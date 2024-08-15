Справа голови АМКУ Кириленка: У одному з телефонів знайшли рекомендації щодо знищення доказів

Під час засідання суду щодо обрання запобіжного заходу голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку стали відомі, нові деталі цієї справи: у одному з телефонів знайшли рекомендації щодо знищення доказів.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Вищий антикорупційний суд розпочав розглядати запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку. Його підозрюють у незаконному збагаченні і брехні в деклараціях.

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко на засіданні суду

Прокурор САП просить взяти Кириленка під варту із заставою у понад 121 млн грн. У разі внесення застави застосувати до нього певні обов'язки, зокрема здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

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Сьогодні на засіданні виступила лише прокурор САП, наступного засідання планується виступ захисту. Також мають допитувати двох свідків, а саме тещу та тестя Кириленка.

Прокурор розповіла, що під час обшуку за місцем проживання чиновника знайшли ключі від двох квартир у місті Ужгород. Це нові квартири, про які слідству не було відомо.

Дружина Кириленка під час обшуку пояснила, що це нібито квартири її матері. Однак, згідно з даними реєстру, вони зареєстровані на іншу особу.

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Також прокурор повідомила, що на вилученому у колишньої судді Печерського райсуду Києва телефоні iPhone знайшли інформацію щодо провадження НАБУ, а також рекомендації щодо знищення доказів. А саме повідомлення від 9 квітня 2024 року:

"Дружина, тесть, теща — змінити телефони на iPhone останньої моделі, встановивши двохфакторну аутентифікацію", "замінити номери телефонів на інші", "промоніторити і витягнути інформацію з пошти", "почистити пошту і видалити її".

Кириленко коментувати підозру журналістам відмовився. Захист взагалі просив спершу закрити засідання, бо до Кириленка застосовувалися заходи безпеки у іншому кримінальному провадженні, яке розслідує управління СБУ в Донецькій і Луганській області.

Адвокат на засіданні також повідомив, що були "прильоти з боку ворога неподалік місць проживання Кириленка".

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Також захист заявив, що на чиновника раніше було кілька спроб замахів і надав судді оплатний договір Кириленка з поліцією про надання послуг з охорони.

Нагадаємо, НАБУ і САП підозрюють голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та брехні в деклараціях.

З 2020 по 2023 роках Кириленко став власником 21 об’єкту нерухомості (будинок, квартири в Києві та Ужгороді) та люксового авто, записавши все на родичів своєї дружини", = йдеться у повідомленні.



