом сделала популярным
Вот в такой последовательности все происходило
С мелким пацанов из украинской провинции
Высоколобые москвичи и ленинградцы не стали сотрудничать с ФСБ
А Зеленский стал
Он за славу и деньги продаст все
И маму и родину
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29.08.2024 19:57 Відповісти
бл@, сьогодні в ресторан обідати не піде....
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28.08.2024 13:04 Відповісти
А як вони визначають суму застави ? Це мабуть у них є для ДСК такий собі посібник ,який показує, яка державна посада і за який термін дозволяє "наколядувати" таку -то суму .
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28.08.2024 13:37 Відповісти
У багатьох статтях є визначення. Але так, проблєма є. Методика розмита.
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28.08.2024 14:59 Відповісти
В цій країні всі крадуть та беруть хабарі???
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28.08.2024 13:44 Відповісти
Нет
Я не краду . И не беру
И у меня никогда в этой стране шансов не было , нет и не будет
Именно потому что я не краду и не беру
Украинцы никогда не будут выбирать честных людей во власть
Потому что тогда им будет очень стыдно за самих себя
А на фоне позорной власти - украинцы кажутся почти приличными людьми
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28.08.2024 14:49 Відповісти
Кто ****** бабки тот ест! Кто не ****** бабки тот не ест..... Ви зробили себе разом в 2019 Українці це ваша вина!
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28.08.2024 14:00 Відповісти
Якщо його підозрюють в корупції, і збагаченні більшої суми грошей, тоді дії судді, виглядають, як не професійними як мінімум, а як максимум корумпованими, що потребує по перше провести розслідування з приводу її кваліфікації, також хто приймав на роботу не кваліфікованого спеціаліста, а якщо є факт корупції, то розслідувати і наказати, а хто в нас суддів суде?
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28.08.2024 14:03 Відповісти
Оце те падло, яке було відповідальним за будівництво фортифікацій на Донеччині! Жаль, нема в нас штрафних батальйрнів - отуди б цю падлюку, хай змиває кров'ю свої фортифікації біля Авдіївки, про які він нам розповідав!
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28.08.2024 14:17 Відповісти
.... ще один патужний рішала із молодої команди, завтра буде в Молдові.
ГАНЬБА ВСЕУКРАЇНСЬКА.
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28.08.2024 14:54 Відповісти
Тобто половину накраденого переписуєш на слідчого і ти вільна людина вільної країни.
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28.08.2024 14:57 Відповісти
Легко! Як не сам, то "друзі" з Банкової заплатять. Вони через нього немало заробили...
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28.08.2024 15:01 Відповісти
Чекаємо на жалістний лист, від отого у ВРУ, з Сухумського розплідника…
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28.08.2024 15:57 Відповісти
він та і вони всі разом накрали стільки,що вистачить на виходи під заставу сотні таких кириленків.як на дрони то нема грошей,а щура кириленка витягнути -то є
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28.08.2024 16:25 Відповісти
Вже вийшов. І оці 56 мільйонів, це лише те, що змогли довести.
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28.08.2024 19:47 Відповісти
звонит в охвис нач. вца ..разрешите доложить.. там третий помощник второго зама в ответ ---.. вам что напомнить реквизиты ??? или не надо ??? конец связи
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28.08.2024 20:00 Відповісти
с 22 года бубочка поменял штук 17 нач вца и ни одна **** не получила срок . кого ослом отправил кто просто свалил а там миллиарды грн мимо кассы .бюджета. там десятки миллиардов гривень --- воровство и откаты откаты откаты . Так прикольно слышать когда два нач. тцк под КИЕВОМ ..в темную .. использовали ВЛК для своего обогащения и это *****-лапшу на всю УКРАИНУ вешает зелемарахвон . даже масейчук-каломойская не паверила . как может врач .. в темную.. нарисовать диагноз
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28.08.2024 20:14 Відповісти
"... а сам сидиш на горищі і пишеш, пишеш, пишеш ..." - цитата з анекдота
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30.08.2024 04:05 Відповісти
 
 