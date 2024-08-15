Дело главы АМКУ Кириленко: В одном из телефонов нашли рекомендации относительно уничтожения доказательств
Во время заседания суда по избранию меры пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко стали известны новые детали этого дела: в одном из телефонов нашли рекомендации относительно уничтожения доказательств.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"Высший антикоррупционный суд начал рассматривать меру пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко. Его подозревают в незаконном обогащении и лжи в декларациях.
Прокурор САП просит взять Кириленко под стражу с залогом в более 121 млн грн. В случае внесения залога применить к нему определенные обязанности, в частности сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.
Сегодня на заседании выступила только прокурор САП, на следующем заседании планируется выступление защиты. Также должны допрашивать двух свидетелей, а именно тещу и тестя Кириленко.
Прокурор рассказала, что во время обыска по месту жительства чиновника нашли ключи от двух квартир в городе Ужгород. Это новые квартиры, о которых следствию не было известно.
Жена Кириленко во время обыска объяснила, что это якобы квартиры ее матери. Однако, согласно данным реестра, они зарегистрированы на другое лицо.
Также прокурор сообщила, что на изъятом у бывшей судьи Печерского райсуда Киева телефоне iPhone нашли информацию о производстве НАБУ, а также рекомендации по уничтожению доказательств. А именно сообщение от 9 апреля 2024 года:
"Жена, тесть, теща - сменить телефоны на iPhone последней модели, установив двухфакторную аутентификацию", "заменить номера телефонов на другие", "промониторить и вытащить информацию из почты", "почистить почту и удалить ее".
Кириленко комментировать подозрение журналистам отказался. Защита вообще просила сначала закрыть заседание, потому что к Кириленко применялись меры безопасности в другом уголовном производстве, которое расследует управление СБУ в Донецкой и Луганской области.
Адвокат на заседании также сообщил, что были "прилеты со стороны врага неподалеку мест проживания Кириленко".
Также защита заявила, что на чиновника ранее было несколько попыток покушений и предоставила судье оплатный договор Кириленко с полицией о предоставлении услуг по охране.
Напомним, НАБУ и САП подозревают главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и лжи в декларациях.
С 2020 по 2023 годах Кириленко стал владельцем 21 объекта недвижимости (дом, квартиры в Киеве и Ужгороде) и люксового авто, записав все на родственников своей жены", - говорится в сообщении.
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очистке... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 Председателем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Донецкой областной государственной администрации и главой АМК ?
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин
ШвондерЗЕленский дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
А хіба у деклараціях пишуть правду? Не знав...
Шаг № 1 - суды снижат залог до приемлимого (ну, с учетом финансовх возможностей фигуранта)
Шаг № 2 - залог оплачивается и фигурант выходит.
Шаг № 3 - бесконечный процесс или дело херится или "за недостаточностью улик" (дорого) или оправдательный приговор (дорого) ... Короче, вариантов масса.
Продолжительность этого процесса зависит исключительно от финансовых возможностей фигуранта и политического уровня интересантов схематоза.
наявність цікавості до інформації про "рекомендації про знищення доказів" - не є злочином, це лише інформація на рівні "як часто треба чистити зуби".