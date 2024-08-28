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Суд избрал главе АМКУ Кириленко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн

Павло Кириленко

Сегодня, 28 августа, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение назначить главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко меру пресечения в виде залога в размере более 30 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспондент издания hromadske из зала суда.

Как объясняла прокурор, избрать меру пресечения должны были бы через 72 часа с момента объявления подозрения. Зато Кириленко это делали почти 2 недели: первое заседание было 15 августа, а затем 20-го и 27-го.

Судья не позволял видеофиксацию и трансляцию предыдущих заседаний, несмотря на то, что они были открыты. Прокурор выступала за съемку, ведь можно было бы предотвратить искажение информации в медиа, что уже, по ее словам, происходило. Зато адвокат Кириленко настаивал, что ограничения необходимы для безопасности главы АМКУ.

Сам же подозреваемый указывал, что "провокации" и искажение информации будет независимо от разрешения на съемку. Судья же заявил, что на прошлых заседаниях кто-то из присутствующих получил его номер телефона и писал ему.

Также читайте: Дело главы АМКУ Кириленко: В одном из телефонов нашли рекомендации по уничтожению доказательств

Позже на заседании 27 августа прокурор сама подала ходатайство, чтобы разрешить трансляцию суда, потому что прибыла свободная слушательница на кресле колесном, которая не смогла попасть в зал. И хотя адвокат возражал, судья уже согласился на трансляцию.

Как информирует портал "Слово и дело", детектив НАБУ и прокурор САП просили арестовать Кириленко с альтернативой 120,92 млн грн залога.

В удовлетворении ходатайства отказать. Применить к подозреваемому Павлу Кириленко меру пресечения в виде залога в размере 30,28 млн грн", - огласил решение судья.

На Кириленко также возложили ряд обязанностей: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении места жительства и/или работы; не отлучаться из Киева без разрешения; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главе АМКУ Кириленко доложено о подозрении в незаконном обогащении на 56 млн грн, - САП

Напомним, НАБУ и САП подозревают главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и лжи в декларациях.

С 2020 по 2023 годах Кириленко стал владельцем 21 объекта недвижимости (дом, квартиры в Киеве и Ужгороде) и люксового авто, записав все на родственников своей жены", - говорится в сообщении.

Автор: 

Антикоррупционный суд (1206) мера пресечения (452) Кириленко Павел (638)


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Топ комментарии
+16
Сегодня заплатит
Завтра, как Дмитрук - свалит
То есть 30 миллионов - это такса за возможность свалить
Недорого для такого пацана
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28.08.2024 12:37
+11
Оце маємо " правосуддя"...вкрав 56млн...віддав 30млн і ти вільний...
Ото "потужно" здобули...☹️
Ехвєхтівний менеджер...
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28.08.2024 13:02
+9
Збагатився на 56 лямів застава в 30, лишається ще на непогане життя.
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28.08.2024 12:55
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Правила форума Совет форумчан
Сегодня заплатит
Завтра, как Дмитрук - свалит
То есть 30 миллионов - это такса за возможность свалить
Недорого для такого пацана
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28.08.2024 12:37 Ответить
Стєсняюсь спросить. Откуда бабки, Зин?
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28.08.2024 14:24 Ответить
Да это разве бабки для него?
Это слезы..
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28.08.2024 14:36 Ответить
для нього - це копійки.....
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28.08.2024 14:39 Ответить
В залишку, решта -(56,2-30,28)= 26 млн.кому...?
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28.08.2024 21:08 Ответить
Дно не що пробито а й розірвано на шматки..злодій займає велику посаду і при владі...та він давно повинен під шконкою коло параші в позі ембріона чухатись в роздовбане дупло бути..
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28.08.2024 12:38 Ответить
Дно є дно....
Там, на дні, закони інші.... Їх там немає!
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28.08.2024 14:40 Ответить
чи будуть його ловити на кордоні, чи не будуть...риторичне питання...
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28.08.2024 12:44 Ответить
Збагатився на 56 лямів застава в 30, лишається ще на непогане життя.
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28.08.2024 12:55 Ответить
На 5******, це те що знайшли, при такій посаді напевно десятина ,там ще стане всім і суддям ітд.
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28.08.2024 13:18 Ответить


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgordonua.com%2Fukr%2Fnews%2Fpolitics%2Fzelenskij-zvilniv-z-posadi-holovi-donetskoji-ova-kirilenka-vin-mozhe-ocholiti-antimonopolnij-komitet-1679862.html&psig=AOvVaw3r9Ik68bOYoP-4XcZxcvbi&ust=1724925315468000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCLiR7-G1l4gDFQAAAAAdAAAAABAE Зеленський звільнив з посади голови Донецької ОВА Кириленка. Він може очолити Антимонопольний комітет
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28.08.2024 12:57 Ответить
Оце маємо " правосуддя"...вкрав 56млн...віддав 30млн і ти вільний...
Ото "потужно" здобули...☹️
Ехвєхтівний менеджер...
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28.08.2024 13:02 Ответить
може віін теж чеченців під Києвом кошмарив ... пліч опліч з татаровим ...
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28.08.2024 13:15 Ответить
Нервувався. Обмовився. Треба було сказати "кадирівці". Але виникає питання - кадирівці чеченці ??

Якщо ця ДРГ складалася з чеченців, то ...
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28.08.2024 14:58 Ответить
Я так не думаю
Для Зеленского именно чеченцы - враги
Те, кто подобно Дудаеву, защищал Ичкерию
Зеленский - абсолютно путинский продукт
Все его подсознание- это путинская эпоха
Он не испытывает ненависти к кадыровцам
Он ненавидит именно чеченцев
Не ищите ему оправдания
Нет оправдания подобному предательству
Все, что делает Зеленский - это только для спасения собственной шкуры
На Украину ему плевать точно также, как и путину - на россию
Это такие два социопата
Которые интересуются только собой
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28.08.2024 15:08 Ответить
Тобто кадирівці не чеченці ??

Зеленський не путінський продукт, а пост-радянський.
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28.08.2024 22:46 Ответить
О, нет!!!!
Он именно путинский
Когда рулят НЕ ИДЕИ - А БАБЛО
Он всегда дико восхищался путиным
А СССР ему нахрен не нужен
Где в СССР кокс возьмёшь?
Кто тебе в СССР позволит валютные счета иметь
Недвижимость в Лондоне и не только в Лондоне
А про чеченцев я вообще не хочу говорить
Если президент хотел опозориться - у него отлично получилось
Беда только,что он этого не понимает
Редкостный *******....
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28.08.2024 23:55 Ответить
Ви тільки підтверджуєте - усі нуворіши, після розпаду Союзу, хотіли і отримали бабло.
Все вірно.

Зеленський був популярний шоумен, артист, продюсер. Інакше б він у Президенти не потрапив.
Як - інше питання.
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29.08.2024 12:53 Ответить
Зеленский никогда не стал бы популярным ШОУМЕНОМ
Если бы на него не сделали ставку спецслужбы РФ
Они в него круто вложились
Вряд ли тогда самые умные гэбэшники понимали
К чему это приведет в итоге
Эту операцию внедрения я считаю более крутой
Чем внедрение Кима Филби
Снимаю шляпу перед чекистами
А еще снимаю шляпу за Меркель и Берлускони
За Трампа и Салливана
За конченую Грету Тунберг и совсем конченого Илона Маска
Трудно найти сегодня на планете того,кто не замаран
Сотрудничеством с ФСБ
А остальных - тьма
Поэтому мир в такой жопе...
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29.08.2024 14:19 Ответить
Ніт, Зеленський таки був відомим і популярним шоуменом.
Інакше б на нього не поставили ФСБ, ГРУ - за Вашою версією.
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29.08.2024 18:14 Ответить
ФСБ сначала его завербовала
Потом сделала популярным
Вот в такой последовательности все происходило
С мелким пацанов из украинской провинции
Высоколобые москвичи и ленинградцы не стали сотрудничать с ФСБ
А Зеленский стал
Он за славу и деньги продаст все
И маму и родину
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29.08.2024 19:57 Ответить
бл@, сьогодні в ресторан обідати не піде....
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28.08.2024 13:04 Ответить
А як вони визначають суму застави ? Це мабуть у них є для ДСК такий собі посібник ,який показує, яка державна посада і за який термін дозволяє "наколядувати" таку -то суму .
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28.08.2024 13:37 Ответить
У багатьох статтях є визначення. Але так, проблєма є. Методика розмита.
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28.08.2024 14:59 Ответить
В цій країні всі крадуть та беруть хабарі???
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28.08.2024 13:44 Ответить
Нет
Я не краду . И не беру
И у меня никогда в этой стране шансов не было , нет и не будет
Именно потому что я не краду и не беру
Украинцы никогда не будут выбирать честных людей во власть
Потому что тогда им будет очень стыдно за самих себя
А на фоне позорной власти - украинцы кажутся почти приличными людьми
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28.08.2024 14:49 Ответить
Кто ****** бабки тот ест! Кто не ****** бабки тот не ест..... Ви зробили себе разом в 2019 Українці це ваша вина!
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28.08.2024 14:00 Ответить
Якщо його підозрюють в корупції, і збагаченні більшої суми грошей, тоді дії судді, виглядають, як не професійними як мінімум, а як максимум корумпованими, що потребує по перше провести розслідування з приводу її кваліфікації, також хто приймав на роботу не кваліфікованого спеціаліста, а якщо є факт корупції, то розслідувати і наказати, а хто в нас суддів суде?
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28.08.2024 14:03 Ответить
Оце те падло, яке було відповідальним за будівництво фортифікацій на Донеччині! Жаль, нема в нас штрафних батальйрнів - отуди б цю падлюку, хай змиває кров'ю свої фортифікації біля Авдіївки, про які він нам розповідав!
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28.08.2024 14:17 Ответить
.... ще один патужний рішала із молодої команди, завтра буде в Молдові.
ГАНЬБА ВСЕУКРАЇНСЬКА.
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28.08.2024 14:54 Ответить
Тобто половину накраденого переписуєш на слідчого і ти вільна людина вільної країни.
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28.08.2024 14:57 Ответить
Легко! Як не сам, то "друзі" з Банкової заплатять. Вони через нього немало заробили...
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28.08.2024 15:01 Ответить
Чекаємо на жалістний лист, від отого у ВРУ, з Сухумського розплідника…
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28.08.2024 15:57 Ответить
він та і вони всі разом накрали стільки,що вистачить на виходи під заставу сотні таких кириленків.як на дрони то нема грошей,а щура кириленка витягнути -то є
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28.08.2024 16:25 Ответить
Вже вийшов. І оці 56 мільйонів, це лише те, що змогли довести.
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28.08.2024 19:47 Ответить
звонит в охвис нач. вца ..разрешите доложить.. там третий помощник второго зама в ответ ---.. вам что напомнить реквизиты ??? или не надо ??? конец связи
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28.08.2024 20:00 Ответить
с 22 года бубочка поменял штук 17 нач вца и ни одна **** не получила срок . кого ослом отправил кто просто свалил а там миллиарды грн мимо кассы .бюджета. там десятки миллиардов гривень --- воровство и откаты откаты откаты . Так прикольно слышать когда два нач. тцк под КИЕВОМ ..в темную .. использовали ВЛК для своего обогащения и это *****-лапшу на всю УКРАИНУ вешает зелемарахвон . даже масейчук-каломойская не паверила . как может врач .. в темную.. нарисовать диагноз
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28.08.2024 20:14 Ответить
"... а сам сидиш на горищі і пишеш, пишеш, пишеш ..." - цитата з анекдота
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30.08.2024 04:05 Ответить
 
 