Суд избрал главе АМКУ Кириленко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн
Сегодня, 28 августа, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение назначить главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко меру пресечения в виде залога в размере более 30 млн гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспондент издания hromadske из зала суда.
Как объясняла прокурор, избрать меру пресечения должны были бы через 72 часа с момента объявления подозрения. Зато Кириленко это делали почти 2 недели: первое заседание было 15 августа, а затем 20-го и 27-го.
Судья не позволял видеофиксацию и трансляцию предыдущих заседаний, несмотря на то, что они были открыты. Прокурор выступала за съемку, ведь можно было бы предотвратить искажение информации в медиа, что уже, по ее словам, происходило. Зато адвокат Кириленко настаивал, что ограничения необходимы для безопасности главы АМКУ.
Сам же подозреваемый указывал, что "провокации" и искажение информации будет независимо от разрешения на съемку. Судья же заявил, что на прошлых заседаниях кто-то из присутствующих получил его номер телефона и писал ему.
Позже на заседании 27 августа прокурор сама подала ходатайство, чтобы разрешить трансляцию суда, потому что прибыла свободная слушательница на кресле колесном, которая не смогла попасть в зал. И хотя адвокат возражал, судья уже согласился на трансляцию.
Как информирует портал "Слово и дело", детектив НАБУ и прокурор САП просили арестовать Кириленко с альтернативой 120,92 млн грн залога.
В удовлетворении ходатайства отказать. Применить к подозреваемому Павлу Кириленко меру пресечения в виде залога в размере 30,28 млн грн", - огласил решение судья.
На Кириленко также возложили ряд обязанностей: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении места жительства и/или работы; не отлучаться из Киева без разрешения; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.
Напомним, НАБУ и САП подозревают главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и лжи в декларациях.
С 2020 по 2023 годах Кириленко стал владельцем 21 объекта недвижимости (дом, квартиры в Киеве и Ужгороде) и люксового авто, записав все на родственников своей жены", - говорится в сообщении.
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Завтра, как Дмитрук - свалит
То есть 30 миллионов - это такса за возможность свалить
Недорого для такого пацана
Это слезы..
Там, на дні, закони інші.... Їх там немає!
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgordonua.com%2Fukr%2Fnews%2Fpolitics%2Fzelenskij-zvilniv-z-posadi-holovi-donetskoji-ova-kirilenka-vin-mozhe-ocholiti-antimonopolnij-komitet-1679862.html&psig=AOvVaw3r9Ik68bOYoP-4XcZxcvbi&ust=1724925315468000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCLiR7-G1l4gDFQAAAAAdAAAAABAE Зеленський звільнив з посади голови Донецької ОВА Кириленка. Він може очолити Антимонопольний комітет
Ото "потужно" здобули...☹️
Ехвєхтівний менеджер...
Якщо ця ДРГ складалася з чеченців, то ...
Для Зеленского именно чеченцы - враги
Те, кто подобно Дудаеву, защищал Ичкерию
Зеленский - абсолютно путинский продукт
Все его подсознание- это путинская эпоха
Он не испытывает ненависти к кадыровцам
Он ненавидит именно чеченцев
Не ищите ему оправдания
Нет оправдания подобному предательству
Все, что делает Зеленский - это только для спасения собственной шкуры
На Украину ему плевать точно также, как и путину - на россию
Это такие два социопата
Которые интересуются только собой
Зеленський не путінський продукт, а пост-радянський.
Он именно путинский
Когда рулят НЕ ИДЕИ - А БАБЛО
Он всегда дико восхищался путиным
А СССР ему нахрен не нужен
Где в СССР кокс возьмёшь?
Кто тебе в СССР позволит валютные счета иметь
Недвижимость в Лондоне и не только в Лондоне
А про чеченцев я вообще не хочу говорить
Если президент хотел опозориться - у него отлично получилось
Беда только,что он этого не понимает
Редкостный *******....
Все вірно.
Зеленський був популярний шоумен, артист, продюсер. Інакше б він у Президенти не потрапив.
Як - інше питання.
Если бы на него не сделали ставку спецслужбы РФ
Они в него круто вложились
Вряд ли тогда самые умные гэбэшники понимали
К чему это приведет в итоге
Эту операцию внедрения я считаю более крутой
Чем внедрение Кима Филби
Снимаю шляпу перед чекистами
А еще снимаю шляпу за Меркель и Берлускони
За Трампа и Салливана
За конченую Грету Тунберг и совсем конченого Илона Маска
Трудно найти сегодня на планете того,кто не замаран
Сотрудничеством с ФСБ
А остальных - тьма
Поэтому мир в такой жопе...
Інакше б на нього не поставили ФСБ, ГРУ - за Вашою версією.
Потом сделала популярным
Вот в такой последовательности все происходило
С мелким пацанов из украинской провинции
Высоколобые москвичи и ленинградцы не стали сотрудничать с ФСБ
А Зеленский стал
Он за славу и деньги продаст все
И маму и родину
Я не краду . И не беру
И у меня никогда в этой стране шансов не было , нет и не будет
Именно потому что я не краду и не беру
Украинцы никогда не будут выбирать честных людей во власть
Потому что тогда им будет очень стыдно за самих себя
А на фоне позорной власти - украинцы кажутся почти приличными людьми
ГАНЬБА ВСЕУКРАЇНСЬКА.