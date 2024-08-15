Справа голови АМКУ Кириленка: У одному з телефонів знайшли рекомендації щодо знищення доказів
Під час засідання суду щодо обрання запобіжного заходу голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку стали відомі, нові деталі цієї справи: у одному з телефонів знайшли рекомендації щодо знищення доказів.
Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
"Вищий антикорупційний суд розпочав розглядати запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку. Його підозрюють у незаконному збагаченні і брехні в деклараціях.
Прокурор САП просить взяти Кириленка під варту із заставою у понад 121 млн грн. У разі внесення застави застосувати до нього певні обов'язки, зокрема здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.
Сьогодні на засіданні виступила лише прокурор САП, наступного засідання планується виступ захисту. Також мають допитувати двох свідків, а саме тещу та тестя Кириленка.
Прокурор розповіла, що під час обшуку за місцем проживання чиновника знайшли ключі від двох квартир у місті Ужгород. Це нові квартири, про які слідству не було відомо.
Дружина Кириленка під час обшуку пояснила, що це нібито квартири її матері. Однак, згідно з даними реєстру, вони зареєстровані на іншу особу.
Також прокурор повідомила, що на вилученому у колишньої судді Печерського райсуду Києва телефоні iPhone знайшли інформацію щодо провадження НАБУ, а також рекомендації щодо знищення доказів. А саме повідомлення від 9 квітня 2024 року:
"Дружина, тесть, теща — змінити телефони на iPhone останньої моделі, встановивши двохфакторну аутентифікацію", "замінити номери телефонів на інші", "промоніторити і витягнути інформацію з пошти", "почистити пошту і видалити її".
Кириленко коментувати підозру журналістам відмовився. Захист взагалі просив спершу закрити засідання, бо до Кириленка застосовувалися заходи безпеки у іншому кримінальному провадженні, яке розслідує управління СБУ в Донецькій і Луганській області.
Адвокат на засіданні також повідомив, що були "прильоти з боку ворога неподалік місць проживання Кириленка".
Також захист заявив, що на чиновника раніше було кілька спроб замахів і надав судді оплатний договір Кириленка з поліцією про надання послуг з охорони.
Нагадаємо, НАБУ і САП підозрюють голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та брехні в деклараціях.
З 2020 по 2023 роках Кириленко став власником 21 об’єкту нерухомості (будинок, квартири в Києві та Ужгороді) та люксового авто, записавши все на родичів своєї дружини", = йдеться у повідомленні.
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очистке... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 Председателем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Донецкой областной государственной администрации и главой АМК ?
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин
ШвондерЗЕленский дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
А хіба у деклараціях пишуть правду? Не знав...
Шаг № 1 - суды снижат залог до приемлимого (ну, с учетом финансовх возможностей фигуранта)
Шаг № 2 - залог оплачивается и фигурант выходит.
Шаг № 3 - бесконечный процесс или дело херится или "за недостаточностью улик" (дорого) или оправдательный приговор (дорого) ... Короче, вариантов масса.
Продолжительность этого процесса зависит исключительно от финансовых возможностей фигуранта и политического уровня интересантов схематоза.
наявність цікавості до інформації про "рекомендації про знищення доказів" - не є злочином, це лише інформація на рівні "як часто треба чистити зуби".