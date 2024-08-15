Дело главы АМКУ Кириленко: В одном из телефонов нашли рекомендации относительно уничтожения доказательств

Во время заседания суда по избранию меры пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко стали известны новые детали этого дела: в одном из телефонов нашли рекомендации относительно уничтожения доказательств.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Высший антикоррупционный суд начал рассматривать меру пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко. Его подозревают в незаконном обогащении и лжи в декларациях.

Председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко на заседании суда

Прокурор САП просит взять Кириленко под стражу с залогом в более 121 млн грн. В случае внесения залога применить к нему определенные обязанности, в частности сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Читайте также: Главе АМКУ Кириленко доложено о подозрении в незаконном обогащении на 56 млн грн, - САП

Сегодня на заседании выступила только прокурор САП, на следующем заседании планируется выступление защиты. Также должны допрашивать двух свидетелей, а именно тещу и тестя Кириленко.

Прокурор рассказала, что во время обыска по месту жительства чиновника нашли ключи от двух квартир в городе Ужгород. Это новые квартиры, о которых следствию не было известно.

Жена Кириленко во время обыска объяснила, что это якобы квартиры ее матери. Однако, согласно данным реестра, они зарегистрированы на другое лицо.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Семья главы АМКУ Кириленко за 4 года приобрела имущества на 70 млн грн, - СМИ. ФОТО

Также прокурор сообщила, что на изъятом у бывшей судьи Печерского райсуда Киева телефоне iPhone нашли информацию о производстве НАБУ, а также рекомендации по уничтожению доказательств. А именно сообщение от 9 апреля 2024 года:

"Жена, тесть, теща - сменить телефоны на iPhone последней модели, установив двухфакторную аутентификацию", "заменить номера телефонов на другие", "промониторить и вытащить информацию из почты", "почистить почту и удалить ее".

Кириленко комментировать подозрение журналистам отказался. Защита вообще просила сначала закрыть заседание, потому что к Кириленко применялись меры безопасности в другом уголовном производстве, которое расследует управление СБУ в Донецкой и Луганской области.

Адвокат на заседании также сообщил, что были "прилеты со стороны врага неподалеку мест проживания Кириленко".

Читайте также: "Слуги народа" наотрез отказываются комментировать коррупционный скандал с главой АМКУ Кириленко, за назначение которого сами проголосовали, - журналистка Лазур

Также защита заявила, что на чиновника ранее было несколько попыток покушений и предоставила судье оплатный договор Кириленко с полицией о предоставлении услуг по охране.

Напомним, НАБУ и САП подозревают главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и лжи в декларациях.

С 2020 по 2023 годах Кириленко стал владельцем 21 объекта недвижимости (дом, квартиры в Киеве и Ужгороде) и люксового авто, записав все на родственников своей жены", - говорится в сообщении.



