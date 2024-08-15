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Новини
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Справа голови АМКУ Кириленка: У одному з телефонів знайшли рекомендації щодо знищення доказів

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко

Під час засідання суду щодо обрання запобіжного заходу голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку стали відомі, нові деталі цієї справи: у одному з телефонів знайшли рекомендації щодо знищення доказів.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Вищий антикорупційний суд розпочав розглядати запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку. Його підозрюють у незаконному збагаченні і брехні в деклараціях.

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко на засіданні суду
Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко на засіданні суду

Прокурор САП просить взяти Кириленка під варту із заставою у понад 121 млн грн. У разі внесення застави застосувати до нього певні обов'язки, зокрема здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

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Сьогодні на засіданні виступила лише прокурор САП, наступного засідання планується виступ захисту. Також мають допитувати двох свідків, а саме тещу та тестя Кириленка.

Прокурор розповіла, що під час обшуку за місцем проживання чиновника знайшли ключі від двох квартир у місті Ужгород. Це нові квартири, про які слідству не було відомо.

Дружина Кириленка під час обшуку пояснила, що це нібито квартири її матері. Однак, згідно з даними реєстру, вони зареєстровані на іншу особу.

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Також прокурор повідомила, що на вилученому у колишньої судді Печерського райсуду Києва телефоні iPhone знайшли інформацію щодо провадження НАБУ, а також рекомендації щодо знищення доказів. А саме повідомлення від 9 квітня 2024 року:

"Дружина, тесть, теща — змінити телефони на iPhone останньої моделі, встановивши двохфакторну аутентифікацію", "замінити номери телефонів на інші", "промоніторити і витягнути інформацію з пошти", "почистити пошту і видалити її".

Кириленко коментувати підозру журналістам відмовився. Захист взагалі просив спершу закрити засідання, бо до Кириленка застосовувалися заходи безпеки у іншому кримінальному провадженні, яке розслідує управління СБУ в Донецькій і Луганській області.

Адвокат на засіданні також повідомив, що були "прильоти з боку ворога неподалік місць проживання Кириленка".

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Також захист заявив, що на чиновника раніше було кілька спроб замахів і надав судді оплатний договір Кириленка з поліцією про надання послуг з охорони.

Нагадаємо, НАБУ і САП підозрюють голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та брехні в деклараціях.

З 2020 по 2023 роках Кириленко став власником 21 об’єкту нерухомості (будинок, квартири в Києві та Ужгороді) та люксового авто, записавши все на родичів своєї дружини", = йдеться у повідомленні.

ЦПД про справу голови АМКУ Павла Кириленка
ЦПД про справу голови АМКУ Павла Кириленка

Автор: 

суд (11662) Антимонопольний комітет (1764) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+10
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15.08.2024 18:38
+8
Дальше уже не интересно:
Шаг № 1 - суды снижат залог до приемлимого (ну, с учетом финансовх возможностей фигуранта)
Шаг № 2 - залог оплачивается и фигурант выходит.
Шаг № 3 - бесконечный процесс или дело херится или "за недостаточностью улик" (дорого) или оправдательный приговор (дорого) ... Короче, вариантов масса.

Продолжительность этого процесса зависит исключительно от финансовых возможностей фигуранта и политического уровня интересантов схематоза.
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15.08.2024 18:53
+6
За мародерство не під заставу а ростріл в конфіскацією майна рідні і близьких та знайомих не буде помилки користувалися награбованим всі
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15.08.2024 18:36
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За мародерство не під заставу а ростріл в конфіскацією майна рідні і близьких та знайомих не буде помилки користувалися награбованим всі
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15.08.2024 18:36 Відповісти
- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 Председателем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Донецкой областной государственной администрации и главой АМК ?
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер ЗЕленский дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.

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15.08.2024 22:54 Відповісти
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15.08.2024 18:37 Відповісти
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15.08.2024 18:38 Відповісти
Його підозрюють у незаконному збагаченні і брехні в деклараціях. Джерело:
А хіба у деклараціях пишуть правду? Не знав...
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15.08.2024 18:41 Відповісти
Дальше уже не интересно:
Шаг № 1 - суды снижат залог до приемлимого (ну, с учетом финансовх возможностей фигуранта)
Шаг № 2 - залог оплачивается и фигурант выходит.
Шаг № 3 - бесконечный процесс или дело херится или "за недостаточностью улик" (дорого) или оправдательный приговор (дорого) ... Короче, вариантов масса.

Продолжительность этого процесса зависит исключительно от финансовых возможностей фигуранта и политического уровня интересантов схематоза.
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15.08.2024 18:53 Відповісти
Вы не можете отрицать как при зеленой нечести шагнула демократия. Уже избирают меру пресечения, а он до сих пор глава. Обычно судят бывших. Тут альтернатива: или тяжело сдать быстро дела или.... знают что отпетляет.
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15.08.2024 19:27 Відповісти
... рішали безсоромні , як не шило, то хейло, або кириленко.
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15.08.2024 19:22 Відповісти
Не на захіст підозрюваного, а до прав людей:
наявність цікавості до інформації про "рекомендації про знищення доказів" - не є злочином, це лише інформація на рівні "як часто треба чистити зуби".
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15.08.2024 20:09 Відповісти
 
 