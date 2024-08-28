Суд избрал главе АМКУ Кириленко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн

Сегодня, 28 августа, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение назначить главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко меру пресечения в виде залога в размере более 30 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспондент издания hromadske из зала суда.

Как объясняла прокурор, избрать меру пресечения должны были бы через 72 часа с момента объявления подозрения. Зато Кириленко это делали почти 2 недели: первое заседание было 15 августа, а затем 20-го и 27-го.

Судья не позволял видеофиксацию и трансляцию предыдущих заседаний, несмотря на то, что они были открыты. Прокурор выступала за съемку, ведь можно было бы предотвратить искажение информации в медиа, что уже, по ее словам, происходило. Зато адвокат Кириленко настаивал, что ограничения необходимы для безопасности главы АМКУ.

Сам же подозреваемый указывал, что "провокации" и искажение информации будет независимо от разрешения на съемку. Судья же заявил, что на прошлых заседаниях кто-то из присутствующих получил его номер телефона и писал ему.

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Позже на заседании 27 августа прокурор сама подала ходатайство, чтобы разрешить трансляцию суда, потому что прибыла свободная слушательница на кресле колесном, которая не смогла попасть в зал. И хотя адвокат возражал, судья уже согласился на трансляцию.

Как информирует портал "Слово и дело", детектив НАБУ и прокурор САП просили арестовать Кириленко с альтернативой 120,92 млн грн залога.

В удовлетворении ходатайства отказать. Применить к подозреваемому Павлу Кириленко меру пресечения в виде залога в размере 30,28 млн грн", - огласил решение судья.

На Кириленко также возложили ряд обязанностей: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении места жительства и/или работы; не отлучаться из Киева без разрешения; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

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Напомним, НАБУ и САП подозревают главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и лжи в декларациях.

С 2020 по 2023 годах Кириленко стал владельцем 21 объекта недвижимости (дом, квартиры в Киеве и Ужгороде) и люксового авто, записав все на родственников своей жены", - говорится в сообщении.